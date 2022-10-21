Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну

Около тысячи лет назад за кредитование можно было пойти и на костёр. Так как кредиторы, а по старинке — ростовщики, были обычно евреями. В разное время и в разных странах их нередко ставили вне закона. Почитайте Библию.

Правда, католический папа дал карт-бланш своим землякам — итальянцам. Но последние работали под папской "крышей", а те, кому не хотелось отдавать долги под проценты, во всём винили евреев. Сгорел кредитор — долг отдавать не надо. Сейчас цивилизация, и любой кредитор — от микро до макси — вас может поставить на счёт. Национальность здесь не при чём. Раз мы берём кредиты, значит нам это нужно. Но, в первую очередь, это нужно правителям, которые пополняют государственную казну. Или свою мошну.

"Придворный кредитор" — это звучит гордо

В 1215 году папский церковный собор под страхом отлучения от церкви запретил христианам ростовщичество. Это решение отменили только через четыреста лет, но за века закрепилось представление о том, что ростовщичество — самое презренное занятие. Спросите это у банкиров, они расхохочутся.

Так что, пришлось бедным евреям заниматься этим нехристианским трудом. В то же время на Западе евреям запретили заниматься целым рядом профессий. Что же делать? Только идти в "банкиры". И они быстро заняли главную нишу рынка и начали ссужать деньги.

Особенно это проявилось во время Тридцатилетней войны XVII века, когда новые "экономисты" стали основными поставщиками армии.

Фамилия Оппенгеймер сегодня знакома многим. Особенно за кордоном. И здесь стоит вспомнить такое слово как "фактор". По-тамошнему — это человек, который, пусть и с негативным оттенком, обеспечивал королевский двор всем необходимым. Шла ли речь о вине или о лошадях. Главное, что факторы давали государю деньги. Но под проценты. Понятно, что это были евреи, но "придворные евреи", которые развернулись вначале именно в Германии (Гитлер всё-таки был нёумным человеком, хотя американские евреи вплоть до нападения его на Советскую Россию имели с ним весьма плотные экономические связи).

Правда, при королевском немецком дворе "придворные евреи-кредиторы" могли иметь всё, но и в одночасье могли стать нищими. Поэтому после Тридцатилетней войны, которая обескровила Германию, они стали незаменимы.

Около 40 процентов сельского и городского населения были вырезаны кучей наёмников со всех стран Европы. Экономические связи у Германии были оборваны, доступа к морям нет, как и колоний. Поэтому немецкие курфюрсты и стали искать выход из катастрофического экономического положения. Для этого нужны были деньги, без которых не может быть ни армии, ни силовиков, которые могли бы держать население в повиновении. Да и одеваться получше и есть повкуснее хотелось. Вот и появлялись такие "придворные факторы", как Самюэль Оппенгеймер.

Оппенгеймер служил австрийским Габсбургам на протяжении десятилетий. Помогая императорам драться и в Германии, и в Испании. При помощи своих агентов во всех странах Европы он ухитрялся снабжать армию всем необходимым.

Понятно, что королю за всё надо было платить своему придворному кредитору. Неслучайно после смерти Оппенгеймера в 1703 году в Европе произошёл один из первых торговых и экономических кризисов. Причина банальна — королевский двор отказался возвращать многомиллионные кредиты, а на царстве Оппенгеймера были завязаны сотни банков и таких же кредиторов по всему миру.

Деньги надо вкладывать в золото, а не в недвижимость

Тогда евреи были париями. И князья просто могли послать куда подальше своих "придворных факторов". Немецкая "Цайт" приводила любопытные цифры: в XVIII веке евреи составляли всего лишь процент от общего населения Германии. В 1750 году их было где-то 70 тысяч. И были они самыми бесправными. Например, до 1728 года они должны были носить остроконечные шапки, а на одежду пришивался жёлтый круг. Но, тем не менее, им разрешалось быть кредиторами. И деньги они находили, хотя их и ненавидели в Польше, в кабаках запорожских казаков, и в той же раздробленной Германии.

Деньги предки Ротшильдов или им подобных находили в Европе. Именно там, контактируя с коллегами по "кредитованию", они находили и средства, и поддержку. Даже от тамошних государей.

Всегда важно иметь политических агентов влияния в других странах. А это тоже стоит денег или льгот. Заключая браки между собой в разных странах, "придворные факторы" постепенно прибирали к рукам европейскую политику. Неважно, кто был у власти: король Франции, курфюрсты Германии или турецкие султаны. Они были везде и всем были нужны.

Опенгеймеры плохо кончили. По наветам. Одного повесили, другого посадили. Но звание "придворный кредитор" перевешивало все невзгоды. Это и право носить оружие, получать госзащиту, освобождаться от налогов. Могли кредиторы-евреи и приобретать поместья, вырываясь из гетто.

Именно из-за запрета приобретать недвижимость евреи и стали вкладывать средства в драгметаллы, драгоценности, становились ювелирами и кредиторами. К тому же, они получали доступ к государственным финансовым операциям. Последние были нередко сомнительны в правовом плане, вот народ их и не взлюбил.

Ротшильды тоже когда-то были придворными ростовщиками. Но в XIX веке сумели стать ведущими банкирами Европы и даже (это невероятно) получить дворянский титул. Но время шло, мир всё больше увязал в войнах, неважно каких и за что, а кредиторы-ростовщики становились самыми уважаемыми людьми. Как и сегодня.

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