Европа вздохнула с облегчением: русские дали газ. В военное время это недопустимо

Если Россия запустит "Северный поток-1", то это позволит недружественному ЕС сформировать резервы газа на зиму и диктовать воюющей России свои условия. Этого допустить никак нельзя.

Надо было дать Европе потренироваться жить без газа

В четверг газопровод "Северный поток-1" (СП-1) возобновил прокачку газа в Германию. Уполномоченный по бюджету ЕС Йоханнес Хан накануне сказал, что не ожидает запуска трубопровода, остановленного "Газпромом" на профилактику на 10 дней.

В среду Европейский союз обнародовал план по сокращению потребления газа на 15%.

Есть хорошая русская поговорка: "Кто служил — тот поймёт, а кто не служил — пусть попробует".

Надо было дать Европе попробовать пожить без русского газа, вероятно, взгляды на многие вещи бы изменились.

Европа вздохнула с облегчением

Как пишет Bloomberg, цитируя опрошенных экспертов, Европа вздохнула с облегчением.

"Возобновление сегодня утром потоков по "Северному потоку", вероятно, приведёт к коллективному признаку облегчения не только европейского газового рынка, но и экономики в целом", — сказал Том Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне.

Эксперты, тем не менее предупреждают, что "политическая неопределённость сохраняется, так как задействовано, по-прежнему, только 40% пропускной способности "СП-1".

Причина европейской "обеспокоенности" состоит в том, что возвращающаяся в РФ турбина из Канады не имеет сертификатов о ремонте. Поэтому "Газпром" не сможет её поставить в работу, а вдруг что-нибудь "отключат", сказал президент России Владимир Путин.

"Сейчас говорят, что вернут эту машину. Но в каком качестве? Какие там технические параметры после этого ремонта? Может, возьмут, там, и в какой-то момент отключат. И всё! И встанет "Северный поток-1"!", — сказал Путин на Форуме единства стратегических инициатив.

Сейчас "СП-1" загружен на 40%, а может быть — на 20%

Лидер РФ предупредил также, что, поскольку ещё одна газовая турбина должна быть отправлена ​​на техническое обслуживание в конце этого месяца, то газовый поток может упасть до 20% мощности.

Учитывая это, "Газпром" уже предупредил нескольких крупных поставщиков в Европе, что объёмы могут снизиться из-за форс-мажора (юридическая мера, позволяющая компаниям освободиться от договорных обязательств по независящим от них обстоятельствам).

Газ — самое эффективное оружие России

"Направление потоков (газа) на ограниченных уровнях идёт на пользу России. Это позволяет Кремлю продолжать использовать трубопровод как средство повышения волатильности, но при этом получать огромные прибыли от завышенных цен на энергоносители", — заявил Тим Партридж, глава отдела торговли энергоресурсами в DB Group Europe.

Несомненно, так вышло, что газ стал самым мощным оружием РФ.

Сейчас ЕС постепенно переходит на альтернативные источники. Если Россия запустит "СП-1" на докризисную мощность, как подсчитали эксперты, это позволит Европе сформировать резервы газа, без проблем пережить зиму и с 2023 года постепенно адаптироваться под новые условия (что она и так сделает, но без шока), контролируя ход развития событий.

Перед РФ стоит задача перехватить стратегическую инициативу, чтобы Брюссель занялся своими проблемами. Это исторический шанс. Если упустить эту возможность, Россия может проиграть в экономической войне, что за собой потащит другие проблемы.

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