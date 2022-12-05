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Ирина Гусакова

Эксперт Васильцов: "В 2023 году в отрасли сыроварения усилится конкуренция"

Экономика

Рост доли внутреннего производства, консолидация конкурентной борьбы на насыщенном рынке, перестройка торговых маршрутов для бесперебойных поставок — как всё это скажется на отрасли сыроварения в 2023 году? Руководитель отдела закупок и производства ООО "Молоко” Никита Васильцов поделился с читателями Pravda.Ru прогнозом.

 

Производство сыров: прогноз на 2023 год

Эксперт отмечает, что за период с 2018 по 2021 годы рынок сыров в России вырос почти на 29% — стимулом для развития производства послужили ограничения для импорта молочной продукции западных марок и запрос россиян на товары по невысокой стоимости. Сегодня на отечественном рынке представлено более 500 видов сыра: большинство производится в России и Белоруссии. Наибольшим спросом пользуются плавленые, полутвёрдые и твёрдые сорта, известные ещё с советских времен. Покупателей привлекают разнообразием ассортимента и доступными ценами, делая акцент на красочную упаковку и технологию производства.

"Что касается покупательского поведения, сегодня эффект низкой базы соперничает с тем фактом, что рынок достаточно насыщен. Сыр относится к продуктам ежедневного потребления, но при этом его нельзя назвать товаром первой необходимости. В Европе в 2021 году человек в год в среднем съедал 15-18 кг сыра, в то время как в России — 6,4 кг. Вместе с тем мы видим, что рынок в стране постепенно насыщается и упирается в покупательную способность населения", — комментирует эксперт.

В 2022 году наряду с объективными ограничениями для роста рынка, такими как

  • нахождение большей части субъектов РФ в неподходящих для сырного производства климатических зонах,
  • недостаток культуры потребления сыра и, соответственно, спроса на качественный продукт,
  • невысокая покупательная способность населения,

добавились новые.

Из-за санкций, ухода международных компаний и проблем с перевозками поставки стали дороже в 2-3 раза, а некоторые товары вовсе оказались недоступны. Производители закупают ингредиенты про запас, ищут аналоги в России, перестраивают торговые маршруты. Помимо дефицита сырья к факторам риска можно отнести:

  • дальнейшее снижение покупательной способности населения,
  • сильный рубль,
  • ограничение в импорте технологий,
  • недобросовестную конкуренцию на рынке.

Всё это будет влиять на развитие отрасли и в 2023 году.

"В новых экономических и политических условиях российский рынок сыров продолжит развитие за счёт внутреннего производства и появления новых иностранных партнёров. При этом преимущество получат крупные холдинговые структуры, имеющие доступ к сырью, а его нехватка будет препятствовать выходу на рынок новых компаний. В ближайшие годы стоит ожидать консолидацию конкурентной борьбы. Чтобы сохранить потребителя и долю рынка, а также реализовать большое количество товарных остатков, многие производители уже сейчас вынуждены торговать ниже порога рентабельности по группе товаров", — добавляет Никита Васильцов.

В кризис отрасли поможет выстоять инновационный рост, государственная поддержка и привлечение инвестиций для модернизации. Сегодня в России на стадии строительства или реконструкции находится не менее десяти крупных заводов по производству сыров. Большинство руководителей и инвесторов в качестве безусловного приоритета видят сохранение качества продукта, а для снижения себестоимости товара основной упор планируют делать на автоматизации производства. Новые технологичные линии ориентированы на оптимизацию основных процессов производства сыра, а также на снижение трудоёмкости и повышение скорости при выработке малоформатных сыров.

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Молочные продукты на нашем столе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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