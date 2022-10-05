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Автор Сергей Лебедев

Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Недавно в Находке спустили первый краболов проекта ССа5712LS. Всего планируют построить 8 кораблей этого типа. Судостроители Находкинского судоремонтного завода уже пожелали экипажу "Капитана Хазана" семи футов под килем.

Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год

Новые корабли имеют ресурс неограниченного района плавания и предназначены для добычи и перевозки краба в живом виде. Кроме того, краболовы имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном бассейнах России.

Во всём ли виноваты санкции

Сегодня на фоне санкционной политики против РФ любой спуск корабля на воду радует, хотя нашим рыбодобывающим компаниям всё чаще приходится сталкиваться с массовыми отказами иностранных портов ремонтировать российские суда. По мнению рыбаков, из-за утерянных техвозможностей обслуживания отечественными верфями рыболовецкого флота ожидается и снижение вылова.

Впрочем, и раньше на том же Дальнем Востоке российские суда предпочитали ремонтировать в иностранных портах — Южной Корее или Китае. К тому же, нынешний Росфлот новым назовёшь с натяжкой.

Треть действующего дальневосточного рыбопромыслового флота — 186 судов — были построены ещё во времена Советского Союза. По данным исследования Восточного центра государственного планирования, 92 процента судов находится за пределами нормативных сроков эксплуатации, хотя максимальный норматив эксплуатации — 20 лет, в то время как возраст большинства дальневосточных судов может достигать и 50 лет.

Пройдя по российским магазинам, вы не увидите большого выбора морепродуктов. Да и цены не всем по карману. Кстати, новую Россию и советскую здесь кое-что роднит. Но если говорить о рыбных консервах, то с появлением массы "левых" фирм и фирмочек и полного отсутствия ГОСТа (хотя, на банках могут написать всё, что угодно), постсоветские консервы — ниже плинтуса. И некачественная рыба, а нередко и ассорти, вместо заявленной рыбы. А чаще всего, незаполненная полностью банка. Чего не жалеют сейчас в консервах — это воды. С томатом или с маслом. Здесь санкции не при чем.

Зато сбыт за границу российских морепродуктов как приносил, так и приносит нашему криминалу миллиарды долларов. Об этом писали не раз и не два. Отмечалось, что в экономической зоне российского Дальнего Востока нелегально выкачивают около 4 миллионов тонн биоресурсов. Легальными считают только миллион.

По данным министерства внешнеэкономических связей на российском рынке остаётся всего около 10 процентов от добытого. Деликатесы уходят за границу полностью. Вот вам и очередной краболов. Цена на крабы была и раньше велика, но теперь при большой цене его ещё надо отыскать.

Закономерный вопрос: а где масса сотрудников погранохраны, таможни, рыбоохраны, спецслужб? Деньги получают за погоны немалые, а рыба почему-то из России уплывает.

Даже если рыбы нет, её надо искать

Не секрет, что рыба, как и морские животные, подвергается со стороны двуногих хищническому истреблению. Людей становится всё больше, а рыбы — всё меньше. Исчезает рыба, исчезает и корм для неё. Несколько лет назад в США исчезли вдоль атлантического побережья морские моллюски илграс. А это угроза исчезновения и питающимися ими рыбам, кораллам, птицам и другим формам морской жизни.

Покрывающие 71 процент земной поверхности океанские экосистемы страдают так же от нас, как и их четырёхлапые собратья на земле. А теперь сообщают, что уже куда-то уходит и селёдка. Рыба, которую в средневековой Европе использовали вместо хлеба в неурожайные годы, делая огромные запасы в той же Англии. Для контроля за морскими жителями и создаются экологические организации, финансируемые государством.

В России с этим сегодня тоже проблемы. Например, непростое у нас положение с научными исследованиями по мониторингу за сырьевыми запасами морских живых ресурсов в районах работы рыболовецкого флота. Специалисты говорят о хроническом недофинансировании таких исследований, отсутствии современного научно-исследовательского флота. Ошибочные решения по уничтожению контрольных уловов и многие другие негативные проблемы науки ведут к потере доказательной базы по обоснованию общих допустимых уловов, к отставанию нашей науки от соседей. От той же Норвегии или Канады.

Также отсутствует поисковое обеспечение рыбопромыслового флота сырьевой базой в традиционных районах промысла — Баренцевом, Норвежском, Гренландском морях и Северной Атлантике. Не ведутся работы по освоению новых районов и объектов промысла и выявлению дополнительной сырьевой базы в традиционных районах лова, что обусловлено ликвидацией промысловой разведки.

Плюс, дефицит кадров — плавсостава, как рядового, так и командного, высшего звена. Моряки винят в этом решение сверху о снятии военно-морских кафедр и циклов для морских специальностей, в том числе и отсутствие необходимой базы для прохождения морской практики курсантами.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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