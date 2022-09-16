Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может ослабить энергетический кризис в Европе, заявил вчера заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (SPIGF 2022).

"Запуск "Северного потока-2" мог бы решить проблему балансировки газового рынка в Европе, но мы видим, что этому очевидному решению сопротивляются европейские политики", — отметил Аксютин, подчеркнув, что у стран Европы "нет подходящей альтернативы поставкам российского трубопроводного газа в Европу. Ни одна страна не способна обеспечить ресурсы, сопоставимые с ресурсами и месторождениями Сибири и полуострова Ямал. Никто не может увеличить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых "Газпромом ".

Что происходит в Европе

Как рассказал в интервью Pravda.Ru член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев, европейская экономика не сможет выжить без российских энергоносителей:

"Речь идёт не только о газе, речь идёт о нефти, речь идёт об угле, — сказал энергетик, подчеркнув, что то, что творит сейчас Европа — это экономическое самоубийство, которое приведёт к очень серьезным социальным последствиям: —"либо к распаду Евросоюза, либо к полной смене власти в органах управления как всего ЕС, так и конкретных стран".

По его словам, прямо сейчас окончательно рушится всё, что провозглашалось европейскими политиками в последние годы:

Ни о каких "зелёных" больше речи не будет, потому что они полностью дискредитировали себя энергетическим кризисом.

Никакие политические соображения относительно Украины и того, что надо затянуть пояса, помогать и так далее, больше не работают.

Чем ближе холода, чем тяжелее социальная ситуация в Европе, тем меньше европейцы готовы слушать весь тот бред, который высказывается в последние годы руководством Евросоюза.

Отмена санкций неизбежна

Самый интересный вопрос сейчас — с чего начнется отмена санкций.

— Дело в том, что запустить логистические цепочки, которые разорваны в связи с запретом поставки нефти и нефтепродуктов из России, будет очень сложно. Да, он пока ещё не действует, но скоро начнёт. И очень многие шаги уже сделаны. Например, изъята собственность "Роснефти" на территории Германии. Это страшный удар по энергетике и экономике ФРГ. Потому что "Роснефть" играла очень серьёзную роль в обеспечении страны нефтью и нефтепродуктами.

На самом деле, когда европейцы рассчитывают на поставки нефти из Ирака, например, где действительно есть свободные объёмы, они забывают о том, что в Ираке нефть контролируют курды, а курдов — "Роснефть". Совершенно не понимая таких тонкостей, политики рубят сплеча. Энергетический кризис — следствие этого.

Самым простым решением на настоящий момент является запуск "Северного потока-2": не надо ничего никуда возить, никаких изменений производить, достаточно протянуть руку и нажать на кнопку — и газ пойдёт, и Европа будет спасена от энергетического кризиса:

сразу заработают закрытые предприятия, которые в ближайшее время просто погибнут,

европейцы опять получат работу и заработную плату,

ситуация в целом стабилизируется и смягчится.

Но нынешняя политическая элита Европейского союза не в состоянии принять такого рода решение. Как будто специально дожидаются, пока их сметёт социальный кризис. Дай бог, если этот кризис будет просто связан с выходом людей на улицы и голосованием против любых политиков, связанных с нынешней властью. Намного хуже будет, если эти волнения перерастут в гражданскую войну, и власти Евросоюза и стран, в него входящих, утратят контроль над ядерным оружием.

Ситуация достаточно тяжёлая и плохо прогнозируемая.

Чего ради нам спасать еврочиновников

— То есть, мы на самом деле готовы запустить СП-2, чтобы Европе стало легче жить? И продолжать "гробить" нашу экономику санкциями до тех пор, пока она, как заявляет фон дер Ляйен, "не будет разорвана"? Ради того, чтобы спасти Европу от социального взрыва?

— Ситуация упирается в контракты, подписанные российскими компаниями на длительные сроки. И до тех пор, пока европейцы не нарушили сами эти контракты, мы вынуждены их соблюдать, иначе потеряем лицо и немедленно будем признаны недоговороспособными.

Европейцы только этого и ждут и только на это и рассчитывают, потому что тогда Россия станет крайней, и можно будет на неё валить все проблемы, которые возникают в Европе.

До тех пор, пока Россия соблюдает свои контрактные обязательства, у европейцев нет юридического оружия против нас.

Сейчас создан прецедент в Германии. То, что они сделали с собственностью "Роснефти", освободило Россию от обязательств по исполнению контрактов. И мы теперь, безусловно, перестанем поставлять и нефть, и нефтепродукты немцам.