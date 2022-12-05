Дмитрий Савельев: российские регионы готовы к активизации экономических контактов с Азербайджаном

Недавний бизнес-десант в столицу Азербайджана представительной делегации Татарстана под руководством главы республики Рустама Минниханова сразу после XI российско-азербайджанского межрегионального форума наглядно демонстрирует текущие тренды развития российско-азербайджанских отношений.

Принявший участие в форуме "Азербайджан-Татарстан" депутат Госдумы России Дмитрий Савельев рассказал о выгодах и перспективах тесного экономического сотрудничества между Азербайджаном и регионами России.

Заметную активизацию российско-азербайджанских межрегиональных контактов Дмитрий Савельев объясняет тем, что именно на уровне регионов совместные масштабные экономические проекты можно интенсифицировать оперативнее и эффективнее всего. Стоит напомнить, что в настоящее время более 70 регионов России уже имеют непосредственные, регулярные и долгосрочные экономические связи с Азербайджаном. Причём руководство и России, и Азербайджана всячески поддерживает эту тенденцию. Как отмечает парламентарий, плотная сеть межрегиональных контактов — действенное подспорье для укрепления связей и кооперации на уровне государств. Немало здесь зависит и от "человеческого фактора", но, как напоминает российский депутат, наши страны выстраивают двусторонние партнёрские отношения уже долгое время.

"В Азербайджане и в регионах России действуют множество инициативных людей, которые создают рабочие места, находят новые ниши в бизнесе, ищут возможности развития на межгосударственном уровне, активизируя свои связи в сфере малого и среднего предпринимательства", — констатирует Дмитрий Савельев.

Характеризуя существующие деловые контакты Татарстана и Азербайджана, российский парламентарий упоминает и татарстанское представительство, уже 30 лет активно действующее в Баку, и давнюю успешную кооперацию таких автостроительных флагманов как "КамАЗ" и "Гянджинский автомобильный завод". Напомним, что предприятие из Татарстана не только поставляет в Азербайджан грузовые автомобили КамАЗ и их запчасти, но и организовало в республике полноценное обслуживание своей техники, открыв уже два аттестованных сервисных центра. Особое внимание Дмитрий Савельев обращает на закладку третьего такого центра в экономической зоне "Аразская долина" Джебраильского района. По словам российского депутата, новый сервисный центр "КамАЗа" станет первым совместным предприятием Азербайджана и России в освобождённом от оккупантов Нагорном Карабахе, причём проект получил поддержку на самом высоком уровне, недаром участие в торжественной закладке центра принял сам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о результативности недавней рабочей поездки в Баку делегации Татарстана, Дмитрий Савельев замечает: "В составе татарстанской делегации в Баку приехали представители 43 компаний, и я наблюдал, с каким энтузиазмом бизнесмены обсуждают новые возможности с азербайджанскими коллегами. На форуме подписано несколько деловых соглашений, и я уверен, что сотрудничество с Азербайджаном может оказать прорывное влияние на экономику Татарстана и России в целом", — делится своей убеждённостью парламентарий.

В качестве примеров других регионов России, имеющих самые плодотворные экономические связи с Азербайджаном, Дмитрий Савельев приводит лидеров по межрегиональному товарообороту: Москву и Московскую область, Краснодарский край и Ставрополье, Свердловскую и Астраханскую области, Дагестан, во внешнеторговом обороте которого не менее трети приходится на торговлю с партёрами из Азербайджана. По свидетельству парламентария, хорошо иллюстрирует взаимовыгодные межрегиональные контакты опыт Ставропольского края. Российский регион поставляет в республику минеральные удобрения и зерновые культуры, а бизнесмены из Азербайджана инвестируют в оздоровительную сферу Ставрополья и создают новые рабочие места, финансируя строительство сразу двух новых санаториев в Кисловодске, а также масштабного тепличного комплекса в Левокумском округе.

Отдельно Дмитрий Савельев отмечает положительный опыт Астраханской области, где эффективно реализовано множество совместных с Азербайджаном инфраструктурных и социальных проектов. Причём, по словам депутата, сотрудничество регионов продолжает расширяться: растут объёмы грузоперевозок между портами, активную работу по налаживанию деловых связей проводят Азербайджанский деловой центр в Астрахани и Астраханский деловой центр, открывшийся год назад в Баку.

Обрисовывая перспективы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества России и Азербайджана, Дмитрий Савельев подчёркивает:

"Очень перспективными направлениями я считаю транспортно-логистическую сферу и туризм. Взаимной торговле и развитию регионов будет способствовать запуск транспортного коридора "Север-Юг" на полную мощность".

Причём, как отмечает депутат, активные шаги в этом направлении уже делаются: свободная экономическая зона в азербайджанском Аляте получила предложение от Астраханской области принять участие в крайне выгодном объединении припортовых зон, а в ходе недавнего бизнес-форума "Азербайджан-Татарстан" Рустам Минниханов ратовал за более интенсивное использование транспортных и логистических возможностей Волжско-Каспийского бассейна. По свидетельству Дмитрия Савельева, у России и Азербайджана высокий потенциал сотрудничества на Каспии, в частности, в области круизного и яхтенного туризма. Уже сегодня в Дербентском районе Дагестана на побережье Каспийского моря планируется создание масштабного туристического кластера, и, как отмечает депутат, в реализации этого замысла азербайджанские бизнесмены вполне могли бы принять участие.

По оценке парламентария, значителен туристический потенциал и других регионов России.