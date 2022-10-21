Mash: Если Маск отключит Starlink для ВСУ, то Украину ждёт хаос

Администрация президента США может проверить бизнес Илона Маска на "предмет соответствия интересам национальной безопасности". Всё потому, что миллиардер слишком много себе позволил. Выкатил мирный план по Украине и пригрозил перестать платить за спутники Starlink для ВСУ. Но что же произойдёт, если Маск перейдёт от слов к действиям? Об этом поразмышляли на Youtube-канале Mash.

Starlink — это система спутников, которая обеспечивает высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и работает по принципу спутникового телевидения. Ближайшие наземные станции находятся в Турции, Польше и Литве. Вооружённые силы США в своё время установили, что спутники можно использовать как недорогую и высокоточную, трудно взламываемую альтернативу GPS. 26 февраля на Украину отправили первые пять тысяч терминалов. По данным на сентябрь их было уже 23 тысячи. Конечно же, используют терминалы и военные, несмотря на заверения Маска, что он установил терминалы только для поддержки гражданского населения. Starlink позволяет ВСУ получать оперативные разведданные, помогать с наводкой артиллерии и просто обеспечивает связью между подразделениями. Даже дроны управляются Starlink.

Что же будет, если Украина останется без Starlink?

Сначала появилась информация о сбоях в работе спутников, потом насторожили деловые твиты Маска о том, что компания в месяц теряет по 20 млн долларов из-за помощи Украине, про то, что это не может продолжаться бесконечно и что теперь эти траты следовало бы взять на себя Пентагону. Возможно, сбои — это просто совпадения, а Маск и вправду хочет помочь с решением конфликта. Возможно, это гениальный рекламный ход, который показал всему миру, на что способен Starlink. Ну а для украинцев просто закончилась бесплатная demo-версия. Отключение Starlink сейчас означало бы погружение Украины в вакуум. Гражданские останутся без связи, как и военные. Полный разлад, хаос и тишина.

Ранее историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько отмечал в своём Telegram-канале, что Илон Маск хорошо хватает смыслы и зачастую лоббирует российские интересы. Например, недавно Маск заявил, что Крым для России — это как Пёрл-Харбор и Гавайи для США. То есть южный форпост, который Москва никому не отдаст.

"Для рядового американца Крым — это что-то непонятное. Но вот когда проводятся параллели с Пёрл-Харбором — тут всё становится на свои места. Хорошо бы Илон Маск принимал участие в информационной борьбе вокруг Украины на российской стороне. Отдать бы ему американское направление работы", — писал Пилько.

Что ж, Маск — истинный бизнесмен и знает цену своим словам, как говорится, ничего личного. Ну а выполнит ли он свои угрозы — покажет время.

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