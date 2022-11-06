Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Западные экономисты: санкции против России не дали эффекта

Экономика

Санкции, введённые против России, не нанесли ожидаемого ущерба российской экономике в краткосрочной перспективе, считают эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel и американского Международного института финансов (IIF).

Западные экономисты: санкции против России не дали эффекта

В совместном аналитическом отчёте они отмечают, что хотя российская экономики и страдает от санкций, однако непосредственный эффект от них намного меньше, нежели ожидалось.

Объём текущих операций России достиг рекордного с 2007 года уровня в 198 миллиардов долларов за счёт высокой прибыли от экспорта нефти и газа и резкого уменьшения объёмов импорта, цитирует исследование западных экономистов ТАСС.

По мнению аналитиков, подобные тенденции сохранятся и в 2023 году. По крайней мере, до тех пор, пока на ситуацию не повлияет ограничение цен на российские нефть и газ.

В финансовом секторе также "ожидалось, что достаточно всеобъемлющие санкции <…> окажут существенное влияние, но, похоже, они не дали желаемого эффекта". В отчёте отмечается, что после короткого стрессового периода в марте 2022 году финансовая система стабилизировалась "благодаря грамотному управлению со стороны Банка России".

Аналитики центра Bruegel и IIF полагают, что на российской экономике в долгосрочной перспективе скажутся экспортные ограничения и уход иностранных компаний из России.

Эксперты признают, что на данный момент введённые против России ограничения не возымели необходимого эффекта. Они предлагают для "изоляции российской экономики" более тесную координацию санкций по всему миру.

Стоит заметить, что западные политики и чиновников также признают, что санкции не возымели желаемого действия. И призывают подождать. Притом что в европейских странах во многом спровоцированный санкциями энергокризис сказывается на жизни обычных граждан.

При этом вызывают сомнения, что пожелания более тесной координации по санкциям по всему миру реализуемы. Многие государства совершенно не желают присоединяться к антироссийским санкциям.

Индия и Китай, например, не поддержали ограничение цен на поставки российской нефти. А между тем, эти государства в данный момент являются крупнейшими потребителями энергоносителей, поставляемых из нашей страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы центробанк
Новости
Спикер ВСУ о ситуации под Бахмутом: "Противник пытается прорвать нашу оборону"
Defense News: США наращивают группировку спутников для разведки на Украине
Историк Дюков: кандидат на пост генсека НАТО не говорит, что её дед был нацистом
Прилепин: "Наши взяли Иванград и ведут бои за Опытное"
Марков о словах Ходаковского о потерях от дружественного огня: В сердцах сказал
Освобождённый из плена ВСУ военный ДНР рассказал, что его били на допросах
Британский эксперт: конфликт на Украине развязал "утончённый" Запад
Омбудсмен Морозова: с родственников пленных военных вымогают деньги
"Рыбарь": наёмник и капитан ВС США Пол Ким погиб в Николаевской области
Популярное
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"

Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.

Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
Силовые структуры
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
Силовые структуры
Politico: в Пентагоне подсчитали расходы артиллерийских снарядов ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Ходаковский пожаловался на потери от дружественного огня: Нам и врагов не нужно
Любовь Степушова Гражданская война в США неумолимо приближается Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
МО Нидерландов не ответило на вопрос о 45-ти танках Т-72 для передачи Украине
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost
Адмирал ВМС США Ричард: конфликт на Украине — всего лишь разминка
Мир. Новости мира
Адмирал ВМС США Ричард: конфликт на Украине — всего лишь разминка
Последние материалы
Defense News: США наращивают группировку спутников для разведки на Украине
Историк Дюков: кандидат на пост генсека НАТО не говорит, что её дед был нацистом
Прилепин: "Наши взяли Иванград и ведут бои за Опытное"
Марков о словах Ходаковского о потерях от дружественного огня: В сердцах сказал
Освобождённый из плена ВСУ военный ДНР рассказал, что его били на допросах
Британский эксперт: конфликт на Украине развязал "утончённый" Запад
Омбудсмен Морозова: с родственников пленных военных вымогают деньги
Польское издание: на наших полигонах готовят пушечное мясо против Белоруссии
"Рыбарь": наёмник и капитан ВС США Пол Ким погиб в Николаевской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников