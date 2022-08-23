Эксперт Демидов: "Без российского газа Германия рискует исчезнуть с экономической карты мира"

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь столкнулся с волной критики. На этот раз его раскритиковали читатели Die Welt после слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" разоблачило стратегию президента России. Кроме того, читатели немецкой газеты опасаются, что в стране неминуем энергетический коллапс — и все благодаря Шольцу с его наивными надежами на водородный путь.

Напомним, что министр экономики Роберт Хабек неоднократно призывал население к экономии электроэнергии, воды и тепла. Но, видимо, народ Германии не оценил такого призыва к жертвенности. Как Шольц планирует выкручиваться? Эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов считает, что эту зиму немцы все же худо-бедно протянут. На данный момент в Германии достаточно быстро заполняются хранилища газа — выше среднего за последние 5 лет. Но проблемы могут начаться либо в конце зимы, то есть с середины января и далее, либо в том случае, если зима будет холодной.

Германия на пороге кризиса

"У них есть план: к 1 октября они хотят заполнить хранилища в Европе в среднем минимум на 70%, а лучше — 80%. Минимально допустимо — 70%. Если вдруг ниже, то в некоторых странах будет вводиться положение ЧС. Но 70% означает "нормирование газа". Так как чисто технически нельзя запретить людям использовать газ, то его будут нормировать таким образом: например, сверх определенного объема цена будет возрастать многократно. Дальше, естественно, будут очень суровые требования (они уже введены) к общественным местам. Например, нельзя использовать кондиционер, если у тебя открытые окна. Это штраф. То же самое будет и с теплом. В Германии уже готовятся специальные помещения, в которых люди смогут греться от работы до дома по дороге. Но иногда там министры доходят до абсурда, например, кто-то советовал не по одной минуте мыться, а просто влажной тряпкой обтираться. Тот министр сказал, что он отапливает дома только одну комнату", — сообщил Владимир Демидов в интервью Pravda.Ru.

Шольц также пытается найти СПГ в Канаде, но Трюдо четко сказал, что мы, конечно, поможем, но не сейчас. А Шольцу нужно сейчас пережить зиму. Поэтому Канада им не поможет. Если зима будет действительно холодной, то это вполне может привести к смене правительства в Германии, считает эксперт.

Не заладилось у Шольца и с Катаром, который не пошел на условия Германии. Но как же быть с альтернативными источниками энергии — спасут ли они Шольца?

"Водород — направление многообещающее. Но чтобы его использовать, нужно строить инфраструктуру — то есть менять оборудование, насосы, газоперекачивающие агрегаты. У ЕС, насколько я помню, за триллион должны были быть инвестиции в соответствующую инфраструктуру. В Европе достаточно большое количество водных ресурсов, особенно в Северной Европе. И уже строятся заводы по электролизу воды, которые позволят добывать водород. И сначала можно частично домешивать его в газ, а затем прийти к тому, чтобы отказаться от газа полностью. Но это пока хорошо звучит на словах, до реального масштабного использования дело пока не дошло. Пока это все проекты, которые в эту зиму точно не спасут Германию, да и в ближайшие лет пять", — отмечает эксперт.

Шольц проиграл, отказавшись от российского газа

Очевидно, что дешевле, чем российские энергоресурсы, пока ничего нет. Пока же вырисовывается следующая картина — либо Германия перейдет на сверхдорогие ресурсы США, либо на свои — ветер, солнце и так далее. Сейчас они переходят на уголь. Но все возобновляемые источники энергии дороже, чем газ.

"К сожалению, я думаю, что в какой-то момент мы можем увидеть, как Германия просто исчезнет с экономической карты Земли. И это может привести не просто к рецессии в зоне Евросоюза, а к существенному падению ВВП, большой инфляции и другим проблемам", — резюмировал эксперт.

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