Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

"СП-1" встаёт на профилактику — Европа готовится к худшему

Экономика » Сырье » Газ

Поток российского газа по газопроводу "Северный поток" — главному маршруту поставок в Европу — сегодня, 11 июля, будет приостановлен в связи с плановым ежегодным ремонтом трубопроводных установок.

"СП-1" встаёт на профилактику — Европа готовится к худшему

Несмотря на то что компания-оператор Nord Stream AG подчеркнула временный характер работ, которые продлятся до 21 июля, приостановка поставок вызывает обеспокоенность в европейских странах, которые выражают опасения, что после этой даты поток газа не возобновится.

"Всё возможно. Всё может случиться. Газ может течь снова, даже больше, чем раньше. Может, ничего и не придёт. И, по правде говоря, мы всегда должны ожидать худшего и немного работать на лучшее", — заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Deutschlandfunk.

В свою очередь немецкая промышленность также подняла тревогу, опасаясь возможного полного прекращения поставок:

"Мы готовимся к сокращению или даже прекращению импорта газа", — заявил журналистам гендиректор Ассоциации химической промышленности Германии Вольфганг Гросс Энтруп.

"Нежелательный сценарий"

В конце июня правительство Германии было вынуждено активировать второй уровень национального плана аварийного газа, который состоит из трёх этапов, в связи с сокращением поставок газа из России.

Хотя Германия в настоящее время имеет "достаточно газа" и просто принимает меры предосторожности, страна может "увидеть вещи совсем по-другому" в течение нескольких месяцев, предупредил Хабек.

Как уточнил на этой неделе глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, которого цитируют местные СМИ, хранилища газа в стране заполнены на 63%. Власти ФРГ намерены достичь уровня хранения в 90% к 1 ноября.

По словам Мюллера, помимо ремонтных работ на газопроводе, страна сталкивается с еще одной неопределенностью: неясно, сможет ли Норвегия поставлять газ в согласованном количестве из-за забастовок в стране.

"Активизация третьего уровня плана — чрезвычайного этапа — станет для страны сценарием политического кошмара, — считает Хабек. — Это ввергнет Германию в решающее испытание, которого у нас давно не было. Поэтому мы должны избегать этого сценария всеми возможными способами".

"Реальная возможность"

Франция, которая не так сильно зависит от российского газа, как Германия, также выразила свои опасения накануне начала запланированных работ на "СП-1". Министр финансов страны Бруно Ле Мэр в интервью Reuters заявил, что полное прекращение российских поставок является "реальной возможностью", и подчеркнул, что его страна должна подготовиться к сценарию.

Ле Мэр отметил, что потребители должны начать сокращать потребление энергии, и указал, что также можно будет построить плавучий завод, необходимый для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из других стран.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Евросоюз будет просить Россию экстренно запустить газопровод "Северный поток-2"
Редактор: Ольга Алексеева
Темы европа франция германия
Новости
Военные НМ ДНР уверенно держат оборону в районе села Спартак под Донецком
Хакер RaHDIt: разведка Украины работает с контрабандистами для продажи оружия
Советник главы Крыма: воссоединение юга Украины с Россией предрешено
Украинских морпехов обучали по инструкциям для чеченских террористов
ВС РФ продвигаются к дороге на Марьинку, в районе Угледара идут активные бои
Пилько: Турция извлекает максимальную пользу из сппецоперации на Украине
Президент Шри-Ланки официально объявил об отставке после волны протестов
Джабаров: высший пост не добавил интеллекта экс-президенту Польши Валенсе
Военкор Поддубный показал, как ВСУ наносит удары "фосфором" по мирному населению
19FortyFive: Россия не оставляет ВСУ шансов в артиллерийской войне
Популярное
Силовые структуры
Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ

Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.

Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ
Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ
Силовые структуры
Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине
Силовые структуры
В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу 
Любовь Степушова Апокалипсис для Украины, который задумал Путин - прогноз "Незыгаря" Любовь Степушова Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов
Силовые структуры
Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны
Силовые структуры
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Спецназ "Отважных" уничтожил группу диверсантов ВСУ в районе Лисичанска
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" уничтожил группу диверсантов ВСУ в районе Лисичанска
Последние материалы
Джабаров: высший пост не добавил интеллекта экс-президенту Польши Валенсе
"СП-1" встаёт на профилактику — Европа готовится к худшему
Военкор Поддубный показал, как ВСУ наносит удары "фосфором" по мирному населению
19FortyFive: Россия не оставляет ВСУ шансов в артиллерийской войне
История создания Ferrari: эмблема с конём, красный цвет и первые машины
Представитель ДНР: ЕСПЧ проигнорировал решения по тысячам жалоб жителей Донбасса
Безпалько рассказал о новой тактике ВСУ: затыкает дыры теробороной
Foreign Affairs: главное оружие США — доллар — дало осечку против России
Хакер RaHDIt: США снабжают ВСУ спутниковыми снимками для ударов по России
Китайский аналитик: за новые санкции против России может ответить весь мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников