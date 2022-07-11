"СП-1" встаёт на профилактику — Европа готовится к худшему

Поток российского газа по газопроводу "Северный поток" — главному маршруту поставок в Европу — сегодня, 11 июля, будет приостановлен в связи с плановым ежегодным ремонтом трубопроводных установок.

Несмотря на то что компания-оператор Nord Stream AG подчеркнула временный характер работ, которые продлятся до 21 июля, приостановка поставок вызывает обеспокоенность в европейских странах, которые выражают опасения, что после этой даты поток газа не возобновится.

"Всё возможно. Всё может случиться. Газ может течь снова, даже больше, чем раньше. Может, ничего и не придёт. И, по правде говоря, мы всегда должны ожидать худшего и немного работать на лучшее", — заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Deutschlandfunk.

В свою очередь немецкая промышленность также подняла тревогу, опасаясь возможного полного прекращения поставок:

"Мы готовимся к сокращению или даже прекращению импорта газа", — заявил журналистам гендиректор Ассоциации химической промышленности Германии Вольфганг Гросс Энтруп.

"Нежелательный сценарий"

В конце июня правительство Германии было вынуждено активировать второй уровень национального плана аварийного газа, который состоит из трёх этапов, в связи с сокращением поставок газа из России.

Хотя Германия в настоящее время имеет "достаточно газа" и просто принимает меры предосторожности, страна может "увидеть вещи совсем по-другому" в течение нескольких месяцев, предупредил Хабек.

Как уточнил на этой неделе глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, которого цитируют местные СМИ, хранилища газа в стране заполнены на 63%. Власти ФРГ намерены достичь уровня хранения в 90% к 1 ноября.

По словам Мюллера, помимо ремонтных работ на газопроводе, страна сталкивается с еще одной неопределенностью: неясно, сможет ли Норвегия поставлять газ в согласованном количестве из-за забастовок в стране.

"Активизация третьего уровня плана — чрезвычайного этапа — станет для страны сценарием политического кошмара, — считает Хабек. — Это ввергнет Германию в решающее испытание, которого у нас давно не было. Поэтому мы должны избегать этого сценария всеми возможными способами".

"Реальная возможность"

Франция, которая не так сильно зависит от российского газа, как Германия, также выразила свои опасения накануне начала запланированных работ на "СП-1". Министр финансов страны Бруно Ле Мэр в интервью Reuters заявил, что полное прекращение российских поставок является "реальной возможностью", и подчеркнул, что его страна должна подготовиться к сценарию.

Ле Мэр отметил, что потребители должны начать сокращать потребление энергии, и указал, что также можно будет построить плавучий завод, необходимый для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из других стран.

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