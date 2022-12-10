Немецкий таблоид Der Spiegel разоблачил власти Германии, буквально на прошлой неделе бодро отрапортовавшие, что завершено строительство плавучих терминалов для приёма СПГ, которые позволят принимать американский газ в таких количествах, которые необходимы.
И вот теперь вдруг выяснилось, что похвастаться успехами чиновники, мягко говоря, поспешили:
"На самом деле инфраструктура плавучего терминала (FSRU) не будет введена в эксплуатацию в декабре", — пишет Spiegel со ссылкой на газостроительную компанию Deutsche Regas.
Получается, что спасение Германии с помощью американского газа откладывается, ведь получать и регазифицировать большие объемы СПГ по-прежнему негде. "Хорошая" новость для немцев в разгар зимы.
"Да, предполагалось запустить хотя бы один терминал из пяти, запланированных на декабрь, но, к сожалению, месяц оказался слишком коротким, у него всего 31 день", — цитирует издание слова представителя Deutsche Regas.
По словам представителя немецкой компании, сроки ввода газоприёмного терминала сейчас вообще неизвестны, поскольку речь идёт не о срыве графиков, а о "фундаментальных препятствиях" — отсутствии "ряда разрешений и официального одобрения со стороны юридической комиссии ЕС и Федерального энергетического агентства на управление и эксплуатацию".
Проще говоря, технически терминалы FSRU могут быть подключены к системе в течение месяца — столько времени надо на завершение их строительства. А дальше процесс упирается в европейскую бюрократию, которая даже ради энергетической инфраструктуры Германии не ускорит выдачу необходимых разрешений. А ведь газу из США ещё доплыть до Европы надо. В общем, безнадёга всё это. И ФРГ придётся зимовать с ограниченными поставками газа, вытягивать с трудом сделанные подземные его запасы, рискуя получить ещё больше проблем следующими зимой и весной.
Ещё одну крайне неприятную для немцев новость сообщает Bloomberg.
"Регулятор газовых сетей Германии BNetzA попросил домохозяйства и компании сократить отопление, поскольку страна пытается сэкономить на поставках во время энергетического кризиса. Гражданам следует по возможности не включать отопление на полную мощность и тщательно подумать о том, какие помещения нужно отапливать", — пишет новостное агентство, отмечая, что промышленное потребление газа в стране сократилось на 12% за неделю, а бытовое и коммерческое — на 13%.
Ранее немецкий регулятор заявлял, что Германии необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы помочь компенсировать потерю поставок из России.
По словам президента BNetzA Клауса Мюллера, Германия сейчас получает газ из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и "немного” из Франции. Сейчас из-за сокращения импорта из России стране не хватает около 50 миллиардов кубометров газа в год.
Самое интересное, что яму эту власти ФРГ вырыли своими собственными руками:
Читайте также:
Европу толкают к новому Холокосту, где место евреев приготовлено русским
"Синьхуа": строительство мегагазопровода из России в Китай почти завершено
Saxo Bank опубликовал свой традиционный "шок-прогноз" на наступающий год
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.