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Автор Ольга Лазарева

Попытка получить OBI у банка Центрокредит и Арсена Канокова не удалась

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Ещё в середине февраля было получено добро от правления и совета директоров материнской компании о продаже российской дочки ОБИ.

Попытка получить OBI у банка Центрокредит и Арсена Канокова не удалась

Поиск покупателя в короткие сроки и в обстоятельствах форс-мажора — дело не из лёгких, особенно учитывая, что предыдущие два года российская дочка завершила с убытками 2,5 и 2,3 млрд рублей. Именно по причине этих долгов немцы приняли решение для продажи перевести все активы на чистую SPV и попытаться сохранить ключевые управленческие позиции. Примерно в это время на одного давнего консультанта немцев, управляющего директора московского офиса Goetzpartners Владимира Матиаса, вышел владелец Центрокредита Андрей Тарасов. Он сказал, что он представляет потенциального покупателя сенатора Арсена Канокова.

По понятным причинам немецкая ОБИ решила покинуть РФ, о чём официально сообщила уже 7 марта. По факту магазины работали ещё в течение десяти дней и российский менеджмент начал собственную работу. Головная компания заблокировала в российских дочках IT-систему, но IT-подразделение на месте смогло восстановить большинство ключевых систем и установить альтернативное ПО на кассах.

В начале апреля немецкая OBI GmbH передает в доверительное управление российскую сеть OBI основателю консалтинговой группы "Аудит груп" Борису Любошицу.

"Наша задача — консалтинг, контроль, то есть мы ведём эту сделку. Также мы должны передать бизнес инвестору, проконтролировать все необходимые процессы и параллельно сделать там due diligence и инвестиционный анализ", — прокомментировал тогда это соглашение сам Любошиц.

Первая встреча Тарасова, Канокова и Йозефа Кесселя, одного из руководителей в холдинговой компании OBI, состоялась в середине апреля. На ней обсудили ряд важных параметров будущей сделки. По результатам встречи президент "Синдики" Олег Эскиндаров направляет продавцам новые условия — с другими сроками оплаты и привязкой суммы к средствам на расчётных счетах ОБИ (при первоначальной договорённости о безусловной сумме оплаты). Немцы, не привыкшие к такому цинизму, ответили, что настаивают на безусловной оплате. После чего "Синдика" "взяла таймаут". Каких-либо соглашений по условиям сделки подписано сторонами не было.

В конце апреля ФАС сообщила о получении ходатайств о покупке российской сети ОБИ компанией ООО "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX", принадлежащей Игорю Колобкову. Официальная чистая прибыль его бизнесов не превышает 20 млн рублей. К тому же с 18 марта 2022 года он владеет 100% ООО "Московский институт экзистенциальных исследований", до этого принадлежавшей Борису Любошицу, в доверительном управлении которого и находятся российские структуры ОБИ. Очевидно, это сделка для отвода глаз. Откуда Колобков может привлечь 1,5-2 млрд рублей для пополнения товарных запасов?

На просьбу нашего корреспондента прокомментировать экзистенциальную суть сделки, представитель компании Любошица "Сезар Консалтинг” порекомендовал отправить запрос на почту (запрос направлен).

В компании "Самис” (принадлежит Колобкову) единственный сотрудник, до которого удалось дозвониться, заявил, что все ответственные лица в отпуске до конца месяца (ждём).

Всё это время юристы и менеджмент ОБИ Германия предпринимали действия по нормализации управленческих процессов и минимизации долга после 1,5 месяцев простоя.

И вот в начале июня Андрей Тарасов и "Синдика" вернулись с "предложением, от которого сложно отказаться". Каноков с Тарасовым заявили представителям немецкой ОБИ, что своим месячным молчанием немцы продемонстрировали "неуважение" к ним, и настойчиво предложили встретиться с депутатом Госдумы от "Единой России" (и ближайшим соратником Рамзана Кадырова) Адамом Делимхановым.

Вторая встреча покупателя и продавца в итоге состоялась, без участия чеченцев. "Уважение было проявлено", но немцы решительно отказались от дальнейших контактов не только с потенциальным покупателем, но и со своим давним партнёром компанией Goetzpartners и Владимиром Матиасом. Сам Матиас, так же как и Олег Эскиндаров ("Синдика"), не ответили на запрос редакции.

На данный момент — середина июля — российские юрлица ООО "Оби ФЦ", ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "Сделай своими руками — Казань", согласно ЕГРЮЛ, всё также принадлежат ОБИ ГМБХ (OBI GMBH).

До Йозефа Кесселя дозвониться не удалось. В самом "Оби" операторов нет, на телефонной линии остались только роботы.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы адам делимханов
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