Александр Лукашенко: голоду быть, доллары на хлеб не намажешь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров и губернаторами поднял тему глобального продовольственного кризиса.

По его словам, "каждый день весь мир пугают голодом". Президент Белоруссии считает, что "нагнетается ситуация, как с пандемией, ещё чем-то". Напомним, Александр Лукашенко после начала пандемии весьма скептично относился к мерам по ограничению распространения коронавируса, которые предпринимали власти других государств.

В ситуации с продовольственным кризисом, полагает Лукашенко, нет дыма без огня.

И по его мнению, "голоду быть": "И не только потому, что не вывезли украинское зерно, или Россия под санкциями. Поэтому не только хлеба не будет в мире".

Президент Белоруссии отметил безуспешность попыток ООН предотвратить "неизбежный кризис". По его словам, "50 стран мира критически от них зависят — от этого продовольствия", и "это ещё цветочки".

Александр Лукашенко считает, что дело в "безумном маховике санкций". Из-за этого, прогнозирует президент Белоруссии, цены будут расти на продовольствие в целом, ведь рост цен на зерновые повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства.

По его словам, цены уже побили исторические рекорды. Например, пшеница за последние полгода подорожала более, чем на 60 процентов.

"Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь", — отметил Лукашенко. И напомнил, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился "арабской весной". Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием.

"Поэтому я вам и говорю: если будет работать экономика, будет что покушать и во что одеть людей, — это гарантия того, что мы выдержим. А если правительство не провалит ещё под видом санкций другие секторы экономики, то никакие санкции нам не страшны", — подчеркнул Лукашенко.

В июне генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что бедные страны могут столкнуться с катастрофической ситуацией из-за роста цен на продовольствие, если не принять меры.

Западные лидеры ответственность за проблему возлагают на Россию. Об этом, в частности, заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, "ответственность за угрозы, с которыми нам придётся сталкиваться, несёт однозначно Россия и её президент".

Российские власти подчёркивают, что катализатором продовольственного кризиса являются ошибки правительств разных стран.

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