Ставка на Турцию: Лавров рассказал о замене "Северных потоков"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объёмы транзита по "Северным потокам".

По его словам, Россия делает всё в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство сжиженного природного газа (СПГ), развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объёмы транзита, шедшие по "Северным потокам", сообщает РИА "Новости".

Кроме того, министр иностранных дел России сообщил, что объём добычи нефти в России превосходит показатели прошлого года. И российские компании намерены увеличить экспорт и расширить его географию.

Ранее президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность строительства дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

В начале ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что турецкие власти будут создавать хаб для российского газа на западе своей страны.

При этом, планы у Анкары весьма масштабные. Власти Турции хотят сформировать на территории страны международный газовый хаб, участники которого будут определять цены на данный ресурс.

"Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и сжиженным природным газом (СПГ). В данной связи проводим активные переговоры со многими странами: от Центральной Азии и Средиземного моря", — отмечал Эрдоган.

Он подчеркнул, что речь идёт о создании в Турции газового рынка, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты и тем самым формировать цены на газ.

Напомним, в конце сентября на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли аварии, которые власти Дании, Швеции и Германии фактически сразу же назвали диверсиями. Кто за ними стоит, официально не сообщается. Хотя в России отмечали, что произошедшее в интересах Соединённых Штатов, компании которых занимают лидирующие позиции по поставкам СПГ в Европу.

Газопровод "Северный поток-1" был одним из основных маршрутов поставки природного газа из России в Германию. Однако, из-за западных санкций объёмы поставок в течение нынешнего года постепенно снижались. Связано это было с проблемами с техническим обслуживанием оборудования газопровода.

В результате диверсий были повреждены три из четырёх веток "Северных потоков". Перспективы их ремонта остаются туманными. Не говоря уж о возможности возобновления эксплуатации газопроводов.