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Ольга Лебедева

Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ

Экономика » Сырье » Газ

Немецкий таблоид Der Spiegel разоблачил власти Германии, буквально на прошлой неделе бодро отрапортовавшие, что завершено строительство плавучих терминалов для приёма СПГ, которые позволят принимать американский газ в таких количествах, которые необходимы. 

Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ

И вот теперь вдруг выяснилось, что похвастаться успехами чиновники, мягко говоря, поспешили:

"На самом деле инфраструктура плавучего терминала (FSRU) не будет введена в эксплуатацию в декабре", — пишет Spiegel со ссылкой на газостроительную компанию Deutsche Regas.

Получается, что спасение Германии с помощью американского газа откладывается, ведь получать и регазифицировать большие объемы СПГ по-прежнему негде. "Хорошая" новость для немцев в разгар зимы.

"Да, предполагалось запустить хотя бы один терминал из пяти, запланированных на декабрь, но, к сожалению, месяц оказался слишком коротким, у него всего 31 день", — цитирует издание слова представителя Deutsche Regas.

По словам представителя немецкой компании, сроки ввода газоприёмного терминала сейчас вообще неизвестны, поскольку речь идёт не о срыве графиков, а о "фундаментальных препятствиях" — отсутствии "ряда разрешений и официального одобрения со стороны юридической комиссии ЕС и Федерального энергетического агентства на управление и эксплуатацию".

Проще говоря, технически терминалы FSRU могут быть подключены к системе в течение месяца — столько времени надо на завершение их строительства. А дальше процесс упирается в европейскую бюрократию, которая даже ради энергетической инфраструктуры Германии не ускорит выдачу необходимых разрешений. А ведь газу из США ещё доплыть до Европы надо. В общем, безнадёга всё это. И ФРГ придётся зимовать с ограниченными поставками газа, вытягивать с трудом сделанные подземные его запасы, рискуя получить ещё больше проблем следующими зимой и весной.

Нет газа — нет отопления

Ещё одну крайне неприятную для немцев новость сообщает Bloomberg.

"Регулятор газовых сетей Германии BNetzA попросил домохозяйства и компании сократить отопление, поскольку страна пытается сэкономить на поставках во время энергетического кризиса. Гражданам следует по возможности не включать отопление на полную мощность и тщательно подумать о том, какие помещения нужно отапливать", — пишет новостное агентство, отмечая, что промышленное потребление газа в стране сократилось на 12% за неделю, а бытовое и коммерческое — на 13%.

Ранее немецкий регулятор заявлял, что Германии необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы помочь компенсировать потерю поставок из России.

По словам президента BNetzA Клауса Мюллера, Германия сейчас получает газ из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и "немного” из Франции. Сейчас из-за сокращения импорта из России стране не хватает около 50 миллиардов кубометров газа в год.

Самое интересное, что яму эту власти ФРГ вырыли своими собственными руками:

  • попытки диверсифицировать поставки голубого топлива способствовали нынешнему энергетическому кризису;
  • санкционное давление ЕС, проблемы с техническим обслуживанием, а также саботаж трубопроводов Nord Stream еще больше усугубили проблему.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Темы газ германия
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