Кому зрада, а кому перемога: Газпром законсервирует "Северные потоки"

Российский "Газпром" планирует закрыть газопроводы и компрессорные станции "Северного потока".

Напомню, в сентябре обе нитки "Северного потока-1" и одна "Северногопотока-2" были повреждены в результате взрывов и в настоящее время не работают.

После консервации СП газоперекачивающее оборудование не будет перемещено с компрессорных станций "Портовая" и "Славянская" и останется на месте. Это поможет возобновить транспортировку голубого топлива в кратчайшие сроки после восстановления трубопроводов.

По мнению аналитика Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, такое решение "Газпрома" "имеет смысл", поскольку сейчас трудно оценить сроки ремонта:

"Перенос оборудования на другие компрессорные станции нецелесообразен, поскольку в "Портовой" используется уникальное оборудование, — говорит Кондратьев. — Работы могут занять от трех до пяти месяцев и стоить до трех миллиардов рублей".

К слову, ещё остаётся открытым большой вопрос, будет ли вообще российская газодобывающая компания восстанавливать "Северные потоки", учитывая не только совершённые на их нитках теракты, но и тот факт, что оборудование на компрессорной станции "Портовая" вышло из строя задолго до взрывов из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания на фоне западных санкций в отношении России.

"Нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", если насосы на станции "Портовая" вышли из строя", — заявил в прошлом месяце глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Тем временем в Германии

Немецкий бизнесмен Вольфганг Групп призвал власти своей страны и Евросоюза подходить к украинскому кризису — это ведь из-за него начались все проблемы "Северных потоков" — с "большим здравым смыслом".

По его словам, в настоящее время политика ФРГ лишена логики и направлена против собственных граждан.

"… потому что не может быть так, что граждане должны замерзнуть, чтобы мы могли поставлять все больше и больше оружия на Украину! Я имею в виду, что нужно быть разумным и понять, что всей этой войны следовало бы избежать. Нельзя работать вместе 20 лет, строить "Северные потоки 1 и 2", инвестировать в них 20 миллиардов, а потом сказать, что Россия — это твой смертельный враг и всё созданное разрушить".

Справедливости ради стоит отметить, что Групп — далеко не единственный, кто в Германии не разделяет "украинобесия" руководства страны.

На последнем заседании бундестага парламентарии освистали (в прямом смысле слова) вице-канцлера и по совместительству министра экономики ФРГ Роберта Хабека, заявившего, что "Путин перекрыл подачу газа" и попытавшегося объяснить непонятливым политикам, что "необходимо заменить российский газ американским СПГ и проспонсировать (это в разгар-то кризиса) строительство газовых танкеров".

Пока Европа мёрзнет, США богатеют

За последнее время благодаря антироссийским санкциям США получили возможность резко нарастить экспорт своих энергоносителей в Европу. Стать, так сказать, её бензоколонкой:

Дополнительный экспорт нефти и нефтепродуктов из США в Европу начиная с марта 2022 года составил около 2,5 млн барр/с.

А ещё Штаты ставят новые рекорды по экспорту СПГ, средняя его доля в Европу:

в 2018 составляла 13%;

в 2019 и 2020 — 36%, в 2021 — 33%;

в 2022 — почти 72%.

Сегодня США поставляют почти 2/3 СПГ в Европу.

Возвращаясь к "Северным потокам"

В связи с вышесказанным стоит вспомнить, что Россия не была допущена к расследованию инцидента на газопроводах "Северный поток", хотя их повреждение нанесло серьезный удар по экспорту нашего газа.

"Газпром" потерял около трети всего потенциального экспорта в дальнее зарубежье, который обеспечивал "Северный поток-1".

Вопрос: "кому это выгодно?" остаётся открытым только де-юре.

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