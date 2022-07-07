В Казахстане ищут пути обхода России для экспорта нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провёл совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала. И в ходе совещания поставил задачу по диверсификации маршрутов для экспорта нефти.

Напомним, накануне суд Новороссийска постановил остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. Именно через этот терминал экспортируется значительный объём нефти из Казахстана. Очень значительный — 67 миллионов тонн год, 80 процентов экспорта нефти из Казахстана.

Впрочем, в четверг пресс-служба министерства экономики Казахстана сообщила, что транспортировка нефти через через трубопроводную систему КТК осуществляется в штатном режиме.

Но если говорить о диверсификации, то наиболее очевидным представляется Транскаспийский маршрут, который пролегает от Китая через Казахстан, акваторию Каспия, Азербайджан, Грузию, Турцию и Чёрное море и далее в страны Европы. Собственно, президент Казахстана и поручил национальной компании "КазМунайГаз" проработать оптимальные варианты реализации поставок по Транскаспийскому маршруту.

На официальном уровне тема диверсификации не отрицается. Но в то же время подчёркивается, что она не является проблемой в отношениях двух стран.

Например, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что в поиске альтернативных путей для экспорта нефти нет политических мотивов. А Россия была и остаётся стратегическим партнёром и союзником Казахстана.

Желдибай подтвердил, что на совещании с участием президента страны действительно обсуждали тему диверсификации маршрутов "в условиях геополитической турбулентности".

"На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идёт о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", — сообщил он. И подчеркнул, что Россия "была и остаётся нашим стратегическим партнёром и союзником".

Не видят политической подоплёки в происходящем и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "вряд ли это политически мотивировано" и "тут нужно очень внимательно смотреть".

"Мы действительно читали сообщения о том, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке (работы нефтепровода). Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнёрами", — сказал Песков.

В общем, очевидно, что в Казахстане заявляют о желании найти альтернативные маршруты для экспорта нефти. Но пока это намерение, реализовать которое, учитывая, сколько казахстанской нефти идёт через КТК, будет крайне непросто. Так что какие-либо выводы на сей счёт делать было бы преждевременно.

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