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Автор Сергей Лебедев

"Экономическая дипломатия": Россия до сих пор зависит от стран НАТО

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

А как всё бодро начиналось. Когда-то официоз со всех экономических форумов вещал, что Россия, похоже, подошла к такому состоянию, когда во взаимоотношениях с западными кредиторами не только можно, но и нужно договариваться, не отступая от собственных интересов.

"Экономическая дипломатия": Россия до сих пор зависит от стран НАТО

Даже где-то в своё время мелькало заявление правительства и Центробанка РФ, где сообщалось об обязательствах, принимаемых Россией перед нашими благодетелями из стран НАТО.

Наша экономика уже давно улеглась под НАТО

Кто бы сомневался, но тем не менее даже в наших экономических "либеральных" сферах признавались, что требования Международного валютного фонда предписывают нам сверхжесткую финансовую политику.

У нас закономерно посчитали, что это грозило бюджетным кризисом и ростом неплатежей из-за недостатка средств в российской экономике. Слова о реальном масштабе ВВП наших карманных экономистов отнесём к лукавому. Вскоре грянул дефолт, и всё встало на свои места. Кесарю кесарево, а нефть и газ — тоже кесареву.

Депозиты у кого-то на счетах росли, но росли и проценты по занятым нами у МВФ кредитам. Некоторые наши экономисты уже много лет назад били в дверь правительства, утверждая, что все меры МВФ, которые, в частности, затрагивают и нефтегазовый комплекс вкупе с электроэнергетикой (повышение цен, акцизов), приведут лишь к нашим издержкам, превращая российскую продукцию в неконкурентоспособную на внешнем рынке.

Не буду перечислять все обязательства новой России перед МВФ, их немало. Но требование о том, что наш Центробанк должен хранить свои валютные резервы в США и внимательно наблюдать за объёмом валютных заимствований российских резидентов, уже откинуло Россию на уровень третьесортных стран. И ведь наши приняли эти условия…

Как правильно отмечали, сегодня это стало реальностью. США нашими займами оплачивают свои издержки.

"Российские резервы в США — взнос США в МВФ — займ России в МВФ".

Ну, ничего у нас так и не изменилось за 30 лет!

В МВФ внимательно следили и следят за политикой России. Где-то закроют глаза на нарушения "рекомендаций", а потом будут взыскивать по полной. Хотя смотря где. В своё время на Украине нарушений МВФ было более чем достаточно. Россия в этом случае могла бы быть примером. Тем не менее Киеву погрозили пальчиком, но транш на 1,5 млрд не приостановили. Напомню, не сейчас, а сто лет назад. Сейчас на кредиты МВФ Киев скупает оружие.

Если бы олигархи всей страны скинулись

Весьма забавно наше отношение с МВФ в плане вино-водочной продукции. Хоть наше правительство, на первый взгляд, и артачилось на требование МВФ отменить "количественное ограничение на импорт алкогольной продукции". Но потом согласилось. Но как ограничить, когда производство водки в стране теперь не монополизировано и делают всякую отраву все кому ни лень.

Конечно, могут сказать, кто только не лезет в кабалу МВФ. Пусть США или Китай. Но Пекину МВФ никаких рекомендаций никогда не писал, да и граждан России почему-то наше правительство обещает в свете санкций пересадить на китайские автомобили, а не на отечественные. Бравурные рапортички о восстановлении бренда когда-то похороненного "Москвича" как-то сошли на нет.

А пока, по средним данным, хоть из официоза и говорят, что Россия успешно обслуживает свой внешний долг, невзирая на введённые в отношении неё Западом санкции, по оценке Банка России, мы должны около 500 млрд долларов США. Кто будет оплачивать, когда в стране зарплата колеблется от 20 до 30 тысяч рублей?

Конечно, у нас есть олигархи (за 30 лет гражданам России так и не объяснили, откуда они появились после развала Советского Союза), которые вкупе смогут с лихвой выплатить наш долг. Но они живут в странах НАТО. И это грустно.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы сша нато китай экономика россии
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