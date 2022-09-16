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Автор Ольга Лебедева

Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом

Экономика » Сырье

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может ослабить энергетический кризис в Европе, заявил вчера заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (SPIGF 2022).

Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом

"Запуск "Северного потока-2" мог бы решить проблему балансировки газового рынка в Европе, но мы видим, что этому очевидному решению сопротивляются европейские политики", — отметил Аксютин, подчеркнув, что у стран Европы "нет подходящей альтернативы поставкам российского трубопроводного газа в Европу. Ни одна страна не способна обеспечить ресурсы, сопоставимые с ресурсами и месторождениями Сибири и полуострова Ямал. Никто не может увеличить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых "Газпромом ".

Что происходит в Европе

Как рассказал в интервью Pravda.Ru член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев, европейская экономика не сможет выжить без российских энергоносителей:

"Речь идёт не только о газе, речь идёт о нефти, речь идёт об угле, — сказал энергетик, подчеркнув, что то, что творит сейчас Европа — это экономическое самоубийство, которое приведёт к очень серьезным социальным последствиям: —"либо к распаду Евросоюза, либо к полной смене власти в органах управления как всего ЕС, так и конкретных стран".

По его словам, прямо сейчас окончательно рушится всё, что провозглашалось европейскими политиками в последние годы:

  • Ни о каких "зелёных" больше речи не будет, потому что они полностью дискредитировали себя энергетическим кризисом.
  • Никакие политические соображения относительно Украины и того, что надо затянуть пояса, помогать и так далее, больше не работают.
  • Чем ближе холода, чем тяжелее социальная ситуация в Европе, тем меньше европейцы готовы слушать весь тот бред, который высказывается в последние годы руководством Евросоюза.

Отмена санкций неизбежна

Самый интересный вопрос сейчас — с чего начнется отмена санкций.

— Дело в том, что запустить логистические цепочки, которые разорваны в связи с запретом поставки нефти и нефтепродуктов из России, будет очень сложно. Да, он пока ещё не действует, но скоро начнёт. И очень многие шаги уже сделаны. Например, изъята собственность "Роснефти" на территории Германии. Это страшный удар по энергетике и экономике ФРГ. Потому что "Роснефть" играла очень серьёзную роль в обеспечении страны нефтью и нефтепродуктами.

На самом деле, когда европейцы рассчитывают на поставки нефти из Ирака, например, где действительно есть свободные объёмы, они забывают о том, что в Ираке нефть контролируют курды, а курдов — "Роснефть". Совершенно не понимая таких тонкостей, политики рубят сплеча. Энергетический кризис — следствие этого.

Самым простым решением на настоящий момент является запуск "Северного потока-2": не надо ничего никуда возить, никаких изменений производить, достаточно протянуть руку и нажать на кнопку — и газ пойдёт, и Европа будет спасена от энергетического кризиса:

  • сразу заработают закрытые предприятия, которые в ближайшее время просто погибнут,
  • европейцы опять получат работу и заработную плату,
  • ситуация в целом стабилизируется и смягчится.

Но нынешняя политическая элита Европейского союза не в состоянии принять такого рода решение. Как будто специально дожидаются, пока их сметёт социальный кризис. Дай бог, если этот кризис будет просто связан с выходом людей на улицы и голосованием против любых политиков, связанных с нынешней властью. Намного хуже будет, если эти волнения перерастут в гражданскую войну, и власти Евросоюза и стран, в него входящих, утратят контроль над ядерным оружием.

Ситуация достаточно тяжёлая и плохо прогнозируемая.

Чего ради нам спасать еврочиновников

То есть, мы на самом деле готовы запустить СП-2, чтобы Европе стало легче жить? И продолжать "гробить" нашу экономику санкциями до тех пор, пока она, как заявляет фон дер Ляйен, "не будет разорвана"? Ради того, чтобы спасти Европу от социального взрыва?

— Ситуация упирается в контракты, подписанные российскими компаниями на длительные сроки. И до тех пор, пока европейцы не нарушили сами эти контракты, мы вынуждены их соблюдать, иначе потеряем лицо и немедленно будем признаны недоговороспособными.

Европейцы только этого и ждут и только на это и рассчитывают, потому что тогда Россия станет крайней, и можно будет на неё валить все проблемы, которые возникают в Европе.

До тех пор, пока Россия соблюдает свои контрактные обязательства, у европейцев нет юридического оружия против нас.

Сейчас создан прецедент в Германии. То, что они сделали с собственностью "Роснефти", освободило Россию от обязательств по исполнению контрактов. И мы теперь, безусловно, перестанем поставлять и нефть, и нефтепродукты немцам.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ нефть европа газпром евросоюз роснефть рустам танкаев
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