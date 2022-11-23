Европе хватит газа, если Россия не откажется помогать

Европа может избежать дефицита природного газа этой зимой при соблюдении двух условий. И одно из этих условий предполагает сохранение поставок из России.

По мнению главного исполнительного директора компании Trafigura Group Джереми Вейра, умеренная погода, которая установилась в Европе, говорит о том, что удастся избежать дефицита природного газа этой зимой, а также в следующем году.

Однако, ещё одно условие — продолжение поставок газа через Украину. Они хоть и серьёзно сокращены в последнее время — примерно до 42-43 миллионов кубометров в сутки — однако по-прежнему играют значительную роль в газовом балансе европейских государств.

"Это означает, что регион сможет пережить предстоящий зимний период и может иметь достаточный запас топлива, чтобы помочь избежать кризис и в следующем году", — цитирует Вейра агентство Bloomberg (перевод "ПолитРоссия").

Исключительно тёплая погода на северо-западе Европы в октябре привела к резкому падению цен на газ с рекордных уровней, которые держались с лета. Европейские страны также стараются пополнять свои запасы, импортируя СПГ.

"Мы имеем ситуацию, когда у нас очень надёжные хранилища газа в Европе. Мы были очень обеспокоены ценами на энергоносители, и они были снижены", — сказал Вейр.

Оптимистично настроен и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, "энергоснабжение Германии на ближайшую зиму, вероятно, обеспечено". При этом, канцлер посоветовал предприятиям и домохозяйствам всё равно беречь энергоресурсы.

"Мы устраняем недостатки энергетической и торговой политики, которые привели нас, в частности, к односторонней зависимости от России и Китая", — не преминул добавить Шольц.

Стоит заметить, ранее в Евросоюзе и в государствах, входящих в сообщество, сообщали о том, что газовые хранилища заполнены практически на сто процентов. Ну а тёплая погода — и, соответственно, сокращение расхода топлива — добавили оптимизма.

Напомним, ранее Россия поставляла основную часть природного газа в Европу через "Северный поток-1". Однако, этот газопровод был выведен из строя в результате диверсии в конце сентября. Перспективы его восстановления остаются туманными.

Сейчас обсуждается инициатива президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции. В Анкаре эту идею поддержали.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, через газовый хаб можно было бы поставлять энергоресурсы в том числе и в Европу. И кроме того, формировать цены на энергоносители.