Бельмо на глазу США: сотрудничество России и Ирана не даёт покоя Америке

Многовековые отношения России и Ирана были окрашены в разные цвета. Но чаще в светлые, хотя не раз нашим странам приходилось решать споры и на поле боя. Тем не менее, начиная со второй половины XIX века, наше сотрудничество укреплялось, даже несмотря на политические режимы, которые сменяли друг друга в Москве и Тегеране за последние сто лет. Мы стали мудрее.

Промах наших ракетчиков исправили атомщики

Сегодня плотность нашего сотрудничества достаточно высока. Россия занимает лидирующее положение по товарообороту с Ираном. Основными статьями российского экспорта в Иран чаще всего являлись

металлы и металлоизделия,

машины и оборудование,

древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Импорт из Ирана в основном составляли

товары народного потребления,

продовольствие,

машины и оборудование.

Не менее важная составляющая между двумя странами — военно-техническое сотрудничество, которое больше всех тревожит США и прочих наших недругов. А их у нас достаточно.

Но на первое место, всё же, выходит наше сотрудничество, которое является бельмом на глазу США и Израиля, в области развития мирного атома. Россия, которой достался в наследство от СССР высокий технический потенциал, до сих пор является ведущей мировой державой по развитию атомной энергетики и строительству АЭС.

В нашем случае, конечно, речь идёт о постройке в Бушере первой АЭС на всём Ближнем Востоке. В своё время под давлением США немцы присоединились к антииранским санкциям (АЭС планировала строить немецкая "Сименс"). Кончилось всё дело подписанием в августе 1992 года правительствами России и Ирана соглашения о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии.

В январе 1995 года также был подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Сегодня иранская АЭС успешно работает. А с Россией уже подписаны соглашения на строительство дополнительных энергоблоков.

На фоне чрезмерного влияния США в мире и прямой военной агрессии США на Ближнем Востоке это был удар по западному блоку. Москва исходит из приоритета интересов отечественной атомной индустрии, развивая ядерное сотрудничество со странами, которые Вашингтон и его сателлиты относят к категории проблемных.

Несмотря на длительное давление со стороны США в этом вопросе, Россия отказалась присоединиться к антииранским санкциям, резонно полагая, что позициям российских ядерщиков на международном рынке будет нанесён непоправимый ущерб.

В этом случае наши ядерщики приводили пример российских ракетчиков, которые ещё в 1995 году присоединилась к "Режиму контроля за распространением ракетных технологий". А ещё ранее, в 1993 году, под давлением США мы пошли на отказ от контракта на поставку криогенных двигателей для индийских ракет, что подорвало российский престиж в этой области.

Как результат, несмотря на заделы в области производства вооружений, Россию, по большому счёту, выкинули с богатейшего рынка вооружений в Европе, "направив" её в страны Азии, у которых были проблемы с возможностью приобретать оружие у производителей из НАТО.

"Не злите Россию..."

Понятно, что нашему ВПК ничего не оставалось делать, как занять антиамериканскую позицию, резко активизировав сотрудничество с Ираном. И в накладе здесь мы не остаёмся. Россия в последние годы всячески защищает контракты с Ираном от международных санкций.

Например, отмечалось, что США любили инициировать в Совбезе ООН рассмотрение резолюций по "иранскому атомному досье". Последние содержали угрозы санкций и применения военной силы. Но после внесения российских корректировок "постановления" становились беззубыми. И их принятие уже ничего не решало.

Надо отметить, что США уже давно оказывали давление на Россию с целью поставить преграду российско-иранскому сотрудничеству в области атомной энергетики. В частности, речь шла об отмене американской "помощи" России в размере 400 миллионов долларов, которые должны были пойти на уничтожение ядерных боеголовок на территории бывшего СССР.

А что полмиллиарда, если на кону уничтожение когда-то могучей страны в мире. Тем более, как говорили сами американцы, деньги шли на поддержку режима Ельцина, стабильность которого они ставили выше, чем уничтожение ядерного оружия на территории СССР.

Но время убедило российские власти, что деньги исчезают, а стабильность стране даёт только взаимовыгодное сотрудничество. Пусть и в области развития атомной энергетики.

Неслучайно американский публицист говорил тогда:

"За Ираном — глаз да глаз, но Россию не злите".