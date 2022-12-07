Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства

Пройдясь по магазинам, мы найдём немало овощей и фруктов, нередко и экзотических.

Понятно, что бананы при всём желании в России не вырастишь. Только в теплицах и только для собственного стола. Зато картошка, морковка, лук — всё то, что граждане России потребляют в массовом количестве в течение веков, есть. Но чаще всего петрушка на наших прилавках — иностранного производства. И платим мы за эти когда-то выращенные на русских полях овощи валютой. Потому что они иностранные.

Даже вековые традиционные астраханские арбузы сегодня сменили иностранные, которыми, как сообщают СМИ, травятся наши сограждане. Что туда закачивают — власть не говорит. К тому же, министров за последние десятилетия у нас бывало во власти побольше арбузов, и никто никогда ни за что не отвечал. Для этого есть мы с вами.

Даёшь, русскую морковку

Тем более, впечатляет, как "садились" наши министры на импортную морковку. И до сих пор мы на ней "сидим".

Был когда-то такой премьер Геннадий Кулик, подписавший соглашение с американским министерством сельского хозяйства. Американцы отправили нам 3,1 миллиона тонн своего зерна, мяса и других "основных продуктов питания". Вашингтон пообещал часть поставок подарить, другая часть пошла в кредит в полмиллиарда долларов со сроком погашения на 20 лет (как понимаю, до сих пор погашаем), а 32 миллиона мы выложили за транспортные расходы.

Уже к 2000-м годам на России "висели" около 400 миллионов долларов. Но нас всё-таки "посадили" на кредитную "морковку" в ущерб российским крестьянам. И эта трагедия преследует нас не один год.

Не знаю, жива ли пенсионерка Елена Филонова из поселка Горицы, но она весьма живо описала деградацию отечественного аграрного производства. В первую очередь, конечно, речь идёт об отсутствии работы на селе. Молодёжь уезжает на заработки в города, у пожилых денег нет, а еда — та, что накопаешь в огороде.

Кредиты никогда не дают безвозмездно. Также считал и фермер из одного села с Филоновой, Виктор Карпенко, который справедливо полагал, что все кредиты кормят не граждан России, а американских фермеров. Крупные партии американских продуктов уже подорвали в своё время наше сельхозпроизводство. Судя по обилию импортных овощей в нашем холодильнике, эта диспропорция так и не ликвидирована.

Кстати, американский журнал "Ньюсуик" уже давно отмечал, что в России раздавались голоса о возвращении займов, которые предоставлял СССР своим бывшим союзникам. Но, как оказалось, новая власть уже все долги списала. А нам, гражданам России, никто ничего списывать не собирается. И вряд ли спишет.

А что нам скажут министры

Даже официоз признаётся, что аграрное производство у нас занимает лишь 3,7 процентов от внутреннего валового продукта, хотя развитие сельского хозяйства, пусть и на словах, остаётся приоритетным направлением политики. Правда, все проблемы сваливают на особенности развития аграрного сектора. А это и климатические условия, и проблемы с инвестициями.

Сегодня уже признают, что на селе наблюдается неудовлетворительное состояние социально-бытовой инфраструктуры, что приводит к непрекращающейся миграции квалифицированных кадров. СМИ постоянно сообщают о недостатке

образовательных и детских учреждений,

фельдшерско-акушерских пунктов,

культурно-досуговых заведений.

А о низком уровне зарплаты и говорить не приходится. Свысокой трибуны сказали и об отсутствии доступа к Интернету — действительно, как вырастишь укроп без соцсетей. Это, конечно, в стиле госаппарата. Но сколько сегодня профессионально-технических учебных заведений по стране, хотя бы среднего звена, это загадка. Не только для нас, но и для чиновников. Да и сериалы по ТВ всё больше крутят про ОПГ, где полицию никак не отличить от криминала. И трактористов теперь можно увидеть только в старых советских фильмах.

Ещё недавно по домам ходили селяне, продавая мешками картошку из Липецкой или Воронежской областей. А это знаменитые чернозёмные районы страны. Сегодня и их нет.

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