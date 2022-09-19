Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны

А ведь как когда-то бодро всё начиналось! Кто вспомнит разрекламированный отечественный проект в новой России — AVVA, который обещал каждому россиянину "народный автомобиль"?

На пластмассовых моделях на дачу не поедешь

В одной из столиц тогдашнего автопрома — Тольятти — когда-то планировалось строить 300 тысяч авто ежегодно для народа на базе "Опель Корса". Причём, строительство завода планировалось вести исключительно на частные вливания. Но наш бизнес почему-то предпочёл вывозить средства из страны, а не вкладывать туда, где он их взял. Ни деньги "Автоваза", ни льготы от Президента, ни подписанный меморандум о взаимопомощи с "Дженерал моторз" не помогли.

Где теперь AVVA. Наверное, там, где и наши пенсии.

Да, были другие проекты, и какие-то выпуски "Самары" с теми же финнами, продолжился выпуск "Жигулей" для мигрантов. Для поездки на работу и на дачу мы пересели за руль иномарок.

Понятно, что и раньше иностранные автомобильные компании привлекали не собственные российские проекты и не участие в производстве российских автомобилей. Цель для иностранцев была вполне очевидной — производство своих авто на территории РФ. Чего они и добились, а мы успешно угробили, отправив на тот свет традиции, школу, а главное, профессионалов "Зила", "Москвича" и других предприятий, которые делали комплектующие для нашего автопрома.

Больше ста лет прошло с тех пор, как на Нижегородской выставке 1896 года был представлен первый русский автомобиль Фрезе и Яковлева. В 2014 году вышел пластиковый набор для моделистов. Говорят, что там 100 деталей. Неужели так и будем продолжать собирать своё "русское" на кухонном столе. Сейчас мирным небо над нами не назовёшь. И вопрос о российском автопроме просто пинками бьёт в двери нашего российского руководства.

"Электробус" — хорошо, но "Москвич" лучше

Сегодня, когда из-за санкций весь имортный автопром потянулся домой, выяснилось, что мы опять остались с носом. Вернее, что мы за последние десятилетия и здесь ничем себя не проявили. Оборонка — святое, но не посадишь же обывателя на бронированные "Тигры", или во сколько вам обойдётся перевозка авоськи яблок с дачи на грузовом "Урале".

А тут ещё СМИ зудят, что начинают "раздевать" иномарки, угоняют нужные модели, и другие страхи. А ведь многим теперь, при растущих ценах на авто, и не купить его, если своё пропадёт. Китайцев начинают опять рекламировать, а наши-то где?

В свете последних событий премьер Мишустин выпускает постановление, которое упрощает регистрацию импортных автомобилей. Временно отменяется обязательное требование к техническому оснащению машин. Теперь можно использовать авто без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кроме того, власть заявила о поддержке каршеринговых и таксомоторных компаний, которые в последнее время столкнулись с повышением платежей за лизинг. Но это бизнес, обывателю до лампочки.

Самым первым очнулся мэр Москвы Собянин, заявивший, что марка автомобилей "Москвич" будет возрождена, и их начнут собирать на базе столичного завода Renault. Со времени этих заявлений уже прошёл не один месяц. Но кроме "Электробусов" в Москве ничего из заявленного пока не бегает.

Да и вопросов к "бусам" немало, как по импортозамещению, так и по экономичности. Не удивимся, что Москва ещё вспомнит четвертованный и всеми любимый троллейбус. Не вовремя, надо сказать, были все эти нововведения.

Стратегия развития автопрома будет представлена правительством до 1 сентября. Об этом говорил по итогам отраслевого совещания Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума. Но конкретики пока нет. А стоит напомнить, что некоторые эвакуированные заводы в годы войны уже с бетонного пола начинали выпускать оборонную продукцию. А любое авто, даже легковое, всегда можно подогнать не только для гражданских нужд.

Кто не поддержит правильные слова наших руководителей о том, что Россия должна добиться технологического суверенитета в автомобильной промышленности и выпускать качественные и доступные машины для граждан. Росстат уже сообщал, что было выпущено чуть менее 20 тысяч легковых авто за первые четыре месяца года. Общее снижение составило порядка 47 процентов.

Вторил президенту и глава Минпромторга Денис Мантуров, заявивший, что уже сейчас принято решение о системной поддержке российского автопрома в ближайшую трехлётку. В частности, в этом году будет выделено более 20 миллиардов рублей. В том числе, на автокредитование, льготный лизинг и скидки на электротранспорт.

Никто не сомневается в утверждении нашего руководства, что "независимость России в автопроме должна быть реальной и иметь прочный фундамент". К тому же, по словам Путина, каждое рабочее место в автопроме сегодня поддерживает девять рабочих мест в других смежных сферах.

Пока же, мы катаемся на том, что есть, но без импортозамещения. А ответ на заданный когда-то вопрос: "доживём ли мы до того дня, когда "БМВ" и "Мерседес" начнут расхватывать движки того же Заволжского моторного завода", так и застрял где-то в коридорах времени.

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