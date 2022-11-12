Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Европа перехватывает поставки российского газа у Азии

Экономика

Сжиженный природный газ из России подорожал, а кроме того, на него более не предлагаются скидки в Азии. Покупатели российского природного газа стали меньше опасаться вторичных санкций.

Европа перехватывает поставки российского газа у Азии

На прошлой неделе российская компания "Сахалинская энергия" продала три партии СПГ по рыночным ценам. Еще в сентябре такие сделки проводились с существенным дисконтом, сообщает агентство Bloomberg.

Западные санкции не распространяются на поставки сжиженного природного газа из России. В итоге его экспорт в октябре вырос почти до рекордного показателя. Если раньше покупатели российского сжиженного газа опасались вторичных санкций, то сегодня эти опасения уменьшаются, отмечает агентство.

И если Япония и Южная Корея сократили закупки российского СПГ, то Китай существенного их нарастил.

Кроме того, для азиатских потребителей природного газа весьма существенной является проблема конкуренции с Европой. Цены там выше, а кроме того, ЕС перехватывает поставки российского СПГ у азиатских государств. Дело в том, что многие страны в Азии попросту не в состоянии платить за газ по тем же ценам, по которым платит Европа.

Причём в числе таких государств Индия. Стоит отметить, что сейчас у Нью-Дели весьма серьёзные противоречия с Берлином как раз из-за поставок СПГ.

Дело в том, что по действующему контракту до 2041 года индийская компания GAIL India Ltd должна ежегодно получать 2,5 млн тонн СПГ от бывшего подразделения "Газпрома", которое теперь управляется Германией и было переименовано в SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), сообщает ТАСС.

Ранее это была группа компаний Gazprom Germania, однако в апреле "Газпром" прекратил в ней участие. Группой компаний стали управлять власти Германии. А в мае Россия ввела санкции, Gazprom Germania (ныне SEFE) потеряла возможность получать энергоносители из России, в том числе СПГ.

В итоге с того времени компания отменила поставки 17 партий сжиженного природного газа. В Индии, разумеется, этим обстоятельством сильно недовольны. И считают, что SEFE должна найти другие источники для продолжения поставок.

Кроме того, в GAIL India Ltd ранее отмечали, что покупать газ по тем же ценам, что европейские потребители, для компании очень сложно. Ведь чтобы компенсировать свои затраты, придётся существенно поднимать цены для индийских потребителей. Но для них они могут оказаться слишком большими.

Впрочем, индийским компаниям всё равно приходится тратить куда больше средств, нежели ранее, чтобы обеспечить бесперебойные поставки природного газа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы азия индия европа
Новости
Die Welt: Зеленскому предложили уйти в отставку в обмен на деньги
Генерал-майор Липовой сообщил о невозможности ВСУ вторгнуться в Белгород и Курск
Генерал США Милли: Киеву следует "зацементировать успехи" за столом переговоров
Командование ВВС Украины опасается ракетных ударов ВС РФ во время саммита G20
Военкор: ВСУ постоянно атакуют Макеевку под Лиманом и несут большие потери
Депардье закрывает проекты в России, но разрывать все связи не хочет
Военкор: мы можем стать очевидцами битвы за Белгород или Курск
Бойцы батальона НМ ДНР "Каскад" уничтожили танки ВСУ с БПЛА "Ланцет"
Рогозин: ВС РФ скоро поступит самое современное оружие, которое обеспечит победу
Танкисты ВС РФ оставили послание боевикам ВСУ в Херсоне
Популярное
Силовые структуры
Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины

По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.

Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Силовые структуры
Солдат ВСУ заснял на видео попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в ЗРК у Артёмовска
Игорь Буккер Почему исчезли документы о Мюнхенском сговоре Игорь Буккер Сергей Костин Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил Сергей Костин Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Последние материалы
Зеленский заявил, что ВСУ в Крыму встретят с флагами Украины: Никого не оставим
Европа перехватывает поставки российского газа у Азии
Die Welt: Зеленскому предложили уйти в отставку в обмен на деньги
Генерал-майор Липовой сообщил о невозможности ВСУ вторгнуться в Белгород и Курск
Генерал США Милли: Киеву следует "зацементировать успехи" за столом переговоров
Командование ВВС Украины опасается ракетных ударов ВС РФ во время саммита G20
Военкор: ВСУ постоянно атакуют Макеевку под Лиманом и несут большие потери
Депардье закрывает проекты в России, но разрывать все связи не хочет
Военкор: мы можем стать очевидцами битвы за Белгород или Курск
Бойцы батальона НМ ДНР "Каскад" уничтожили танки ВСУ с БПЛА "Ланцет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников