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Александр Приходько

В каком банке лучше открыть расчетный счет ИП

Экономика

ИП, в отличие от юридического лица, открывать расчетный счет не обязан. Однако на практике лучше, когда он есть. Рассказываем, почему так и в каком банке открыть расчетный счет ИП.

В каком банке лучше открыть расчетный счет ИП

Для чего расчетный счет нужен ИП

После официальной регистрации бизнеса следующий шаг для успешного ведения деятельности заключается в открытии банковского счета. Он необходим для проведения безналичных платежей, уплаты налогов и сборов, расчетов с персоналом и другими лицами, участия в тендерах.

Разумеется, предприниматель может работать и без расчетного счета, с применением только наличных платежей. Но размер наличных расчетов ограничен лимитом в 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Кроме того, некоторые контрагенты предпочитают безналичный способ расчета, а для приема оплаты от покупателей может потребоваться эквайринг. Эти и другие функции, включая оформление кредитования, зарплатного проекта, бизнес-карт, депозитов, легко подключить к уже открытому счету в банке.

Список документов для открытия расчетного счета

Чтобы открыть расчетный счет для ИП, потребуется предоставить в банк пакет документов. Это следующие формы:

  • паспорт индивидуального предпринимателя;
  • ИНН физического лица;
  • свидетельство о регистрации в ОГРНИП;
  • выписка из реестра ЕГРИП;
  • письмо с кодами из Росстата;
  • лицензии и разрешения на ведение деятельности;
  • карточка с образцами подписей, заверенная нотариально;
  • заявление и анкета по форме банка;
  • другие документы по необходимости.

На что обратить внимание при выборе банка

В России действует несколько сотен банков, предлагающих РКО для бизнеса. При выборе, какой расчетный счет открыть для ИП, обращайте внимание на следующие основные критерии:

  • Надежность банка. На высокую надежность финансового учреждения указывают рейтинги кредитных агентств, доля государственной собственности в активах банка, включение банка в перечень системно значимых организаций, продолжительность работы.
  • Удобство обслуживания. Подразумевает доступность расположения офисов банка, наличие мобильного и интернет-банкинга, СБП, возможность оперативного получения консультаций по рабочим вопросам, близость банкоматов и др.
  • Тарифы. В общих случаях включают отсутствие или наличие абонентской платы; размер комиссий за переводы, операции с наличностью; платежи за дополнительные услуги, включая интернет-банкинг, оформление карт и т. д. В первую очередь уточняйте стоимость РКО за снятие и внесение наличных средств; размер комиссии за внутри- и межбанковские переводы. Ориентируйтесь на число платежей и сумму оборотов ИП.
  • Дополнительные услуги. Это может быть эквайринг для бизнеса, льготное кредитование, зарплатный проект, кешбэк за покупки, бизнес-карты, онлайн-бухгалтерия, служба поддержки в режиме 24/7, персональный менеджер и пр.

Обзор банков для открытия расчетного счета для ИП

Тинькоффбанк

  • Ориентирован на начинающих предпринимателей.
  • Полностью дистанционное обслуживание.
  • Начисление процентов на остаток.
  • Бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии.

Промсвязьбанк

  • Бесплатное обслуживание на любом тарифе.
  • Резервирование реквизитов в день подачи заявки.
  • Бизнес-ассистент в мессенджерах.
  • Бесплатный мобильный и интернет-банк.
  • Широкая линейка тарифных планов.

Сбербанк

  • Бесплатное открытие счета без посещения офиса.
  • Бонусы и сервисы от партнеров.
  • Специальный тарифный план для ИП.
  • Удлиненный операционный день.

МТС банк

  • Льготное обслуживание для новых клиентов.
  • Гибкий зарплатный проект, карты с кешбэком.
  • Специальная льготная ставка по кредитам.
  • Удобный эквайринг, бизнес-карты.

Россельхозбанк

  • Онлайн-оформление открытия счета.
  • Выгодные тарифы для бизнеса с учетом оборотов.
  • Торговый и мобильный эквайринг.
  • Круглосуточная авторизационная поддержка.
Редактор: Елена Тимошкина
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