Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Европейская солидарность снова треснула. И опять из-за газа

Экономика » Сырье » Газ

Министры энергетики ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены добровольно сократят потребление газа на 15% с августа до следующей весны. Соглашение предусматривает исключения для некоторых стран.

Европейская солидарность снова треснула. И опять из-за газа

"Это не было невыполнимой миссией! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы,” — написано в соцсети председательствующего сейчас в Совете ЕС чешского представительства.

План нормирования потребления газа по всему ЕС затронет промышленность, но исключит домохозяйства и основные службы, такие как школы и больницы, "если ситуация резко не ухудшится".

В случае чрезвычайной ситуации с поставками, такой как полное прекращение поставок природного газа из России, добровольные сокращения станут обязательными в рамках инновационной системы "Оповещения союза”.

Впрочем, единодушным это решение назвать нельзя:

  • Испания и Португалия не согласились с условиями и "сократятся" на 7% вместо 15%;
  • для островных государств — Мальты, Кипра и Ирландии — и стран Балтии тоже будут действовать "особые условия";
  • выступила против этого решения Венгрия.

Польша не готова ограничивать себя ради "европейской семьи"

Варшава выступила против предложения Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Министр климата и окружающей среды Анна Москва, выступая на пресс-конференции, заявила, что газовые хранилища в Польше полны:

"У нас есть безопасность поставок, все потребности удовлетворены, в отличие от 11 стран ЕС, которые уже на сегодня ввели ограничения — у нас нет проблемы и нам не нужно никаких ограничений", — сказала она.

По словам польского министра, предложение ЕК "является новым механизмом газовой солидарности", но хотя "Польшу не нужно учить солидарности", потому что она демонстрирует её "с первых дней войны на протяжении всего конфликта, в любой момент и каждый день".

"Попытка навязать обязательные механизмы сокращения с польской точки зрения неприемлема. Трудно, чтобы государства согласились на обязательное сокращение газа, не зная, как будет выглядеть ближайшая зима, не имея обеспеченных собственных интересов", — подчеркнула она, отметив, что решение было подготовлено "на коленке ЕС" и не учитывает "энергетическую безопасность стран-членов".

Не только Польша возражает

Вице-премьер Испании и министр по вопросам экологических преобразований Тереза Рибера:

"Мы выступаем против навязывания требований, которые превышают часть обязательств и которые касаются нас. И глубоко сожалеем по поводу отсутствия диалога между Европейской комиссией и странами-членами".

Франция не хочет вводить единые ограничения, "которые не были бы адаптированы к реалиям всех стран”, но против предложения ЕК не пошла, ограничившись заявлением своего министра энергетики Франции Аньес Панье-Ранахер:

"Наша страна хочет соглашения, содержащего принцип скоординированного сокращения потребления газа с учётом специфики каждого из государств-членов, особенно его возможностей для экспорта газа".

По словам Паньер-Рунахер, Франция не обеспокоена нехваткой газа, поскольку, в отличие от Германии, мало зависит от российских поставок.

"Ну-ну. Скоро придут холода…" — Дмитрий Медведев

Все эти пляски с бубнами на тему "как жить в условиях своих санкций будем" прокомментировал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. В своей недавно приобретённой манере он заявил, что "политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости".

Экс-президент напомнил, что нынешний кризис в Европе — лишь следствие желания "порвать экономику России в клочья", лишив её возможности получать деньги от экспорта энергоносителей:

"… ввели тотальные санкции на всё, что горит. <…> Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают. Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял", — написал Медведев в своем Telegram, констатируя: — "В общем, красиво не вышло. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Николай Межевич: «А может отключить Европу от газа прямо сейчас?»
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ польша евросоюз дмитрий медведев
Новости
Хроленко проинформировал, что ракеты РСЗО HIMARS из США не спасут ВСУ
Секретная российская разработка стала неприятным сюрпризом для хваленых HIMARS
Вакаров: мне стыдно, что соглашение по зерну узаконило статус РФ Черного моря
Евсеев: чудовищные потери заставили Киев мобилизовать женщин и инвалидов
"ЯRUS" отметил планку в шесть миллионов пользователей красочным перфомансом
"Одноклассники" и Artefact представили новый проект об искусстве
Евсеев: украинцы не хотят эвакуироваться на территорию, подконтрольную Киеву
"РВ": ВСУ пробуют менять тактику, делая ставку на точечную оборону
Квашнин: в случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз пострадает сам ЕС
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Популярное
Силовые структуры
MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS

У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.

MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Силовые структуры
Мураховский: тактика боевых действий ВС РФ в ходе СВО изменится, штурма не будет
Силовые структуры
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов Любовь Степушова Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: оружия Запада больше не будет — это провал Зеленского и его министров
Силовые структуры
Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Мир. Новости мира
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Последние материалы
Вакаров: мне стыдно, что соглашение по зерну узаконило статус РФ Черного моря
Секретная российская разработка стала неприятным сюрпризом для хваленых HIMARS
Европейская солидарность снова треснула. И опять из-за газа
Евсеев: чудовищные потери заставили Киев мобилизовать женщин и инвалидов
Модуль "Наука": начало большого пути грандиозного проекта Роскосмоса
"ЯRUS" отметил планку в шесть миллионов пользователей красочным перфомансом
"Одноклассники" и Artefact представили новый проект об искусстве
Режиссёр Олег Штром: запрещать западное кино бессмысленно
Евсеев: украинцы не хотят эвакуироваться на территорию, подконтрольную Киеву
"РВ": ВСУ пробуют менять тактику, делая ставку на точечную оборону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников