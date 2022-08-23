Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Эксперт Демидов: "Без российского газа Германия рискует исчезнуть с экономической карты мира"

Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь столкнулся с волной критики. На этот раз его раскритиковали читатели Die Welt после слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" разоблачило стратегию президента России. Кроме того, читатели немецкой газеты опасаются, что в стране неминуем энергетический коллапс — и все благодаря Шольцу с его наивными надежами на водородный путь.

Эксперт Демидов: "Без российского газа Германия рискует исчезнуть с экономической карты мира"

Напомним, что министр экономики Роберт Хабек неоднократно призывал население к экономии электроэнергии, воды и тепла. Но, видимо, народ Германии не оценил такого призыва к жертвенности. Как Шольц планирует выкручиваться? Эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов считает, что эту зиму немцы все же худо-бедно протянут. На данный момент в Германии достаточно быстро заполняются хранилища газа — выше среднего за последние 5 лет. Но проблемы могут начаться либо в конце зимы, то есть с середины января и далее, либо в том случае, если зима будет холодной.

Германия на пороге кризиса

"У них есть план: к 1 октября они хотят заполнить хранилища в Европе в среднем минимум на 70%, а лучше — 80%. Минимально допустимо — 70%. Если вдруг ниже, то в некоторых странах будет вводиться положение ЧС. Но 70% означает "нормирование газа". Так как чисто технически нельзя запретить людям использовать газ, то его будут нормировать таким образом: например, сверх определенного объема цена будет возрастать многократно. Дальше, естественно, будут очень суровые требования (они уже введены) к общественным местам. Например, нельзя использовать кондиционер, если у тебя открытые окна. Это штраф. То же самое будет и с теплом. В Германии уже готовятся специальные помещения, в которых люди смогут греться от работы до дома по дороге. Но иногда там министры доходят до абсурда, например, кто-то советовал не по одной минуте мыться, а просто влажной тряпкой обтираться. Тот министр сказал, что он отапливает дома только одну комнату", — сообщил Владимир Демидов в интервью Pravda.Ru.

Шольц также пытается найти СПГ в Канаде, но Трюдо четко сказал, что мы, конечно, поможем, но не сейчас. А Шольцу нужно сейчас пережить зиму. Поэтому Канада им не поможет. Если зима будет действительно холодной, то это вполне может привести к смене правительства в Германии, считает эксперт.

Не заладилось у Шольца и с Катаром, который не пошел на условия Германии. Но как же быть с альтернативными источниками энергии — спасут ли они Шольца?

"Водород — направление многообещающее. Но чтобы его использовать, нужно строить инфраструктуру — то есть менять оборудование, насосы, газоперекачивающие агрегаты. У ЕС, насколько я помню, за триллион должны были быть инвестиции в соответствующую инфраструктуру. В Европе достаточно большое количество водных ресурсов, особенно в Северной Европе. И уже строятся заводы по электролизу воды, которые позволят добывать водород. И сначала можно частично домешивать его в газ, а затем прийти к тому, чтобы отказаться от газа полностью. Но это пока хорошо звучит на словах, до реального масштабного использования дело пока не дошло. Пока это все проекты, которые в эту зиму точно не спасут Германию, да и в ближайшие лет пять", — отмечает эксперт.

Шольц проиграл, отказавшись от российского газа

Очевидно, что дешевле, чем российские энергоресурсы, пока ничего нет. Пока же вырисовывается следующая картина — либо Германия перейдет на сверхдорогие ресурсы США, либо на свои — ветер, солнце и так далее. Сейчас они переходят на уголь. Но все возобновляемые источники энергии дороже, чем газ.

"К сожалению, я думаю, что в какой-то момент мы можем увидеть, как Германия просто исчезнет с экономической карты Земли. И это может привести не просто к рецессии в зоне Евросоюза, а к существенному падению ВВП, большой инфляции и другим проблемам", — резюмировал эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Грандиозный секс-скандал с участием Олафа Шольца. Женщинам подмешивали наркотики на вечеринке
Темы олаф шольц
Новости
Кураев о своём приговоре за дискредитацию ВС РФ: "Меня обвиняют в экстремизме"
Коротченко призвал ударить ракетами по Киеву в ответ на убийство Дугиной
Китай о тактике Запада на Украине: "История в духе — слабый побеждает сильного"
Глава МИД Британии Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие
Небензя: Запад помогает Украине готовить подрывников-диверсантов
Американский генерал МакКэффри: “У Путина нет идей, его военные в тупике”
Гончаров: как только Путин даст команду, убийца Дугиной будет ликвидирована
Зеленский об убийстве Дарьи Дугиной: "Это точно не наша ответственность"
Зеленский пригрозил забрать у России Крым любым способом
Владимир Соловьёв: таким способом, как Дугину, хотели ликвидировать и меня
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Силовые структуры
Мурадов: формат спецоперации может измениться из-за атак ВСУ на мирные объекты
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Норин: в РФ могут объявить мобилизацию в случае боевых действий внутри страны
Силовые структуры
Норин: в РФ могут объявить мобилизацию в случае боевых действий внутри страны
Последние материалы
Кураев о своём приговоре за дискредитацию ВС РФ: "Меня обвиняют в экстремизме"
Эксперт Демидов: "Без российского газа Германия рискует исчезнуть с экономической карты мира"
Коротченко призвал ударить ракетами по Киеву в ответ на убийство Дугиной
Китай о тактике Запада на Украине: "История в духе — слабый побеждает сильного"
Глава МИД Британии Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие
Небензя: Запад помогает Украине готовить подрывников-диверсантов
Американский генерал МакКэффри: “У Путина нет идей, его военные в тупике”
Гончаров: как только Путин даст команду, убийца Дугиной будет ликвидирована
Зеленский об убийстве Дарьи Дугиной: "Это точно не наша ответственность"
Зеленский пригрозил забрать у России Крым любым способом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников