В каком банке лучше открыть расчетный счет ИП
ИП, в отличие от юридического лица, открывать расчетный счет не обязан. Однако на практике лучше, когда он есть. Рассказываем, почему так и в каком банке открыть расчетный счет ИП.
Для чего расчетный счет нужен ИП
После официальной регистрации бизнеса следующий шаг для успешного ведения деятельности заключается в открытии банковского счета. Он необходим для проведения безналичных платежей, уплаты налогов и сборов, расчетов с персоналом и другими лицами, участия в тендерах.
Разумеется, предприниматель может работать и без расчетного счета, с применением только наличных платежей. Но размер наличных расчетов ограничен лимитом в 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Кроме того, некоторые контрагенты предпочитают безналичный способ расчета, а для приема оплаты от покупателей может потребоваться эквайринг. Эти и другие функции, включая оформление кредитования, зарплатного проекта, бизнес-карт, депозитов, легко подключить к уже открытому счету в банке.
Список документов для открытия расчетного счета
Чтобы открыть расчетный счет для ИП, потребуется предоставить в банк пакет документов. Это следующие формы:
- паспорт индивидуального предпринимателя;
- ИНН физического лица;
- свидетельство о регистрации в ОГРНИП;
- выписка из реестра ЕГРИП;
- письмо с кодами из Росстата;
- лицензии и разрешения на ведение деятельности;
- карточка с образцами подписей, заверенная нотариально;
- заявление и анкета по форме банка;
- другие документы по необходимости.
На что обратить внимание при выборе банка
В России действует несколько сотен банков, предлагающих РКО для бизнеса. При выборе, какой расчетный счет открыть для ИП, обращайте внимание на следующие основные критерии:
- Надежность банка. На высокую надежность финансового учреждения указывают рейтинги кредитных агентств, доля государственной собственности в активах банка, включение банка в перечень системно значимых организаций, продолжительность работы.
- Удобство обслуживания. Подразумевает доступность расположения офисов банка, наличие мобильного и интернет-банкинга, СБП, возможность оперативного получения консультаций по рабочим вопросам, близость банкоматов и др.
- Тарифы. В общих случаях включают отсутствие или наличие абонентской платы; размер комиссий за переводы, операции с наличностью; платежи за дополнительные услуги, включая интернет-банкинг, оформление карт и т. д. В первую очередь уточняйте стоимость РКО за снятие и внесение наличных средств; размер комиссии за внутри- и межбанковские переводы. Ориентируйтесь на число платежей и сумму оборотов ИП.
- Дополнительные услуги. Это может быть эквайринг для бизнеса, льготное кредитование, зарплатный проект, кешбэк за покупки, бизнес-карты, онлайн-бухгалтерия, служба поддержки в режиме 24/7, персональный менеджер и пр.
Обзор банков для открытия расчетного счета для ИП
Тинькоффбанк
- Ориентирован на начинающих предпринимателей.
- Полностью дистанционное обслуживание.
- Начисление процентов на остаток.
- Бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии.
Промсвязьбанк
- Бесплатное обслуживание на любом тарифе.
- Резервирование реквизитов в день подачи заявки.
- Бизнес-ассистент в мессенджерах.
- Бесплатный мобильный и интернет-банк.
- Широкая линейка тарифных планов.
Сбербанк
- Бесплатное открытие счета без посещения офиса.
- Бонусы и сервисы от партнеров.
- Специальный тарифный план для ИП.
- Удлиненный операционный день.
МТС банк
- Льготное обслуживание для новых клиентов.
- Гибкий зарплатный проект, карты с кешбэком.
- Специальная льготная ставка по кредитам.
- Удобный эквайринг, бизнес-карты.
Россельхозбанк
- Онлайн-оформление открытия счета.
- Выгодные тарифы для бизнеса с учетом оборотов.
- Торговый и мобильный эквайринг.
- Круглосуточная авторизационная поддержка.