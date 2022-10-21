Администрация президента США может проверить бизнес Илона Маска на "предмет соответствия интересам национальной безопасности". Всё потому, что миллиардер слишком много себе позволил. Выкатил мирный план по Украине и пригрозил перестать платить за спутники Starlink для ВСУ. Но что же произойдёт, если Маск перейдёт от слов к действиям? Об этом поразмышляли на Youtube-канале Mash.
Starlink — это система спутников, которая обеспечивает высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и работает по принципу спутникового телевидения. Ближайшие наземные станции находятся в Турции, Польше и Литве. Вооружённые силы США в своё время установили, что спутники можно использовать как недорогую и высокоточную, трудно взламываемую альтернативу GPS. 26 февраля на Украину отправили первые пять тысяч терминалов. По данным на сентябрь их было уже 23 тысячи. Конечно же, используют терминалы и военные, несмотря на заверения Маска, что он установил терминалы только для поддержки гражданского населения. Starlink позволяет ВСУ получать оперативные разведданные, помогать с наводкой артиллерии и просто обеспечивает связью между подразделениями. Даже дроны управляются Starlink.
Сначала появилась информация о сбоях в работе спутников, потом насторожили деловые твиты Маска о том, что компания в месяц теряет по 20 млн долларов из-за помощи Украине, про то, что это не может продолжаться бесконечно и что теперь эти траты следовало бы взять на себя Пентагону. Возможно, сбои — это просто совпадения, а Маск и вправду хочет помочь с решением конфликта. Возможно, это гениальный рекламный ход, который показал всему миру, на что способен Starlink. Ну а для украинцев просто закончилась бесплатная demo-версия. Отключение Starlink сейчас означало бы погружение Украины в вакуум. Гражданские останутся без связи, как и военные. Полный разлад, хаос и тишина.
Ранее историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько отмечал в своём Telegram-канале, что Илон Маск хорошо хватает смыслы и зачастую лоббирует российские интересы. Например, недавно Маск заявил, что Крым для России — это как Пёрл-Харбор и Гавайи для США. То есть южный форпост, который Москва никому не отдаст.
"Для рядового американца Крым — это что-то непонятное. Но вот когда проводятся параллели с Пёрл-Харбором — тут всё становится на свои места. Хорошо бы Илон Маск принимал участие в информационной борьбе вокруг Украины на российской стороне. Отдать бы ему американское направление работы", — писал Пилько.
Что ж, Маск — истинный бизнесмен и знает цену своим словам, как говорится, ничего личного. Ну а выполнит ли он свои угрозы — покажет время.
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