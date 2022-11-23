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Антон Куликов

Европе хватит газа, если Россия не откажется помогать

Экономика » Сырье » Газ

Европа может избежать дефицита природного газа этой зимой при соблюдении двух условий. И одно из этих условий предполагает сохранение поставок из России.

Европе хватит газа, если Россия не откажется помогать

По мнению главного исполнительного директора компании Trafigura Group Джереми Вейра, умеренная погода, которая установилась в Европе, говорит о том, что удастся избежать дефицита природного газа этой зимой, а также в следующем году.

Однако, ещё одно условие — продолжение поставок газа через Украину. Они хоть и серьёзно сокращены в последнее время — примерно до 42-43 миллионов кубометров в сутки — однако по-прежнему играют значительную роль в газовом балансе европейских государств.

"Это означает, что регион сможет пережить предстоящий зимний период и может иметь достаточный запас топлива, чтобы помочь избежать кризис и в следующем году", — цитирует Вейра агентство Bloomberg (перевод "ПолитРоссия").

Исключительно тёплая погода на северо-западе Европы в октябре привела к резкому падению цен на газ с рекордных уровней, которые держались с лета. Европейские страны также стараются пополнять свои запасы, импортируя СПГ.

"Мы имеем ситуацию, когда у нас очень надёжные хранилища газа в Европе. Мы были очень обеспокоены ценами на энергоносители, и они были снижены", — сказал Вейр.

Оптимистично настроен и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, "энергоснабжение Германии на ближайшую зиму, вероятно, обеспечено". При этом, канцлер посоветовал предприятиям и домохозяйствам всё равно беречь энергоресурсы.

"Мы устраняем недостатки энергетической и торговой политики, которые привели нас, в частности, к односторонней зависимости от России и Китая", — не преминул добавить Шольц.

Стоит заметить, ранее в Евросоюзе и в государствах, входящих в сообщество, сообщали о том, что газовые хранилища заполнены практически на сто процентов. Ну а тёплая погода — и, соответственно, сокращение расхода топлива — добавили оптимизма.

Напомним, ранее Россия поставляла основную часть природного газа в Европу через "Северный поток-1". Однако, этот газопровод был выведен из строя в результате диверсии в конце сентября. Перспективы его восстановления остаются туманными.

Сейчас обсуждается инициатива президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции. В Анкаре эту идею поддержали.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, через газовый хаб можно было бы поставлять энергоресурсы в том числе и в Европу. И кроме того, формировать цены на энергоносители.

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Темы газ деньги бизнес европа турция евросоюз германия олаф шольц
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