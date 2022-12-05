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Антон Куликов

Baijiahao: съездив к Байдену, Макрон понял, что лучше иметь дело с Путиным

Экономика

Побывав на прошлой неделе с визитом в Вашингтоне, президент Франции Эммануэль Макрон пришёл к выводу, что лучше иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сказано в статье, опубликованной на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: съездив к Байдену, Макрон понял, что лучше иметь дело с Путиным

По мнению китайских экспертов, США используют нынешнюю ситуацию в мире, чтобы нанести вред и России, и Китаю, и Евросоюзу. Только вот Москва и Пекин это понимают, а руководство стран ЕС пребывает в заблуждениях.

Впрочем, американский Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в августе, вероятно, заставят европейцев раскрыть глаза, отмечается в материале.

Напомним, основные претензии европейцев заключаются в том, что компаниям, работающим в США, будут выделены большие субсидии. В частности, это касается производителей электромобилей, в том числе и европейских. Которым будет выгодно перенести производство в США.

"На прошлой неделе президент Франции посетил Соединенные Штаты с "надеждой всей деревни". Однако красная ковровая дорожка Белого дома, салют и грандиозный государственный банкет не смогли скрыть трещины между Европой и Соединенными Штатами", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

В статье обращается внимание на то, что европейские и американские СМИ проигнорировали слова Байдена про то, что "Соединённые Штаты не будут извиняться", подчеркнув его обещание "доработать" закон.

Однако уже после переговоров в Белом доме подтвердили, что никаких существенных дополнений к закону власти США рассматривать не намерены.

Как считают авторы материала, опубликованной на китайской интернет-платформе, вернувшись из США, Макрон сделал неожиданное заявление. Он подчеркнул, что поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, так как это важно для мирного решения украинского кризиса.

Более того, Эммануэль Макрон признал: при обсуждении архитектуры безопасности Европы необходимо учитывать интересы России и дать ей гарантии безопасности.

По мнению китайских экспертов, после переговоров с Байденом Макрон решил, что лучше иметь дело с Путиным. Они считают, президент Франции осознал, что США действуют в своих интересах, а безопасность Европы не может быть достигнута без какой-либо крупной европейской страны.

Вопрос однако в том, сможет ли Евросоюз проявить самостоятельность и пойти наперекор воле Вашингтона.

Вне всякого сомнения, в ЕС и в самом деле очень большое недовольство американским Законом о снижении инфляции. Стоит ещё отметить, тот же Макрон сказал, что европейские компании платят за энергоресурсы в шесть раз больше, чем американские. Раньше он же говорил, что в четыре раза, то есть цена растёт.

Но вот будет ли это недовольством каким-либо образом "материализовано", то есть перейдёт ли Евросоюз от слов к делу? Пока есть большие сомнения в таком развитии событий. Всё же зависимость ЕС от США чрезвычайно велика.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы эммануэль макрон
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