Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ

Немецкий таблоид Der Spiegel разоблачил власти Германии, буквально на прошлой неделе бодро отрапортовавшие, что завершено строительство плавучих терминалов для приёма СПГ, которые позволят принимать американский газ в таких количествах, которые необходимы.

И вот теперь вдруг выяснилось, что похвастаться успехами чиновники, мягко говоря, поспешили:

"На самом деле инфраструктура плавучего терминала (FSRU) не будет введена в эксплуатацию в декабре", — пишет Spiegel со ссылкой на газостроительную компанию Deutsche Regas.

Получается, что спасение Германии с помощью американского газа откладывается, ведь получать и регазифицировать большие объемы СПГ по-прежнему негде. "Хорошая" новость для немцев в разгар зимы.

"Да, предполагалось запустить хотя бы один терминал из пяти, запланированных на декабрь, но, к сожалению, месяц оказался слишком коротким, у него всего 31 день", — цитирует издание слова представителя Deutsche Regas.

По словам представителя немецкой компании, сроки ввода газоприёмного терминала сейчас вообще неизвестны, поскольку речь идёт не о срыве графиков, а о "фундаментальных препятствиях" — отсутствии "ряда разрешений и официального одобрения со стороны юридической комиссии ЕС и Федерального энергетического агентства на управление и эксплуатацию".

Проще говоря, технически терминалы FSRU могут быть подключены к системе в течение месяца — столько времени надо на завершение их строительства. А дальше процесс упирается в европейскую бюрократию, которая даже ради энергетической инфраструктуры Германии не ускорит выдачу необходимых разрешений. А ведь газу из США ещё доплыть до Европы надо. В общем, безнадёга всё это. И ФРГ придётся зимовать с ограниченными поставками газа, вытягивать с трудом сделанные подземные его запасы, рискуя получить ещё больше проблем следующими зимой и весной.

Нет газа — нет отопления

Ещё одну крайне неприятную для немцев новость сообщает Bloomberg.

"Регулятор газовых сетей Германии BNetzA попросил домохозяйства и компании сократить отопление, поскольку страна пытается сэкономить на поставках во время энергетического кризиса. Гражданам следует по возможности не включать отопление на полную мощность и тщательно подумать о том, какие помещения нужно отапливать", — пишет новостное агентство, отмечая, что промышленное потребление газа в стране сократилось на 12% за неделю, а бытовое и коммерческое — на 13%.

Ранее немецкий регулятор заявлял, что Германии необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы помочь компенсировать потерю поставок из России.

По словам президента BNetzA Клауса Мюллера, Германия сейчас получает газ из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и "немного” из Франции. Сейчас из-за сокращения импорта из России стране не хватает около 50 миллиардов кубометров газа в год.

Самое интересное, что яму эту власти ФРГ вырыли своими собственными руками:

попытки диверсифицировать поставки голубого топлива способствовали нынешнему энергетическому кризису;

санкционное давление ЕС, проблемы с техническим обслуживанием, а также саботаж трубопроводов Nord Stream еще больше усугубили проблему.

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