Зеленский ошибся: Украина не станет "гарантом энергобезопасности Европы"

Украина отказалась от экспорта электроэнергии в ЕС. Это минус источник платежей за поставки оружия и огромный риск для Молдавии не пережить зиму.

Украина прекращает экспорт электроэнергии

Утром 10 октября ВКС РФ нанесли ракетный удар по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Удар вывел из строя основные ТЭС, снабжающие Киев, Харьков, Львов, в том числе, Бурштынскую ТЭС, соединяющую Украину с Венгрией, Румынией и Словакией, а также многие ЛЭП.

"Сегодняшние ракетные удары, которые затронули тепловую генерацию и электроподстанции, вынуждают Украину прекратить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергосистемы", — пояснили в Минэнерго Украины, цитирует УНИАН.

По данным министерства, электроэнергия экспортировалась в Евросоюз, а также отдельными линиями — в Молдавию и Польшу. Украинский экспорт увеличился в несколько раз из-за потерь в результате военных действий собственной промышленности (металлургии, нефтехимии, горнорудной промышленности) и территорий.

Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что Украина, увеличивая поставки, постепенно станет "одним из гарантов энергетической безопасности Европы".

Однако удары 10 октября привели к блэкауту во многих городах и потере энергобезопасности самой Украины.

Украинские ТГ-каналы сообщают, что у Зеленского готовят стратегию на случай уничтожения всех ТЭЦ в Украине и сохранение питания от ГЭС/АЭС, альтернативных источников. В такой ситуации будут отключены от питания все промышленные предприятия, электротранспорт, освещение городов, а электричество будут давать населению по графику.

Молдавия пострадает больше других

От прекращения украинского экспорта особенно пострадает Молдавия, которая импортирует 30% своих потребности в электроэнергии с Украины. Молдавские энергетики и политики пока отказываются давать комментарии, но очевидно, что проблем у них прибавится. Особенно в связи с воинственной позицией президента Майи Санду в отношении СВО и невыплаченных долгов "Газпрому".

Молдавия покупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. С марта договоры заключаются только на один месяц из-за энергетического кризиса и нестабильных цен на газ.

"Газпром" с мая сократил поставки газа в Приднестровье из-за долгов, поэтому Молдавская ГРЭС предупредила Кишинев, что сможет поставлять на правый берег Днестра только 70% от необходимого объема электроэнергии. С мая Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии на Украине. Теперь его не будет.

Польша не наживётся на реэкспорте электричества

На Польшу работает Добротворская ТЭС, которая находится у самой границы, тем не менее, и она переведена на внутренние нужды.

Польша рассчитывала, что дешевая украинская электроэнергия (в три раза дешевле польской) поможет во время энергетического кризиса, особенно зимой. Поляки запустили дополнительную ЛЭП от Хмельницкой АЭС до Жешува с планами увеличить поставки до 1000 МВт в день и даже хотели электричество экспортировать, наживаясь на этом.

Теперь этим мечтам не сбыться, как и мечтам Румынии, Словакии и даже Германии.

Зимой в Европе будет хаос

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что обострение конфликта на Украине вызовет дисбаланс на энергетическом рынке всей Европы.

"Украина является крупным экспортером электроэнергии от Молдовы до стран Балтии. Если они не будут экспортировать свою электроэнергию, то во всей Европе возникнет дисбаланс, и возникает вопрос, сможем ли мы вообще купить электроэнергию, несмотря на то, сколько денег мы на это выделили. Этой зимой будет хаос", — заявил глава Сербии, цитирует ТАСС.

Украина вместе с Молдавией в марте отключилась от электросети, которая соединяла ее с Россией и подключилась к европейской сети. С тех пор Украина экспортировала от 400 до 700 МВт электроэнергии в день в ЕС и в Молдавию. Потери в доходах у киевского режима составят 8-11 млн евро в сутки.

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