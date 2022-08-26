Бренд-дизайнер Кузовова: "Архетипы помогут увидеть свою бизнес-миссию"

Строя бизнес, каждый опирается на свои постулаты и каноны. Кто-то сверяется с картами, кто-то — со звездами, третьи — с коучами. Но куда бы мы не повернули на жизненном пути, мы "берем с собой себя". Вот почему нужно знать свои достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны, образующие в совокупности архетип. Детальнее про возможные архетипы и их влияние на манеру выстраивания личного бренда рассказала читателям Pravda.Ru бренд-дизайнер, консультант по архетипам личности Ангелина Кузовова.

Что такое архетип и зачем его знать

Архетип — это память наших предков, передающаяся из поколения в поколение: общие для всех людей мысли, чувства, образы. Рождаясь, ребенок приобретает весь этот накопленный материал с кодом ДНК и начинает реагировать на различные события определенным образом. Таких врожденных вариантов мышления, поведения много.

Иногда наше бессознательное пытается познакомить нас с архетипом. И делает это чаще всего через сны. Вспомните, как часто вам снилось что-то важное, несущее в себе зашифрованное послание? А утором мы просыпались, и сон ускользал, оставляя после себя информативное послание…

Помимо сна, есть еще другие варианты познания своего архетипа:

мифы,

сказки,

предания,

символы.

Через них нам раскрываются важные тайны, задачи, наше предназначение в конце концов.

Теперь поговорим о том, зачем нужно знать архетип. Не возникало ли у вас ощущение разбитости в конце дня? Как часто? Оно свидетельствует о наличии внутреннего противоречия, показывает, что мы занимаемся не своим делом и как бы обманываем себя. Если кратко, то пытаемся быть не тем, кем являемся. А это противопоказано при выстраивании личного бренда.

Архетип и личный бренд

Почему-то некоторым кажется, что, выстраивая свой личный бренд, можно показывать все, что угодно, но не то, кем ты являешься. Опасное заблуждение. Через пару месяцев такого притворства человек просто выгорает и не хочет заниматься своим ЛБ. А уж о том, как наша целевая аудитория прекрасно считывает фальшь на подсознательном уровне и отказывается доверять нам, и говорить не приходится.

Чтобы этого не случилось, нужно быть настоящим. А в поисках этого самого "настоящего" как раз и помогут архетипы. Они раскроют вас, позволят увидеть

свою миссию,

цели и ценности,

качества,

стратегии развития,

нужные символы.

Происходит это потому, что у каждого архетипа есть свой базис, на котором он зиждется. Когда мы обретаем свою глубинную миссию, придаем смысл своим действиям, показываем своей аудитории, чего ради занимаемся тем или иным делом, почему выбрали именно эту профессию, клиенты, разделяющие наши ценности, тянутся к нам.

Вместо выводов

Думаете, невозможно за несколько секунд понять, близок ли вам другой человек по духу. Можно, утверждают ученые. Мозг человека считывает входящую информацию за считанные секунды, анализирует ее и принимает решение. Чем больше он найдет с вами пересекающихся моментов, тем больше к вам доверие. Со временем оно будет расти. Человеку даже покажется, что он знает вас лично и доверяет настолько, что готов купить любую вещь или услугу без возражений. Ведь сейчас во главу угла ставятся не товарно-денежные отношения, а контакт "человек-человек".

И чтобы завоевать сердца таких покупателей, нужно четко знать, кто ты есть и что транслируешь миру, иметь четкие ответы на такие фундаментальные вопросы, как

внутреннее ощущение,

гармония с собой,

уверенность,

самоценность,

логика собственных поступков,

страхи и барьеры,

взаимоотношения с близкими, коллегами, партнерами,

профессиональная реализация, проекты, идеи, бизнес, хобби, увлечения и многое другое.

Зная свои плюсы и минусы, легче раскрыть внутренний потенциал, изыскать ресурсы для новых свершений, взаимодействовать с другими, доносить до них свои мысли. В конце концов легче определиться с направлением для своей бурной деятельности, выделиться на фоне конкурентов, нащупать свое уникальное предложение.

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