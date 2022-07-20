Bloomberg: Путин поставил ЕС важное условие насчёт "Северного потока"

Плановое обслуживание газопровода "Северный поток" должно завершиться в четверг. И в этот же день должны возобновиться поставки. Насчёт чего среди западных политиков и чиновников есть большие сомнения. В Еврокомиссии накануне даже заявили, что строят работу, исходя из того, что поставки возобновлены не будут.

Однако, вечером во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что поставки возобновятся. Другой вопрос, в каком объёме.

С середины июня газопровод работал только на 40 процентов от пропускной способности из-за того, что Канада отказывалась возвращать "Газпрому" турбину Siemens, которая была отправлена на завод в Монреале для планового обслуживания. На днях власти Канады приняли решение вернуть турбину в Германию, откуда её должны передать российской компании.

Правда, в "Газпроме" подчёркивают, что до сих пор не получили от Siemens документы, касающиеся ремонта. А без этого ввод оборудования в эксплуатацию — затея проблематичная.

Между тем, в правительстве Германии заявили об ожиданиях, что газ по "Северному потоку" будет поступать в полном объёме после ремонтных работ. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман.

По её словам, немецкие власти исходят из того, что после технического обслуживания газ будет поступать в полном объёме, и Россия выполнит свои контрактные обязательства.

Так о каком же "важном условии" идёт речь? Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник ситуацию с поставками газа в Европу и ситуацию с "Северным потоком", подчеркнул, что ""Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы <…> юридические документы, и техническую документацию".

В Bloomberg сочли, что это своеобразный сигнал для Европы. Мол, таким образом российский президент поставил важное условие: европейские страны снова начнут получать газ, только если будет решена проблема с оборудованием, попавшими под санкции. В противном случае поставки будут жёстко ограничены.

Владимир Путин также отметил, что в скором времени в ремонте будет нуждаться ещё одна силовая установка. И если не вернут предыдущую, то поставки газа серьёзно сократятся. Аналитики Bloomberg опасаются, что линия будет работать только на 20% своей мощности.

""Газпром" готов возобновить поставки, но на более низких уровнях, по словам людей, знакомых с ситуацией. В конечном счёте, это решение за Кремлём", — сообщает агентство.

Очевидно, на Западе не готовы соглашаться с аргументом, что для нормального функционирования "Северного потока" необходимо своевременное обслуживание оборудования. То есть, проблемы, возникающие из-за санкций, Россия должна решать сама. И таким образом, чтобы это не сказывалось на стабильности поставок.

Не сказать, что это очень оригинальная идея. И очевидно, что таким образом это работать не будет. О чём, собственно, Евросоюз уведомлен на самом высоком уровне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.