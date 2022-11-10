Грядёт буря? ЕС решительно выступил против закона Байдена

Евросоюз решительно и "единым фронтом" выступил против закона о снижении инфляции, который был инициирован президентом США Джо Байденом. В Европейском сообществе опасаются, что этот закон нанесёт ущерб европейским компаниям и экономики.

"Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне, и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — заявил CNBC анонимный европейский чиновник по итогам дискуссии министров финансов государств Евросоюза.

Этот анонимный чиновник сообщил, что среди всех 27 министров "существует политический консенсус по поводу того, что этот план угрожает европейской промышленности".

Больше всего беспокойства у европейских министров вызывают налоговые льготы, которые предоставляются производителям электромобилей, расположенных в США. Это может создать проблемы для европейских автоконцернов.

Этот закон был подписан президентом США в августе. Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку автомобилей, произведённых в Соединённых Штатах.

Документ получил название "Акт сокращения инфляции" и предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, а 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Впрочем, информации о том, как будет действовать Евросоюз в данной ситуации, пока нет. Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки своего бизнеса.

Однако о каких-то инициативах на сей счёт пока неизвестно. А вообще, можно сказать, что вполне вероятен вариант, что далее выражения недовольства Евросоюз и не пойдёт.

Стоит отметить, что ранее в Европе (во Франции, в частности) высокопоставленные официальные лица уже выражали недовольство тем, что американские компании поставляют газ в европейские страны в несколько раз дороже, чем для внутренних потребителей.

В Вашингтоне в ответ заявили, что европейцы заключают контракты не с американскими компаниями, а с международными трейдерами, потому и цена выше. И посоветовали заключать долгосрочные контракты непосредственно с компаниями из США. Чего в Брюсселе, как раз-таки, делать не хотят, поскольку политика Евросоюза последних лет заключалась в отказе от долгосрочных контрактов.

При этом, существуют разногласия и в самом ЕС. Не так давно много внимания было уделено противоречиям между Францией и Германией, ведущими государствами Евросоюза.

В Париже были крайне недовольны планом Берлина по поддержке экономики на 200 миллиардов евро. Предназначены они, разумеется, германским компаниями, а не всему Евросоюзу. Чем во Франции недовольны, поскольку считают, что это создаёт неравные конкурентные условия.