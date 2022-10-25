Без шансов выбраться: США заманили Европу в "газовую ловушку"

Евросоюз поверил в обещания США полностью компенсировать поставки российского газа.

Как выяснилось, это было очень наивно. "Молекулы свободы" в Европу поступают бесперебойно. Вот только платить за него приходится в несколько раз дороже, чем за российский газ.

Европейские лидеры активно выражают своё недовольство этим фактом, а некоторые даже прямо осуждают американского союзника, который пользуется тем, что у них нет альтернативных поставщиков газа, отмечает издание Al Ain (ОАЭ).

Напомним, что недавно на эту тему высказывался президент Франции Эммануэль Макрон, который выражал недоумение тем фактом, что американские компании поставляют в Европу природный газ в четыре раза дороже, нежели своим промышленным предприятиям.

Недовольны этим и в Берлине. Да и во многих других странах Евросоюза тоже. Хотя, с другой стороны, почему бы американцам не поставлять в Европу дорогой газ, коль скоро там за него платят даже по таким ценам?

Есть ли у Евросоюза шансы выбраться из той "газовой ловушки", которую им расставили США? В статье издания из Объединённых Арабских Эмиратов отмечается, что вариантов-то не так уж много (перевод "ИноСМИ"). Точнее, два. А ещё точнее, один из них и не вариант, в общем-то, поскольку предполагает, что европейцы смирятся с условиями США.

Второй вариант тоже весьма сложный — искать альтернативных поставщиков. Если говорить об Азии, то здесь сложно, поскольку транспортировка газа предполагает, в том числе, и строительство газопроводов через территорию России. Это если говорить о действительно значительных поставках. Хотя, таких поставщиков ещё надо найти. Та же Туркмения прочно "завязана" на Китай.

Есть вариант с Африкой. Но там влияние Европы в последнее время падает. И Евросоюзу придётся приложить очень большие усилия и вложить много средств, дабы обеспечить стабильные и значительные поставки газа из африканских стран. На это тоже требуется время.

Впрочем, есть и ещё один вариант — попытаться наладить отношения с Россией. Некоторые европейские государства не против этого, та же Венгрия, например.

Но сейчас таких стран немного. В большинстве государств ЕС заявляют, что сейчас не время для каких-либо контактов с Москвой, в том числе и касательно поставок энергоресурсов.

Многое будет зависеть от того, как удастся пройти зимний период. Очевидно, будут проблемы. Другой вопрос, насколько серьёзные. И опять-таки, многие эксперты отмечают, что, на самом деле, сложной будет даже не эта зима, а следующая. К нынешнему сезону подготовиться Евросоюзу относительно удалось (хотя, опять же, вопрос, насколько). Но в этом году и поставки газа из России ещё были в заметных объёмах.

А вот что будет в следующем? Сколько Европа будет готова переплачивать за американский газ? Ведь едва ли кто поверит, что в Вашингтоне действительно внемлют упрёкам и сделают скидку. Американские власти ведь всегда уверяли, что не вмешиваются в деятельность коммерческих компаний.

Так что, выбраться из "газовой ловушки" США Евросоюзу будет очень непросто. Если вообще возможно.

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