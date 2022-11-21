Психолог Домброван: "Через 6 месяцев у бизнес-партнёров проходит "конфетно-букетный” период"

65% бизнес-партнёрств разваливаются на начальных этапах из-за невозможности партнёров решить разногласия. Происходить это может по разным причинам, но главная — это неосознанный подход к созданию союза, когда будущие со-владельцы бизнес-проекта видят только плюсы. Вместе не страшно, есть с кем разделить груз ответственности и риски, одна голова хорошо, а две — лучше. И все это правда успокаивает, однако немногие задумываются о возможных минусах, потому что преимущества кажутся намного весомее, а с рисками разберёмся как-нибудь по ходу дела. О плюсах и минусах партнёрства рассказала читателям Pravda.Ru бизнес-коуч МСС ICF, executive коуч МСС ICF, психолог Мария Домброван.

Плюсы партнёрства

С партнером начать дело проще, чем в одиночку — вместе выделяется больше энергии (синергия).

Не так страшно, больше уверенности и меньше рисков.

Можно разделить эмоциональный груз владения бизнесом.

Вместе быстрее достичь цели, использовать возможности.

Партнёр дополнит своими знаниями, навыками, стилем управления.

Партнёр — это дополнительные возможности, новые связи и контакты.

Партнёр может взять на себя работу, которая вам не интересна или с которой вы не справляетесь.

Повышается интеллектуальная сила: три осознанных партнёра будут в три раза эффективнее одного владельца.

Партнёрство — отношения на равных, когда никто никем не может командовать, развивает лучше любого тренинга личностного роста.

Если вы спросите партнёров, обсуждали ли они возможные риски и минусы бизнес-союза, то, скорее всего, они уверенно ответят, что их нет! Этот аспект редко обсуждается при создании совместного дела, ведь никто не хочет показать своё недоверие и мыслить негативно. Однако если отнестись к созданию бизнес-партнёрства легкомысленно, без обсуждения возможных провалов, ожиданий друг от друга и ещё чего-то, что не хотелось бы показывать партнёру, то шансов напороться на минусы становится больше.

Минусы партнёрства

Конфликты и неоправданные ожидания.

Психологическая несовместимость (темперамент, характер, стиль жизни и управления).

Напряжение в отношениях, которое забирает силы: необходимость договариваться с собой и делать второго партнёра таким же важным, как вы сами.

Можно потерять отношения (дружбу, семью).

Риск финансовых потерь.

Нежелание нести ответственность за провал.

Желание присвоить весь успех себе.

Риски ухода партнёра, внутренняя конкуренция, ответственность за "МЫ — систему", а не только за "Я — систему".

Как и в любых отношениях, примерно через 3-6 месяцев у партнёров проходит "конфетно-букетный” период. К этому моменту уже успевает накопиться объём эмоционального напряжения. Обычно это случается от неудовлетворенности результатами, нереализованных ожиданий, разницы между взглядами на управление делами, несправедливости объёма вложенного времени, сил, денег. Хорошо, если партнёры находят силы проговорить недовольство и претензии и прийти к единому видению, но чаще всего напряжение переходит в конфликт, который несёт за собой риски для бизнес-проекта и для отношений в партнёрстве вплоть до распада и больших финансовых потерь.

Чтобы не доводить до крайности, партнёры могут поговорить самостоятельно и зафиксировать всё в партнёрском соглашении. Или нанять профессионального посредника, который поможет "на берегу” увидеть не только плюсы. В них не нужно убеждать будущих союзников, ведь благодаря им они и притянулись. А вот минусы и риски вряд ли будут видны, особенно если партнёры обсуждают их без профессиональной поддержки. Таким образом люди ведут себя не специально. Вдохновленные преимуществами партнёрства, подсознательно они будут обходить всё, что может сейчас им помешать создать совместный бизнес-проект и получить от него желаемое. Поэтому грамотный подход так важен для построения крепкого, осознанного и успешного партнёрства.

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