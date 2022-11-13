DWN: Запад подарил России нового важнейшего союзника

Санкции, которые против России ввели США и государства Евросоюза, подарили Москве нового важнейшего союзника. Этим союзником стал Китай.

На что обратили внимание в Германии

"Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23 процента, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов", — отмечается в материале немецкого экономического издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Подчёркивается также, что у Москвы и Пекина есть потенциал для наращивания объёмов торговли в сфере железнодорожных перевозок, а это даст возможность доставить товары гораздо быстрее.

Стоит заметить, что мнение Deutsche Wirtschafts Nachrichten небесспорное, скажем так. Например, торговый оборот между двумя странами значительно вырос в 2021 году. Тогда, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между двумя странами вырос в годовом исчислении 35,8 процентов, достигнув рекордного уровня в 146,88 миллиардов долларов.

В 2021 году импорт Китаем из России увеличился по сравнению с 2020 годом на 37,5 процентов и составил 79,32 миллиардов долларов. Одновременно Китай экспортировал в Россию товаров и услуг на сумму 67,567 миллиардов долларов, что превысило показатель 2020 года на 33,8 процента.

Что касается нынешнего года, что по данным Главного таможенного управления Китая, в январе-июле 2022 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 29 процентов в годовом исчислении, до 97,7 миллиардов долларов.

Запад ищет противоречия в отношениях России и Китая

На Западе сотрудничество России и Китая воспринимают с большой озабоченностью. На днях к этой теме обратился президент США Джо Байден. Он полагает, что Россия и Китай не занимаются созданием двустороннего альянса в свете нынешних событий в мировой геополитике. Китайские власти, по его словам, "стараются несколько дистанцироваться от РФ".

На это высказывание Байдена отреагировали в МИД КНР. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь заявил, что "Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения".

"Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией. Мы готовы постоянно содействовать развитию отношений между нашими странами в правильном направлении", — подчеркнул китайский дипломат.