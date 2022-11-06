Западные экономисты: санкции против России не дали эффекта

Санкции, введённые против России, не нанесли ожидаемого ущерба российской экономике в краткосрочной перспективе, считают эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel и американского Международного института финансов (IIF).

В совместном аналитическом отчёте они отмечают, что хотя российская экономики и страдает от санкций, однако непосредственный эффект от них намного меньше, нежели ожидалось.

Объём текущих операций России достиг рекордного с 2007 года уровня в 198 миллиардов долларов за счёт высокой прибыли от экспорта нефти и газа и резкого уменьшения объёмов импорта, цитирует исследование западных экономистов ТАСС.

По мнению аналитиков, подобные тенденции сохранятся и в 2023 году. По крайней мере, до тех пор, пока на ситуацию не повлияет ограничение цен на российские нефть и газ.

В финансовом секторе также "ожидалось, что достаточно всеобъемлющие санкции <…> окажут существенное влияние, но, похоже, они не дали желаемого эффекта". В отчёте отмечается, что после короткого стрессового периода в марте 2022 году финансовая система стабилизировалась "благодаря грамотному управлению со стороны Банка России".

Аналитики центра Bruegel и IIF полагают, что на российской экономике в долгосрочной перспективе скажутся экспортные ограничения и уход иностранных компаний из России.

Эксперты признают, что на данный момент введённые против России ограничения не возымели необходимого эффекта. Они предлагают для "изоляции российской экономики" более тесную координацию санкций по всему миру.

Стоит заметить, что западные политики и чиновников также признают, что санкции не возымели желаемого действия. И призывают подождать. Притом что в европейских странах во многом спровоцированный санкциями энергокризис сказывается на жизни обычных граждан.

При этом вызывают сомнения, что пожелания более тесной координации по санкциям по всему миру реализуемы. Многие государства совершенно не желают присоединяться к антироссийским санкциям.

Индия и Китай, например, не поддержали ограничение цен на поставки российской нефти. А между тем, эти государства в данный момент являются крупнейшими потребителями энергоносителей, поставляемых из нашей страны.