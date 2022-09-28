Проблемы будут и большие: в Германии объяснили последствия потолка цен на российский газ

Попытки установить потолок цен на импортируемый из России газ могут иметь опасные последствия. Причём как для Европы в целом, так и для Германии в частности.

Как отмечается в статье германской Die Welt, ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма, что чревато формированием постоянного дефицита и притуплением "сигналов", которые обычно возникают из-за повышения цен для снижения спроса или увеличения предложения.

"Любой, кто считает рыночную экономику успешной концепцией, найдёт в любом учебнике по экономике чёткий ответ, что ценовой тормоз — худшая идея из возможных. Ценовые тормоза останавливают действие ценового механизма — фундаментального и наиболее важного принципа рыночной экономики", — цитирует статью РИА "Новости".

Отмечается также, что игроки рыночной экономики, которые ориентированы на получение прибыли, не будут играть по правилам, которые установлены политиками. И скорее всего, воспользуются положением Германии.

"На мировом рынке не существует предельных цен. Скорее, решающую роль играют рыночные ценовые механизмы. Поскольку все поставщики газа точно знают, насколько Германия зависит от импорта газа, жёсткое мышление о прибыли и стремление поставщиков к власти приведут к тому, что цены на газ на мировых рынках лишь повысятся", — отмечается в статье.

А потому подчёркивается, что необходимо решительно отказаться от самой мысли о потолке цен.

Стоит отметить, что страны Евросоюза некоторое время обсуждали идею ввести ограничение цены на поставляемый из России газ. Однако затем от этой идеи отказались — по крайней мере, на словах.

Теперь обсуждают другую — потолок цен на весь импортируемый в Евросоюз газ. Надо заметить, что эта инициатива пользуется заметной поддержкой. В её пользу высказались министр энергетики 15 государств Евросоюза: Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Болгарии, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении.

Они предложили Еврокомиссии как можно быстрее разработать предложения на этот счёт, дабы обсудить их 30 сентября.

А между тем, Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза рассмотреть ещё одну идею с "потолком цен". На нефть, поставляемую из России. Сигналы на сей счёт поступают противоречивые. Сообщалось, например, что и эта идея в ЕС поддержкой не пользуется. Однако, как оказалось, сторонники у неё есть, раз Еврокомиссия выносит на обсуждение.

В любом случае, в Москве ранее заявляли, что российские компании не будут поставлять энергоносители в государства, которые поддержат идею потолка цен. Речь шла о нефти, но надо полагать, что и газа это тоже вполне касается.

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