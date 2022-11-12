Европа перехватывает поставки российского газа у Азии

Сжиженный природный газ из России подорожал, а кроме того, на него более не предлагаются скидки в Азии. Покупатели российского природного газа стали меньше опасаться вторичных санкций.

На прошлой неделе российская компания "Сахалинская энергия" продала три партии СПГ по рыночным ценам. Еще в сентябре такие сделки проводились с существенным дисконтом, сообщает агентство Bloomberg.

Западные санкции не распространяются на поставки сжиженного природного газа из России. В итоге его экспорт в октябре вырос почти до рекордного показателя. Если раньше покупатели российского сжиженного газа опасались вторичных санкций, то сегодня эти опасения уменьшаются, отмечает агентство.

И если Япония и Южная Корея сократили закупки российского СПГ, то Китай существенного их нарастил.

Кроме того, для азиатских потребителей природного газа весьма существенной является проблема конкуренции с Европой. Цены там выше, а кроме того, ЕС перехватывает поставки российского СПГ у азиатских государств. Дело в том, что многие страны в Азии попросту не в состоянии платить за газ по тем же ценам, по которым платит Европа.

Причём в числе таких государств Индия. Стоит отметить, что сейчас у Нью-Дели весьма серьёзные противоречия с Берлином как раз из-за поставок СПГ.

Дело в том, что по действующему контракту до 2041 года индийская компания GAIL India Ltd должна ежегодно получать 2,5 млн тонн СПГ от бывшего подразделения "Газпрома", которое теперь управляется Германией и было переименовано в SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), сообщает ТАСС.

Ранее это была группа компаний Gazprom Germania, однако в апреле "Газпром" прекратил в ней участие. Группой компаний стали управлять власти Германии. А в мае Россия ввела санкции, Gazprom Germania (ныне SEFE) потеряла возможность получать энергоносители из России, в том числе СПГ.

В итоге с того времени компания отменила поставки 17 партий сжиженного природного газа. В Индии, разумеется, этим обстоятельством сильно недовольны. И считают, что SEFE должна найти другие источники для продолжения поставок.

Кроме того, в GAIL India Ltd ранее отмечали, что покупать газ по тем же ценам, что европейские потребители, для компании очень сложно. Ведь чтобы компенсировать свои затраты, придётся существенно поднимать цены для индийских потребителей. Но для них они могут оказаться слишком большими.

Впрочем, индийским компаниям всё равно приходится тратить куда больше средств, нежели ранее, чтобы обеспечить бесперебойные поставки природного газа.