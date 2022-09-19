Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны

Экономика » Производство » Автопром

А ведь как когда-то бодро всё начиналось! Кто вспомнит разрекламированный отечественный проект в новой России — AVVA, который обещал каждому россиянину "народный автомобиль"?

Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны

На пластмассовых моделях на дачу не поедешь

В одной из столиц тогдашнего автопрома — Тольятти — когда-то планировалось строить 300 тысяч авто ежегодно для народа на базе "Опель Корса". Причём, строительство завода планировалось вести исключительно на частные вливания. Но наш бизнес почему-то предпочёл вывозить средства из страны, а не вкладывать туда, где он их взял. Ни деньги "Автоваза", ни льготы от Президента, ни подписанный меморандум о взаимопомощи с "Дженерал моторз" не помогли.

Где теперь AVVA. Наверное, там, где и наши пенсии.

Да, были другие проекты, и какие-то выпуски "Самары" с теми же финнами, продолжился выпуск "Жигулей" для мигрантов. Для поездки на работу и на дачу мы пересели за руль иномарок.

Понятно, что и раньше иностранные автомобильные компании привлекали не собственные российские проекты и не участие в производстве российских автомобилей. Цель для иностранцев была вполне очевидной — производство своих авто на территории РФ. Чего они и добились, а мы успешно угробили, отправив на тот свет традиции, школу, а главное, профессионалов "Зила", "Москвича" и других предприятий, которые делали комплектующие для нашего автопрома.

Больше ста лет прошло с тех пор, как на Нижегородской выставке 1896 года был представлен первый русский автомобиль Фрезе и Яковлева. В 2014 году вышел пластиковый набор для моделистов. Говорят, что там 100 деталей. Неужели так и будем продолжать собирать своё "русское" на кухонном столе. Сейчас мирным небо над нами не назовёшь. И вопрос о российском автопроме просто пинками бьёт в двери нашего российского руководства.

"Электробус" — хорошо, но "Москвич" лучше

Сегодня, когда из-за санкций весь имортный автопром потянулся домой, выяснилось, что мы опять остались с носом. Вернее, что мы за последние десятилетия и здесь ничем себя не проявили. Оборонка — святое, но не посадишь же обывателя на бронированные "Тигры", или во сколько вам обойдётся перевозка авоськи яблок с дачи на грузовом "Урале".

А тут ещё СМИ зудят, что начинают "раздевать" иномарки, угоняют нужные модели, и другие страхи. А ведь многим теперь, при растущих ценах на авто, и не купить его, если своё пропадёт. Китайцев начинают опять рекламировать, а наши-то где?

В свете последних событий премьер Мишустин выпускает постановление, которое упрощает регистрацию импортных автомобилей. Временно отменяется обязательное требование к техническому оснащению машин. Теперь можно использовать авто без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кроме того, власть заявила о поддержке каршеринговых и таксомоторных компаний, которые в последнее время столкнулись с повышением платежей за лизинг. Но это бизнес, обывателю до лампочки.

Самым первым очнулся мэр Москвы Собянин, заявивший, что марка автомобилей "Москвич" будет возрождена, и их начнут собирать на базе столичного завода Renault. Со времени этих заявлений уже прошёл не один месяц. Но кроме "Электробусов" в Москве ничего из заявленного пока не бегает.

Да и вопросов к "бусам" немало, как по импортозамещению, так и по экономичности. Не удивимся, что Москва ещё вспомнит четвертованный и всеми любимый троллейбус. Не вовремя, надо сказать, были все эти нововведения.

Стратегия развития автопрома будет представлена правительством до 1 сентября. Об этом говорил по итогам отраслевого совещания Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума. Но конкретики пока нет. А стоит напомнить, что некоторые эвакуированные заводы в годы войны уже с бетонного пола начинали выпускать оборонную продукцию. А любое авто, даже легковое, всегда можно подогнать не только для гражданских нужд.

Кто не поддержит правильные слова наших руководителей о том, что Россия должна добиться технологического суверенитета в автомобильной промышленности и выпускать качественные и доступные машины для граждан. Росстат уже сообщал, что было выпущено чуть менее 20 тысяч легковых авто за первые четыре месяца года. Общее снижение составило порядка 47 процентов.

Вторил президенту и глава Минпромторга Денис Мантуров, заявивший, что уже сейчас принято решение о системной поддержке российского автопрома в ближайшую трехлётку. В частности, в этом году будет выделено более 20 миллиардов рублей. В том числе, на автокредитование, льготный лизинг и скидки на электротранспорт.

Никто не сомневается в утверждении нашего руководства, что "независимость России в автопроме должна быть реальной и иметь прочный фундамент". К тому же, по словам Путина, каждое рабочее место в автопроме сегодня поддерживает девять рабочих мест в других смежных сферах.

Пока же, мы катаемся на том, что есть, но без импортозамещения. А ответ на заданный когда-то вопрос: "доживём ли мы до того дня, когда "БМВ" и "Мерседес" начнут расхватывать движки того же Заволжского моторного завода", так и застрял где-то в коридорах времени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Пойдёт нам на пользу" — Эксперт предсказал неожиданный эффект от санкций
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы россия тольятти автомобиль сергей собянин владимир путин михаил мишустин
Новости
Глава ДНР Пушилин заявил, что пришло время бить по врагу в ответ
Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области
Сапёры "Отважных" оставили для ВСУ "подарки" в виде мин на Северском направлении
Die Welt*: жители ФРГ раскритиковали власти за отказ от "Северного потока — 2"
Три продавца погибли из-за обстрела донецкого рынка со стороны армии Украины
Прокуратура раскрыла сговор поставщиков детского питания: "Нарушение налицо"
МИД Таджикистана: в ходе столкновения с Киргизией погиб 41 человек
В ДНР сообщили, что армия Украины обстреляла Славное, Широкую Балку и Горловку
NYT: ВС РФ уничтожают гаубицы M777 из США на Украине дронами Shahed-136 из Ирана
Очередной участок газопровода "Силы Сибири" введён в эксплуатацию
Популярное
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев Любовь Степушова Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Общество
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Силовые структуры
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Последние материалы
МИД Таджикистана: в ходе столкновения с Киргизией погиб 41 человек
В ДНР сообщили, что армия Украины обстреляла Славное, Широкую Балку и Горловку
NYT: ВС РФ уничтожают гаубицы M777 из США на Украине дронами Shahed-136 из Ирана
Очередной участок газопровода "Силы Сибири" введён в эксплуатацию
Прогноз астролога Светланы Кройцер: Грядёт Новолуние: лучше отложить все дела
Хабиров назвал бессмысленным занятием посадку деревьев высотой менее метра
Таксист из Тюмени ограбил пассажира на 300 тысяч рублей
Акопов: цель провокаций в Буче и Изюме — представить ВС РФ жестокими убийцами
Глава Донецка: при обстреле площади Бакинских Комиссаров погибли двое детей
Осуждённый за педофилию физрук из Ростова заявил, что находится в аду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников