В каком банке лучше открыть расчетный счет ИП

ИП, в отличие от юридического лица, открывать расчетный счет не обязан. Однако на практике лучше, когда он есть. Рассказываем, почему так и в каком банке открыть расчетный счет ИП.

Для чего расчетный счет нужен ИП

После официальной регистрации бизнеса следующий шаг для успешного ведения деятельности заключается в открытии банковского счета. Он необходим для проведения безналичных платежей, уплаты налогов и сборов, расчетов с персоналом и другими лицами, участия в тендерах.

Разумеется, предприниматель может работать и без расчетного счета, с применением только наличных платежей. Но размер наличных расчетов ограничен лимитом в 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Кроме того, некоторые контрагенты предпочитают безналичный способ расчета, а для приема оплаты от покупателей может потребоваться эквайринг. Эти и другие функции, включая оформление кредитования, зарплатного проекта, бизнес-карт, депозитов, легко подключить к уже открытому счету в банке.

Список документов для открытия расчетного счета

Чтобы открыть расчетный счет для ИП, потребуется предоставить в банк пакет документов. Это следующие формы:

паспорт индивидуального предпринимателя;

ИНН физического лица;

свидетельство о регистрации в ОГРНИП;

выписка из реестра ЕГРИП;

письмо с кодами из Росстата;

лицензии и разрешения на ведение деятельности;

карточка с образцами подписей, заверенная нотариально;

заявление и анкета по форме банка;

другие документы по необходимости.

На что обратить внимание при выборе банка

В России действует несколько сотен банков, предлагающих РКО для бизнеса. При выборе, какой расчетный счет открыть для ИП, обращайте внимание на следующие основные критерии:

Надежность банка. На высокую надежность финансового учреждения указывают рейтинги кредитных агентств, доля государственной собственности в активах банка, включение банка в перечень системно значимых организаций, продолжительность работы.

Удобство обслуживания. Подразумевает доступность расположения офисов банка, наличие мобильного и интернет-банкинга, СБП, возможность оперативного получения консультаций по рабочим вопросам, близость банкоматов и др.

Тарифы. В общих случаях включают отсутствие или наличие абонентской платы; размер комиссий за переводы, операции с наличностью; платежи за дополнительные услуги, включая интернет-банкинг, оформление карт и т. д. В первую очередь уточняйте стоимость РКО за снятие и внесение наличных средств; размер комиссии за внутри- и межбанковские переводы. Ориентируйтесь на число платежей и сумму оборотов ИП.

Дополнительные услуги. Это может быть эквайринг для бизнеса, льготное кредитование, зарплатный проект, кешбэк за покупки, бизнес-карты, онлайн-бухгалтерия, служба поддержки в режиме 24/7, персональный менеджер и пр.

Обзор банков для открытия расчетного счета для ИП

Тинькоффбанк

Ориентирован на начинающих предпринимателей.

Полностью дистанционное обслуживание.

Начисление процентов на остаток.

Бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии.

Промсвязьбанк

Бесплатное обслуживание на любом тарифе.

Резервирование реквизитов в день подачи заявки.

Бизнес-ассистент в мессенджерах.

Бесплатный мобильный и интернет-банк.

Широкая линейка тарифных планов.

Сбербанк

Бесплатное открытие счета без посещения офиса.

Бонусы и сервисы от партнеров.

Специальный тарифный план для ИП.

Удлиненный операционный день.

МТС банк

Льготное обслуживание для новых клиентов.

Гибкий зарплатный проект, карты с кешбэком.

Специальная льготная ставка по кредитам.

Удобный эквайринг, бизнес-карты.

Россельхозбанк