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Автор Сергей Лебедев

Американские бюджеты на русских костях

Экономика » Финансы

Ещё в середине 1990-х годов, на пике "прихватизации", начала появляться масса проектов, связанных с участием легализации капиталов, вывезенных из России и спрятанных на счетах в зарубежных банках.

Американские бюджеты на русских костях

Открыто заявлялось, что вывезенные на Запад (кто же сегодня бежит в Азию) в 1990-е годы российские деньги (а это не рубли: валюта, золото, бриллианты, другие драгметаллы), в том числе и криминальные, оценивались уже на то время в размере 30-40 миллиардов долларов. Сегодня, как выяснилось, ни копейки российский бюджет не получил обратно. О физлицах не говорим.

И даже лозунги на самом высоком уровне об "амнистировании" нелегально вывезенных капиталов с тем, чтобы они работали на российскую экономику, остались всуе.

И как это всё начиналось

Надо напомнить, что ещё в 1994 году центр по приватизации новой России возглавили директор Брюс Гарднер и Борис Иордан (американцы, но с российским запахом).

Конечно, можно всё свалить на "инородцев". Но наши-то президенты и кто-то там ещё рядом, за спиной, всё-таки в то время много говорили о Великой России. Вероятно, по-партийному, они считали: "Говорим — Россия, подразумеваем — США".

Это секрет Полишинеля, что российское правительство хранит сумму, равную почти половине бюджета страны, на счетах США. А ещё недавняя история, которая коснулась Ирана, почему-то наших правителей ничему не научила.

Один из примеров. США уже блокировали средства других стран: в 1979 году после исламской революции и резкого ухудшения отношений были заморожены иранские активы. В 2011 году американцы заблокировали активы правительства Ливии, в 2012 году — сирийские счета. Речь шла о заморозке сумм в десятки миллиардов долларов.

Ещё недавно у нас некоторые СМИ подавали вложение российского миллиарда в госдолг США, как стратегический ход. Бог им судья, желаем авторам стать российским предпенсионером в будущем. А пока, даже не конфискуя российские дивиденты, правительство США покрывает бюджетный дефицит и прочие расходы за наш счёт. В 2010–2013 годах вложения РФ уже превышали 170 миллиардов долларов.

Можно сказать, накануне спецоперации, Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги с $3,805 млрд в мае до $4,006 млрд в июне. Это следует из опубликованных документов Минфина США.

Доля долгосрочных облигаций в июне, как и в мае, составила $305 млн. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более $3,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что крупнейшим держателем госбумаг США осталась Япония с показателем $1,27 трлн. Второе место с $1,06 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай. Но их деньги работают, а наши — вооружают ВСУ.

На каждый дефолт есть танки

Не секрет, что в процентном выражении США должны России сравнительно чуть-чуть, лишь 2,3% от общего объёма внешних государственных обязательств. А вот в денежном эквиваленте сумма выглядит более привлекательной, поскольку это — 132 миллиарда долларов. Вливание такого количества средств в экономику РФ не помешает. Но, как? Загрохотали танки. И наши деньги пропали. "Западный политик", — как говорил Лефорт молодому Петру I.

Аналитики считают, что превышение лимита госдолга США с экономической точки зрения рискует обернуться дефолтом. Если его объявят, это существенно ограничит возможности министерства финансов Америки, которое больше не сможет привлекать дополнительные средства в виде займов.

Государственное казначейство сможет распоряжаться только фактически оставшимися в наличии средствами и рассчитывать на поступления, которые в виде налогов перечисляются в федеральный бюджет. Чтобы экономика государства не получила серьёзного урона, планка государственного долга периодически повышается по инициативе Конгресса на законодательном уровне. Ну, а если США просто плюнут на свои обязательства? Вот, в чём вопрос.

Вообще, всё это напоминает "сказку" о меценатах из рода Демидовых, которые, как утверждают гиды по Флоренции, многое сделали для Италии. Они основали детский приют и бесплатную школу для мальчиков, в которой обучали, помимо прочего, рисованию, шёлковому производству, ткацкому, сапожному и типографскому мастерству. Они позаботились и о содержании врача, который должен был проживать в этом же районе и которого можно было вызвать любое время. Врач должен был также регулярно осматривать детей школы.

Хорошо, конечно, но на деньги русских работников с уральских демидовских заводов. А рисовать пацанам на тех заводах было некогда. Да и врачей у них не было.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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