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Автор Антон Куликов

Месть Вашингтона: "Большая семёрка" взялась за раскол ОПЕК+

Экономика » Сырье » Нефть

Группа семи (G7) взялась за раскол ОПЕК+. Можно сказать, что это один из вариантов мести за решение альянса нефтедобывающих государств снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Месть Вашингтона: "Большая семёрка" взялась за раскол ОПЕК+

И инициатором выступил Вашингтон, где более всего недовольны решением ОПЕК+. И уже неоднократно заявляли о том, что предпримут меры. Очевидно, что касаются они не только дополнительных поставок из нефтяного резерва США.

В американском Минфине заявили, что планы Группы семи по установлению потолка цен на российскую нефть не затронут производителей, которые входят в ОПЕК.

По информации ведомства, Соединённые Штаты связались с представителями стран ОПЕК, чтобы заверить, что ограничение их не затронет, сообщает ТАСС.

Надо отметить, что, ко всему прочему, это обращение может ослабить напряжённость в отношениях между США и Саудовской Аравией, которая возникла после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В котором, надо отметить, многое зависело от России и от Саудовской Аравии, как от государств, которые добывают нефти больше всех.

В Вашингтоне после этого заявили о пересмотре отношений с королевством. Но либо процесс этот очень небыстрый, либо в США решили не усугублять разногласия и потихоньку спустить проблемный вопрос на тормозах.

Стоит сказать, что ограничения на российскую нефть американцы и их союзники по Группе семи планируют ввести в начале декабря, когда вступит в силу решение Евросоюза об эмбарго на поставки нефти из России морским путём.

Правда, для успеха этого начинания требуется поддержка не только самой Группы семи, но и других государств. В частности, крупнейших покупателей российской нефти, Индии и Китая. А там особого энтузиазма на сей счёт не испытывают.

Что касается России, то в Москве уже неоднократно заявляли, что остановят поставки нефти и нефтепродуктов в государства, которые поддержат ценовые ограничения. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на энергоносители на мировых рынках. Чего инициаторы введения ограничений как раз рассчитывают избежать.

По этой причине и на Западе многие эксперты выражают сомнения в том, что идея "потолка" цен на российскую нефть окажется реализуемой.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы сша нефть саудовская аравия
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