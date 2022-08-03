Болгария вернётся к поставкам газа из России, иначе "голод и холод"

Болгары стали "самыми большими дураками в Европе", отказавшись от поставок российского газа.

Болгарию зимой ждёт голод и холод

Об этом "заявил bTV председатель Ассоциации промышленного капитала Болгарии (АИКБ) Васил Велев, комментируя открытое письмо правительству от 27 июля.

По его словам, в "расплывчатых обещаниях" "нам обещали газ в четыре раза дешевле, а он стал в два раза дороже, но хуже всего то, что газа для бизнеса нет".

Кроме того, даже если эти обещанные танкеры (которых было семь, а потом оказалось, что три) всё же придут, то этот газ не сможет попасть в Болгарию, потому что нет ни разгрузочных терминалов, ни маршрута для поступления газа, добавил Велев.

"И даже если этот газ дойдёт до Болгарии, он не решит проблемы, потому что обеспечивает менее половины дефицита, а это 73% потребления. Это означает, что на последний квартал у нас есть газ только для "Теплофикации Софии", — сказал Велев.

По его словам, бизнес вынужден будет уволить из-за отсутствия голубого топлива 250 тысяч работников, а цены на газ на спотовом рынке приведут к утроению счетов за отопление.

"Мы самые большие дураки в Европе. Мы большие украинцы, чем те украинцы, которые потребляют и транзитируют российский газ. Мы большие европейцы, чем французы, немцы, австрийцы и итальянцы, которые используют российский газ по своим долгосрочным контрактам. Мы отказываемся от российского газа, который дешевле как минимум на 1/3, и ищем сжиженный газ, который мы не можем завести в газотранспортную сеть страны. За наше терпение к зверствам властей мы расплатимся этой зимой голодом и холодом", — прокомментировал председатель АИКБ.

Альтернативы российскому газу для Болгарии нет

Велев отметил, что бизнес настаивает на немедленном и срочном восстановлении поставок от "Газпромэкспорта" по действующему контракту.

"Если мы этого не сделаем, мы также заплатим более 1 млрд евро штрафов по пункту "бери или плати" действующего контракта", — отметил Велев.

По его словам, российский газ дешевле той альтернативы, которую Болгария ищет "за пределами Азербайджана", а "наше газохранилище самое пустое в Европе, хотя и минимального размера по сравнению с потреблением".

В Болгарии месяц назад ушло в отставку правительство Кирила Петкова, которое отказалось платить за газ "Газпрому" через рублёвые счета. 26 апреля "Газпром" прекратил подачу газа в Болгарию. В связи с тем, что Германия не может снабдить рабочими турбинами "Северный поток — 1", а остальные трубопроводы тоже работают по разным причинам наполовину мощности, Болгария оказалась у разбитого корыта.

"Булгаргаз" всё это время покупал газ у посредников, а затем перепродавал с 20%-ной наценкой, пишет Investor.bg. А недавно на фоне энергетического кризиса компания внесла в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60%.

При этом Москва неоднократно заявляла о том, что готова возобновить поставки, если болгарская сторона согласится на новые условия оплаты.

Временное правительство Болгарии обещает народу "умные решения"

Временный кабинет министров, назначенный на днях, решил возобновить переговоры с "Газпромом".

Так, председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийский заявил в эфире Nova, что переговоры продолжаются.

"Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Это дело не является полностью закрытым. Речь идёт о контракте, который мы заключили до конца года", — сказал он.

"Булгаргаз" в поисках альтернативы "Газпрому" заказал семь танкеров для перевозки сжиженного газа из США. Они должны быть доставлены к весне 2023 года. Однако получение этих объёмов осуществляется при условии, что компания должна предоставить место для разгрузки.

Болгарские СМИ "опасаются", что временное правительство может "развернуться и восстановить поставки российского газа, приняв условия оплаты "Газпрома" в рублях". Звучат призывы "не давать Путину в руки его любимое оружие".

Временный кабинет Болгарии возглавит Гылыб Донев. Он пообещал принимать "умные решения с учётом интересов каждого гражданина Болгарии". Они должны быть направлены на улучшение жизни людей, а не быть "политическим посылом", сказал премьер.

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