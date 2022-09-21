Снова импорт: российским магазинам не нужны отечественные овощи и фрукты

Начало 1990-х годов. Подтянувшись к лозунгам ещё не остывшего трупа СССР конца 1980-х, колхозники и дачники потянулись на рынки России продавать своими руками выращенные овощи и фрукты. Подчеркнём, российские. Так как потом все республики Советского Союза сразу прониклись независимостью, лишали работы русскоязычное население, переходили исключительно на свою "мову". Но Россию, как доильную матку, не оставляли в покое. До сих пор.

Куда закопали астраханские арбузы

Власти, правда, пиарили на бумаге дацзыбао, что большую часть овощной продукции в той же Москве (судя по обилию нерусской продукции в регионах, там было то же самое) она намерена взять у колхозников, фермеров и дачников. На подмосковные поля отправлялись десятки тысяч военных и граждан столицы. А ведь уже твёрдой поступью шёл капитализм. Правда, с нерусским лицом.

Понятно, пошло и рвачество. Как когда-то говорил группенфюрер Мюллер — "здесь заварится интересное дело". Одним — нефть и газ, а другие начали обогащаться на овощах и фруктах. Действительно, при заявленной цене на ту же капусту, перекупщики, которые вроде бы никакого отношения не имели к существующей власти, перепродавали её населению втридорога. А ведь собирали её даром. То есть, бесплатно. А налоги, господа? Сколько они платили налогов, наши бывшие друзья по СССР?

Поэтому на российских рынках русских продавцов с той же ягодой встречали "южане", которые предлагали за бросовые цены перекупить у них товар. В случае отказа — куча неприятностей, да и рынки могли нашим русским колхозникам в карточку "овощей и фруктов" проставить уровень радиации, превышающей допустимую норму. Не забывайте — уже рванул Чернобыль.

Раздел России шёл, и весьма успешно, перейдя в новое время. Вот, сегодня россияне и жалуются на те же помидоры и арбузы, которые продают на наших прилавках. Отравления и несварение желудка от обилия химикатов на отдельно взятый томат не ведут к здоровью нации. Понятно, российской, а не той, откуда везут эту зелень.

Например, арбузы, которые должны появиться спелыми на свет только во второй половине августа (знаю, "умирал" в стройотряде на бахчах от и до, пройдя все этапы взросления самой лучшей ягоды в мире. Царь Иван Грозный знал этот божественный вкус). Теперь же вы можете салатовые арбузы увидеть уже и в июне.

Продавец вам ответит — Узбекистан или другая южная республика. Чаще всего, они будут накачаны химией. Как те же помидоры и другие овощи, которые по календарю должны появиться у нас спелыми только в конце лета.

Скоро из России улетят грачи

Капитализм, как пишут в учебниках экономики, это конкуренция. Но, как говорит наша история, которую надо помнить и делать выводы, это всё в книжках на отдельно взятой территории. Какой бы она хорошей или плохой не была.

Российское ТВ всё-таки на ранней стадии нашей капитализации показывало беспредел на кольцевой московской автодороге, когда русские колхозники везли свои овощи и фрукты на рынки Москвы. Но некие "южане" откровенно под угрозой насилия не пропускали русских аграриев в Москву. Софиты и видеокамеры их не пугали. Тогдашняя милиция молчала. А колхозники везли свой товар домой. Ну, что делать, такие уж терпеливые русские. Да и против власти не пойдёшь, писали ещё века назад русские писатели.

Это было время, когда наш парламент спорил с президентом, кто главней. Главнее оказались овощи и фрукты из южных республик, которые никаким боком к РФ не лежали. Сегодня они выясняют отношения на поле брани, но накачанную химией продукцию исправно поставляют в Россию. Хотя, и в России достаточно сил и средств, чтобы прокормить население более безопасной и более вкусной продукцией. Но этого нет, почему — ответ знает только ветер.

В этом году в России был прекрасный урожай яблок. Но их в магазинах вы почему-то не увидите.

Нахимиченным нерусским овощам российские магазины отдают приоритет. А русский аграрный сектор идёт под железобетонные строительные гетто. Даже грачи, которых восславили русские художники, теперь не клюют червячков и личинок из вспаханного чернозёма, а, как бомжи, лазают по помойкам в поисках питания.