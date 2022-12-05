Воротца России не раз были открыты для английской игры в крокет

Не надо забывать, что, начиная с первых контактов Западной Европы с далёкой Московией, иностранных первопроходцев интересовали в нашей стране только товары, которые можно было выгодно продать у себя дома. Кожа, лён, пенька, дерево и, конечно, хлеб. А в новое время иностранные купцы обратили внимание и на развивающийся в России нефтегазовый комплекс.

Если раньше царь Пётр смог переломить ситуацию, обложив пошлинами и отправив за рубеж русских "мерчантов", чтобы они несли денежку в копилку государства, то в новой России наши интересы начали перебивать иностранные купцы.

Когда-то в обычной ливерпульской школе учили русский язык

И, конечно, впереди планеты всей были пронырливые англичане. Если США интересовались больше нашей толерантностью, правами человека вкупе с обороноспособностью, то первых "друзей" Ивана Грозного интересовали исключительно "бабки", которые можно было срубить в новой России. А это уже не моржовый клык и не пенька. Это нефть и газ.

Надо отметить, что англичане весьма остро реагировали на наши реалии. Речь идёт о политической составляющей в стране. В 1920-1930-е годы они были злостными врагами Советской России, но после 1945-го года отношение к нам изменилось. Уже в 1965 году знакомый паренёк пишет из Ливерпуля битлу Джону Леннону, что в обычной школе у них вводят урок русского языка. Это ли не показатель уважения к стране, перед которой ещё вчера бывшие премьеры опустили "железный занавес".

Но Леннона нет, как нет и писем из Лондона, чтобы знать, а учит ли сегодня в Англии кто-то русский язык. Кроме спецзаведений, где обращаются по званиям.

Но звания званиями, а английские "купцы" опять первыми оказались у раздела полезных ископаемых в постсоветской России. Лондонская "Mail Of Sunday" писала:

"Западные компании получат доступ к колоссальным природным богатствам России и других стран бывшего советского блока благодаря успешным действиям английских фирм".

Действительно, при поставленной на поток во времена СССР перекачке на Запад нефтепроводов а-ля "Дружба", к нам неожиданно влезают англичане. Британские нефтегазовые гиганты заключают многомиллиардные сделки на фунты, а не на рубли, с нашей новой властью. А сюда входят не только поставки энергетических ресурсов России, но и разработка "колоссальных нефтяных и газовых ресурсов" страны.

Британская пресса отмечала, что "Шелл" готова войти в долю "Газпрома", а "Бритиш Петролеум" подвязалась с другой нефтяной российской компанией. За всем этим упоминались умопомрачительные суммы, которые почему-то не отразились на благосостоянии граждан России.

Даже британская пресса давно называла гигантов нефтяных компаний Англии "флибустьерами". То есть, пиратами, каперами или разбойниками. В России им было позволено заниматься пиратством, не боясь оказаться повешенными на рее.

А не послать ли нам Запад? Хотя бы на время

Несмотря на рисковые прогнозы по новой российской экономике и реалиям, тамошние ребята понимали, что даже несколько лет безудержной нефтегазовой халявы в России — это неплохой куш. Другое дело, куда шли налоговые поступления и сколько. Ясно, что речь идёт о нашем бюджете.

Уже к концу 2000 года Россия должна была выплатить западным кредиторам 35 миллиардов долларов. Вероятно, как закладная, нефтегазовый комплекс и начал ложиться под западных любителей российских полезных ископаемых.

Тем более, Англия и Европа не очень хотели получать более дорогое топливо из Ближнего Востока, где верховодили США. Может быть, поэтому сегодня мы продолжаем поставлять на Запад энергоресурсы через вражескую нам Украину. Воистину, СВО можно сравнить со "странной войной" по аналогии с 1940 годом в Западной Европе, если бы у нас не гибли бойцы.

На Западе после развала СССР отмечали, что в России находятся, вероятно, вторые по величине в мире запасы нефти и газа после Ближнего Востока. Аналитики "Бритиш Петролеум" сообщали, что разведанные запасы нефти составляют у нас больше 50 миллиардов баррелей, и Россия здесь обгоняет и Ливию, и США. А если ещё покопаться в вечной мерзлоте и тундре?

На словах, Англия всегда ставила нам палки в колеса, пусть и по мелочам, а вот на деле, там, где дело пахло большими деньгами, всегда стремилась выкачать из нас по полной.

Зная, что наши олигархи предпочитают сматываться на пенсион в Англию и там же обустраивать жизнь внуков, можно только догадываться, какой они сорвали куш за тридцать лет. Тем более, британская пресса отмечала, что соглашения, заключённые с английскими компаниями, позволят эксплуатировать новые месторождения России в обмен на финансовые средства и технологии Запада. Судя по сегодняшним реалиям, граждане России так и не увидели ни финансовых средств, ни западных технологий.

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