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Автор Олег Артюков

Bloomberg: Путин поставил ЕС важное условие насчёт "Северного потока"

Экономика » Сырье » Газ

Плановое обслуживание газопровода "Северный поток" должно завершиться в четверг. И в этот же день должны возобновиться поставки. Насчёт чего среди западных политиков и чиновников есть большие сомнения. В Еврокомиссии накануне даже заявили, что строят работу, исходя из того, что поставки возобновлены не будут.

Bloomberg: Путин поставил ЕС важное условие насчёт "Северного потока"

Однако, вечером во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что поставки возобновятся. Другой вопрос, в каком объёме.

С середины июня газопровод работал только на 40 процентов от пропускной способности из-за того, что Канада отказывалась возвращать "Газпрому" турбину Siemens, которая была отправлена на завод в Монреале для планового обслуживания. На днях власти Канады приняли решение вернуть турбину в Германию, откуда её должны передать российской компании.

Правда, в "Газпроме" подчёркивают, что до сих пор не получили от Siemens документы, касающиеся ремонта. А без этого ввод оборудования в эксплуатацию — затея проблематичная.

Между тем, в правительстве Германии заявили об ожиданиях, что газ по "Северному потоку" будет поступать в полном объёме после ремонтных работ. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман.

По её словам, немецкие власти исходят из того, что после технического обслуживания газ будет поступать в полном объёме, и Россия выполнит свои контрактные обязательства.

Так о каком же "важном условии" идёт речь? Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник ситуацию с поставками газа в Европу и ситуацию с "Северным потоком", подчеркнул, что ""Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы <…> юридические документы, и техническую документацию".

В Bloomberg сочли, что это своеобразный сигнал для Европы. Мол, таким образом российский президент поставил важное условие: европейские страны снова начнут получать газ, только если будет решена проблема с оборудованием, попавшими под санкции. В противном случае поставки будут жёстко ограничены.

Владимир Путин также отметил, что в скором времени в ремонте будет нуждаться ещё одна силовая установка. И если не вернут предыдущую, то поставки газа серьёзно сократятся. Аналитики Bloomberg опасаются, что линия будет работать только на 20% своей мощности.

""Газпром" готов возобновить поставки, но на более низких уровнях, по словам людей, знакомых с ситуацией. В конечном счёте, это решение за Кремлём", — сообщает агентство.

Очевидно, на Западе не готовы соглашаться с аргументом, что для нормального функционирования "Северного потока" необходимо своевременное обслуживание оборудования. То есть, проблемы, возникающие из-за санкций, Россия должна решать сама. И таким образом, чтобы это не сказывалось на стабильности поставок.

Не сказать, что это очень оригинальная идея. И очевидно, что таким образом это работать не будет. О чём, собственно, Евросоюз уведомлен на самом высоком уровне.

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Путин в Иране: украинское зерно, Сирия и энергокризис в Европе — Главные заявления
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ евросоюз владимир путин
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