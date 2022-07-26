Европейская солидарность снова треснула. И опять из-за газа

Министры энергетики ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены добровольно сократят потребление газа на 15% с августа до следующей весны. Соглашение предусматривает исключения для некоторых стран.

"Это не было невыполнимой миссией! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы,” — написано в соцсети председательствующего сейчас в Совете ЕС чешского представительства.

План нормирования потребления газа по всему ЕС затронет промышленность, но исключит домохозяйства и основные службы, такие как школы и больницы, "если ситуация резко не ухудшится".

В случае чрезвычайной ситуации с поставками, такой как полное прекращение поставок природного газа из России, добровольные сокращения станут обязательными в рамках инновационной системы "Оповещения союза”.

Впрочем, единодушным это решение назвать нельзя:

Испания и Португалия не согласились с условиями и "сократятся" на 7% вместо 15%;

для островных государств — Мальты, Кипра и Ирландии — и стран Балтии тоже будут действовать "особые условия";

выступила против этого решения Венгрия.

Польша не готова ограничивать себя ради "европейской семьи"

Варшава выступила против предложения Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Министр климата и окружающей среды Анна Москва, выступая на пресс-конференции, заявила, что газовые хранилища в Польше полны:

"У нас есть безопасность поставок, все потребности удовлетворены, в отличие от 11 стран ЕС, которые уже на сегодня ввели ограничения — у нас нет проблемы и нам не нужно никаких ограничений", — сказала она.

По словам польского министра, предложение ЕК "является новым механизмом газовой солидарности", но хотя "Польшу не нужно учить солидарности", потому что она демонстрирует её "с первых дней войны на протяжении всего конфликта, в любой момент и каждый день".

"Попытка навязать обязательные механизмы сокращения с польской точки зрения неприемлема. Трудно, чтобы государства согласились на обязательное сокращение газа, не зная, как будет выглядеть ближайшая зима, не имея обеспеченных собственных интересов", — подчеркнула она, отметив, что решение было подготовлено "на коленке ЕС" и не учитывает "энергетическую безопасность стран-членов".

Не только Польша возражает

Вице-премьер Испании и министр по вопросам экологических преобразований Тереза Рибера:

"Мы выступаем против навязывания требований, которые превышают часть обязательств и которые касаются нас. И глубоко сожалеем по поводу отсутствия диалога между Европейской комиссией и странами-членами".

Франция не хочет вводить единые ограничения, "которые не были бы адаптированы к реалиям всех стран”, но против предложения ЕК не пошла, ограничившись заявлением своего министра энергетики Франции Аньес Панье-Ранахер:

"Наша страна хочет соглашения, содержащего принцип скоординированного сокращения потребления газа с учётом специфики каждого из государств-членов, особенно его возможностей для экспорта газа".

По словам Паньер-Рунахер, Франция не обеспокоена нехваткой газа, поскольку, в отличие от Германии, мало зависит от российских поставок.

"Ну-ну. Скоро придут холода…" — Дмитрий Медведев

Все эти пляски с бубнами на тему "как жить в условиях своих санкций будем" прокомментировал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. В своей недавно приобретённой манере он заявил, что "политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости".

Экс-президент напомнил, что нынешний кризис в Европе — лишь следствие желания "порвать экономику России в клочья", лишив её возможности получать деньги от экспорта энергоносителей:

"… ввели тотальные санкции на всё, что горит. <…> Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают. Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял", — написал Медведев в своем Telegram, констатируя: — "В общем, красиво не вышло. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства".

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