США уговаривают Индию отказаться от хороших отношений с Россией

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Индия выиграет от предлагаемого Вашингтоном ограничения цены на российскую нефть. Глава американского финансового ведомства отправится в Индию 11 ноября, где, наверняка, уделит большое внимание этому вопросу.

"Наша цель — удержать цену, которую Россия получает за свою нефть, и сохранить торговлю этой нефтью. От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешёвую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя её фирмы ведут переговоры с Россией", — цитирует Йеллен РИА "Новости".

По её словам, ограничение цен на нефть также может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках.

"Если они (Индия) захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен. Но даже если они воспользуются другими финансовыми услугами, мы считаем, что ограничение цен даст им рычаги для переговоров о хороших скидках на мировых рынках. Мы хотели бы надеяться, что Индия получит выгоду от этой программы", — сказала министр финансов США.

Очевидно, что одна из целей США — внести разлад в отношения России и Индии. В Москве ранее заявляли, что не будут поставлять нефть государствам, которые поддержат ограничение цен.

Отметим, что во вторник в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и главы индийского внешнеполитического ведомства Субраманьяма Джайшанкара.

Министр иностранных дел Индии отметил, что Россия является надёжным и проверенным временем партнёром Индии, связи двух стран идут на пользу Москве и Нью-Дели.

Он также подчеркнул, что Индия заинтересована в стабильных отношениях с Россией в плане поставок нефти.

"Мы заинтересованы в поддержании надёжных и стабильных отношений (с РФ) в том, что касается вопросов о закупках нефти, о поставках нефти", — сказал Субраманьям Джайшанкар.

Стоит заметить, на Западе многие аналитики отмечают, что без поддержки таких покупателей российской нефти, как Индия и Китай, едва ли можно говорить о каких-то шансах на успех "потолка" цен.

Однако, давить на Индию в Вашингтоне опасаются, поскольку рассчитывают на поддержку этой страны в том, что касается ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

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