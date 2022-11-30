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Tagesspiegel: от визита Макрона в США зависит выживание Запада в борьбе с РФ

Экономика » Финансы

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в США. К переговорам в Вашингтоне внимание очень большое. По мнению многих экспертов, от того, как они пройдут, будет зависеть развитие противостояния Запада и России.

Tagesspiegel: от визита Макрона в США зависит выживание Запада в борьбе с РФ

Германское издание Der Tagesspiegel прогнозирует, что в ходе переговоров акцент будет сделан на трансатлантическом согласии и западных ценностях, будет выражена обеспокоенность по поводу России и Китая.

"Но за кулисами всё кипит. В августе Байден подписал так называемый закон о снижении инфляции", — говорится в статье (перевод опубликован "ПолитРоссия").

И этот закон уже оказывает серьёзное негативное влияние на европейскую промышленность. А в сочетании с высокими ценами на энергоресурсы политика США привела к оттоку бизнеса из Евросоюза.

"Вступают ли ЕС и США в торговую войну? Задача Макрона — устранить эту опасность", — говорится в материале.

Подчёркивается, что конкуренция и протекционизм США и Евросоюза обернутся фатальными последствиями для мировой экономики. Президент Франции, например, пропагандирует политику "покупай европейское".

В материале германского издания отмечается, что лучшим результатом встречи стало бы решение США сделать исключение для европейских компаний, чтобы избежать торговой войны. И итог переговоров Байдена и Макрона определит, сможет ли Запад выжить в борьбе с Россией и Китаем, отказавшись от внутренних споров.

"В отношениях с Россией и Китаем Запад сталкивается с двумя фундаментальными проблемами. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер говорит: "Партнёры по ценностям также должны быть предпочтительными торговыми партнёрами". Именно в этом духе Байден и Макрон должны встретиться. Трансатлантическая конфронтация по вопросам протекционизма приведёт только к проигрышу с обеих сторон", — говорится в материале.

Закон о снижении инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом, предусматривает различные льготы для американских компаний, в том числе производящих электромобили. Причём, льготы такие, что производить электромобили в Европе становится совершенно невыгодно. В том числе, и для европейских автопроизводителей, которым проще перенести производство в США.

Закон, к слову, называется "Акт сокращения инфляции" и предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, а 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В начале ноября министры финансов стран Евросоюза решительно выступили против "Акта сокращения инфляции". Так что, Макрона можно считать, своего рода, посланцем Евросоюза. Правда, не факт, что удастся договориться. Джо Байден ранее преподносил закон как большое достижение своей администрации.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша бизнес деньги франция евросоюз джо байден эммануэль макрон
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