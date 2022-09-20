Батальоны просят станки

Без развитого и современного, а главное — импортозамещённого станкостроения нет и сильной обороны с высокотехнологичными предприятиями ВПК, а значит, нет и продукции, которую ждут на фронтах СВО. В "мирные" десятилетия станкостроительная отрасль развивалась так, что её показателей досконально и не проверишь, поскольку настоящая проверка производится только суровыми реалиями во время спецоперации. И вот выясняется, что многочисленные прежние претензии к отрасли были отнюдь не напрасными. Главная по станкам в стране — станкостроительная группа СТАН — уже несколько лет как в прицеле общественности, а также контролёров. Не так давно Счётная палата РФ и Казначейство России обнаружили в деятельности холдинга бюджетные нарушения, однако ни уголовных дел, ни иных оргвыводов тогда не последовало.

В 2020 году спикер СФ Валентина Матвиенко подняла вопрос эффективности использования группой СТАН выделяемых ей казённых ассигнований, но тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сумел защитить станкостроительный холдинг. В прошлом году в недрах группы СТАН побывал с визитом премьер Михаил Мишустин, который, как писали СМИ, высоко оценил её инновационную продукцию. Впрочем выяснилось, что пускать пыль даже в самые высокие глаза собственники и менеджеры группы СТАН большие мастера. Не зря федеральные издания сообщали о том, как на СТАНе сумели похвалиться новым высокотехнологичным станком своего производства перед самим Президентом РФ. Но потом выяснилось, что станок произведён в Италии, косметически доработан и представлен руководству страны как чудо техники, изобретённое своими умельцами.

Между тем, группе СТАН в последние годы выделялись огромные государственные инвестиции, а также льготные кредиты, которые должны были воплотиться в переоснащение российской промышленности, а главное — "оборонки". Не тут-то было, предприятия группы СТАН взялись одно за другим испытывать критические трудности, а затем и банкротиться. Контролёры не раз выявляли нецелевое использование средств, а также различные махинации, включая вывод за рубеж значительных сумм якобы на оплату передового зарубежного оборудования, которое на поверку оказывалось бывшим в употреблении, а то и вовсе негодным.

На этом фоне чиновники Минпромторга без устали продолжали рапортовать об успехах СТАНа. Соответственно, под давлением сверху предприятия военно-промышленного комплекса закупали станки группы СТАН, которые не могли быть задействованы для производства важной продукции в силу низкого качества и годами пылятся на складах мёртвым грузом. До нынешней проверки на прочность отечественного станкостроения с проблемой худо-бедно, но как-то мирились. Но сегодня вопрос встал ребром и требует тщательного и непредвзятого расследования и основательных проверок. Конечно, лучше бы заняться этим не после, а до всех известных геополитических событий. Но поздно всё равно лучше, чем никогда. Тем более, что на ситуацию с группой СТАН (совладелец и генеральный директор — Максим Гущин) равняются и другие отрасли суверенной, но ещё не прошедшей всех этапов импортозамещения экономики.