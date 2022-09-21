Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Снова импорт: российским магазинам не нужны отечественные овощи и фрукты

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Начало 1990-х годов. Подтянувшись к лозунгам ещё не остывшего трупа СССР конца 1980-х, колхозники и дачники потянулись на рынки России продавать своими руками выращенные овощи и фрукты. Подчеркнём, российские. Так как потом все республики Советского Союза сразу прониклись независимостью, лишали работы русскоязычное население, переходили исключительно на свою "мову". Но Россию, как доильную матку, не оставляли в покое. До сих пор.

Снова импорт: российским магазинам не нужны отечественные овощи и фрукты

Куда закопали астраханские арбузы

Власти, правда, пиарили на бумаге дацзыбао, что большую часть овощной продукции в той же Москве (судя по обилию нерусской продукции в регионах, там было то же самое) она намерена взять у колхозников, фермеров и дачников. На подмосковные поля отправлялись десятки тысяч военных и граждан столицы. А ведь уже твёрдой поступью шёл капитализм. Правда, с нерусским лицом.

Понятно, пошло и рвачество. Как когда-то говорил группенфюрер Мюллер — "здесь заварится интересное дело". Одним — нефть и газ, а другие начали обогащаться на овощах и фруктах. Действительно, при заявленной цене на ту же капусту, перекупщики, которые вроде бы никакого отношения не имели к существующей власти, перепродавали её населению втридорога. А ведь собирали её даром. То есть, бесплатно. А налоги, господа? Сколько они платили налогов, наши бывшие друзья по СССР?

Поэтому на российских рынках русских продавцов с той же ягодой встречали "южане", которые предлагали за бросовые цены перекупить у них товар. В случае отказа — куча неприятностей, да и рынки могли нашим русским колхозникам в карточку "овощей и фруктов" проставить уровень радиации, превышающей допустимую норму. Не забывайте — уже рванул Чернобыль.

Раздел России шёл, и весьма успешно, перейдя в новое время. Вот, сегодня россияне и жалуются на те же помидоры и арбузы, которые продают на наших прилавках. Отравления и несварение желудка от обилия химикатов на отдельно взятый томат не ведут к здоровью нации. Понятно, российской, а не той, откуда везут эту зелень.

Например, арбузы, которые должны появиться спелыми на свет только во второй половине августа (знаю, "умирал" в стройотряде на бахчах от и до, пройдя все этапы взросления самой лучшей ягоды в мире. Царь Иван Грозный знал этот божественный вкус). Теперь же вы можете салатовые арбузы увидеть уже и в июне.

Продавец вам ответит — Узбекистан или другая южная республика. Чаще всего, они будут накачаны химией. Как те же помидоры и другие овощи, которые по календарю должны появиться у нас спелыми только в конце лета.

Скоро из России улетят грачи

Капитализм, как пишут в учебниках экономики, это конкуренция. Но, как говорит наша история, которую надо помнить и делать выводы, это всё в книжках на отдельно взятой территории. Какой бы она хорошей или плохой не была.

Российское ТВ всё-таки на ранней стадии нашей капитализации показывало беспредел на кольцевой московской автодороге, когда русские колхозники везли свои овощи и фрукты на рынки Москвы. Но некие "южане" откровенно под угрозой насилия не пропускали русских аграриев в Москву. Софиты и видеокамеры их не пугали. Тогдашняя милиция молчала. А колхозники везли свой товар домой. Ну, что делать, такие уж терпеливые русские. Да и против власти не пойдёшь, писали ещё века назад русские писатели.

Это было время, когда наш парламент спорил с президентом, кто главней. Главнее оказались овощи и фрукты из южных республик, которые никаким боком к РФ не лежали. Сегодня они выясняют отношения на поле брани, но накачанную химией продукцию исправно поставляют в Россию. Хотя, и в России достаточно сил и средств, чтобы прокормить население более безопасной и более вкусной продукцией. Но этого нет, почему — ответ знает только ветер.

В этом году в России был прекрасный урожай яблок. Но их в магазинах вы почему-то не увидите.

Нахимиченным нерусским овощам российские магазины отдают приоритет. А русский аграрный сектор идёт под железобетонные строительные гетто. Даже грачи, которых восславили русские художники, теперь не клюют червячков и личинок из вспаханного чернозёма, а, как бомжи, лазают по помойкам в поисках питания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы ссср россия экономика
Новости
Шойгу: ВС России уничтожили более семи тысяч украинских солдат за три недели
В Литве решили увеличить уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в РФ
Эксперт Леонков заявил, что после частичной мобилизации изменится характер СВО
Абакумов: детям нельзя принимать многие противовирусные препараты
Кнутов: после мобилизации в СВО всё пойдёт быстрее
Гладков: Белгородская область приступила к проведению частичной мобилизации
Стрелков: НАТО максимально давит на Россию, а значит Кремлю надо проявить волю
Кравченко: в ЛНР для проведения референдума создан 461 избирательный участок
Украинские инфоботы уже начали отрабатывать тему частичной мобилизации в РФ
Юрист Ерохин об участи уклонистов от мобилизации: штраф или тюрьма
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Политика. Новости и аналитика
Политологи: референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут России руки
Любовь Степушова Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян Любовь Степушова Сергей Лебедев Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева
Новости Украины
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Общество
Страна.ua: украинцы начали устраивать забастовки на заводах в Польше
Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"
Силовые структуры
Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"
Последние материалы
Минимойка для авто: работает под давлением и используется не только для мытья машин
Юрист Ерохин об участи уклонистов от мобилизации: штраф или тюрьма
Баширов заявил, что слова Путина о мобилизации поставили НАТО перед развилкой
Генерал Гурулёв: частичная мобилизация позволит РФ одержать победу
Шойгу: мобилизованные россияне получат статус контрактников
Визажист Захар Гринов: сыворотка — идеальное решение для проблемной кожи
Минцифры: повестки о мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги
Многие автовладельцы не доверяют заводским рекомендациям и меняют масло в моторе "по-своему"
Эксперт Баранец о частичной мобилизации в РФ: "Чёсом никого брать не будут"
Политолог: ШОС показала, что нет политической изоляции России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников