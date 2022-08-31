Corriere della Sera: развитие сельского хозяйства России — это тайный триумф Путина

Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало статью, в которой Россия названа "сельскохозяйственной сверхдержавой".

Журналист Федерико Рампини подчёркивает, что за последние несколько лет аграрный сектор страны совершил огромный скачок и, не пострадав от пандемии, в этом году "достигнет рекорда по экспорту зерна".

"Продажа зерна не подлежит санкциям, поэтому весь мир может продолжать беспрепятственно извлекать выгоду из российского производства", — пишет Рампини.

От Сталина до Брежнева

Автор статьи проанализировал разные этапы развития сельского хозяйства в России, отметив, что далеко не всегда это был прибыльный сектор экономики:

"Принудительная коммунистическая коллективизация неоднократно приводила к аграрным кризисам со времён Сталина и до времён Брежнева. В годы холодной войны главный враг — Америка — даже становился спасителем: поставки зерна из Айовы и её окрестностей были жизненно важны для Москвы. Всё это сегодня осталось лишь отдалённым воспоминанием. При президенте Путине Россия пережила впечатляющий ренессанс своего сельскохозяйственного производства. С 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из России в остальной мир увеличился в 16 раз. При Путине Россия снова стала сельскохозяйственной сверхдержавой, как во времена Екатерины Великой в конце 18 века. Сегодня Россия производит больше пшеницы, чем Соединённые Штаты".

Итальянский журналист даже назвал сельское хозяйство "тайным триумфом Путина", отметив, что, судя по экспортному рейтингу за 2021 год, Россия находится "на переднем крае экспортёров пшеницы" с 37,2 миллионами тонн, за ней следуют США и Канада, "которые почти одинаково занимают второе и третье места с 26,1 миллионами тонн каждый".

Климат сюрпризов не принесёт

Россия, скандинавские страны и Канада — регионы, которые не пострадают от изменения климата, а, наоборот, выиграют от него. По словам учёных, которые "формируют преобладающий консенсус в органах ООН", изменение климата нанесёт ущерб сельскому хозяйству в некоторых районах мира и будет способствовать развитию сельского хозяйства в других".

Рампини отмечает:

"Путин это знает. Он сказал это много лет назад. В 2003 году глава российского государства заявил, что повышение температуры на два или три градуса было бы неплохо для такой северной страны, как Россия, позволив ей "меньше тратить на меха и увеличить выращивание зерна". Это была не шутка. Путин знал, о чём говорил".

Климат в помощь

Кстати, в исследовании ProPublica на тему "Как Россия преодолеет климатический кризис" группа учёных-экологов пришла к выводу:

изменение климата и оттаивание вечной мерзлоты может привести к тому, что Сибирь получит больше сельскохозяйственных угодий, чем все Соединённые Штаты.

Несколько американских экспертов считают, что Россия "находится в оптимальном положении, чтобы извлечь выгоду из изменения климата, и не только в области сельского хозяйства".

Как ранее сообщали СМИ, в настоящее время более 60% территории ЕС находятся в кризисном режиме.

"Необычная жара в Европе может привести к повышению цен на продукты питания, — заявил в интервью агентству news.ru экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод. — В ряде европейских регионов невозможно удовлетворить потребности в воде сельскохозяйственных культур из-за низкого уровня воды в водохранилищах. В некоторых случаях полив полей был полностью прекращён. Засуха, которая поразила Европу, — это атмосферная и почвенная засуха, из-за неё производительность, урожайность и рентабельность производства резко снижаются. Всё это является сильной предпосылкой для роста цен".

Путин: Россия ожидает самый большой урожай пшеницы за всю историю

"По оценкам специалистов — конечно, это только предварительные оценки — урожай зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы", — сказал Путин 12 мая на заседании правительства, отметив, что "это может стать рекордным урожаем пшеницы за всю историю России".

Самый большой урожай зерна в России был зафиксирован в 2017 году — 135,5 миллиона тонн, из них 86 миллионов тонн пшеницы.

В 2020 году эта цифра составила 133,5 миллиона тонн зерна, из них пшеницы — 85,9 миллиона тонн.

В прошлом году урожай составил 121,4 миллиона тонн, пшеницы — 76 миллионов тонн.

Ожидается, что Россия сохранит своё лидерство на мировом рынке в ближайшие годы.

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