Маркетолог Лебедев: "Инфоцыгане обещают золотые горы, халяву и успех во всём"

Всё и сразу можно только в "инфобизе” (инфобизнес — он же бизнес на продаже информации, известный также как продажа экспертности, позже его спасло перерождение в онлайн-школы, иначе инфоцыганство бы его подкосило). Главная причина — простота и минимум вложений на старте. Не надо производить на заводе миллион штук товара, записал видео на телефон и продал миллион раз. О том, как не нарваться на инфоцыган, рассказал читателям Pravda.Ru маркетолог, предприниматель Павел Лебедев.

Как не повестись на инфоцыган

Почему покупают эти видео? Да потому что они продают состояние. А человек больше всего хочет эмоций и богатства. Когда девушка покупает шубу — разве она покупает мех? Нет! Она покупает нежность от меха, внимание окружающих, чувство уверенности в себе и превосходства. Можно ли получить это состояние без шубы? Да! Не зря Ротшильд говорил: "Кто владеет информацией — тот владеет миром". Информация даёт пищу для ума, и тот переходит в другое состояние. А информация, переданная через правильные слова, творит чудеса. Вспомним Шефнера: "Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести.” Что уж говорить про влияние на обычного человека целого института психоанализа и нейролингвистического программирования. Все они придумывают искуснейшие методы влияния на человека. Это сравнимо только с более старой махиной разработки вкусов. Ранее вы покупали чипсы, а теперь еще покупаете онлайн-курсы. И они не ограничены размером и весом, их не надо производить, они не занимают места. Все доступно онлайн из любого места — только скажи "Хочу” — и появится обученный человек и примет неограниченное количество ваших денег.

Но! Чипсы не помогают достигать целей, а наставники помогают. Покупая вещи и недвижимость, вы инвестируете не в себя, а в вещи. Они износятся. Можно покупать чужие бренды, а можно создавать личный бренд и развивать себя. В этом помогают онлайн-школы и онлайн-эксперты.

Только все ли эксперты одинаково полезны? Конечно, нет, есть и вредные "инфоцыгане”.

Когда несколько предпринимателей (онлайн-школ) успешно стартуют, то появляется тренд, и другие предприниматели начинают копировать успех. Кто как может. Благо, есть записанные курсы, и их можно легко повторить. Посмотрел и записал свой видеоролик. Однако нельзя же скопировать всё слово в слово — это плагиат, и человек начинает говорить своими словами — как он понял. А понял он по-своему, экспертности в теме у него нет, он просто хочет заработать на тренде. Его цель — не помочь людям, а получить наживу. И несёт он уже не пользу, а вред. Так появились инфоцыгане. Выпрашивают деньги в обмен на информацию. Наобещать в три короба цыгане умели задолго до появления "инфобиза".

И вот представьте, что все хорошие и плохие инфобизнесмены начинают гнать рекламу по всем каналам. И люди видят не рекламу шуб и игрушек. Они видят рекламу онлайн-курсов. А что человек видит чаще всего, то и запоминается, то и хочется купить. Таким образом, предприниматели управляют потребностью и спросом. И эта реклама убеждает вас, что вам нужны онлайн-курсы, а не товары. Понятно, что хлеб с маслом вы и без рекламы купите, но это копейки. Остальные деньги вы потратите на курсы, причем в кредит! А с пандемией еще и мобильность потеряна, выходить из дома неохота, да и путешествия перекрыли. Все в онлайне, в виртуальности.

Так ушли ли инфоцыгане в 2017 году, когда инфобизнес сменился волной онлайн-школ? Конечно, нет, и их стало больше.

Как же узнать инфоцыгана до покупки?

Во-первых, он отличается тем, что любит бросить пыль в глаза. Он показывает себя деньгами, большим количеством дорогих вещей и образов, но не показывает себя через свои ценности, через свою жизнь, состояние и действия. За деньги нельзя купить семью, счастливые взгляды, радость, слезы. И нет, не надо воспринимать эти слова буквально: "ой, если плачет или радостный, то не инфоцыган 100%".

Во-вторых, такой человек много обещает. Золотые горы, халяву, быстрый подъем, рост и успех во всем. Вы же слышали такие фразы, как: "Ребята, всего один шаг — и твоя жизнь изменится!" или "Взлет будет неимоверно быстрый, я тебе гарантирую!".

В-третьих, мы забыли спросить, а где результаты? Инфоцигане не показывают ни своего результата, ни конкретику, ни последовательный процесс работы. Ничего. Что они делают — они рассказывают (то есть фантазируют).

Вернемся к главному. Настоящий эксперт имеет свой багаж ценностей, он показывает всё делами, а не пустословием, ценит в первую очередь нематериальное. Счастье, настрой, изобилие и благосостояние от того, что люди, которым он помог, тоже поднимают на другой уровень своё состояние.

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