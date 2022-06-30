Стратегическая задача России — не дать сформировать Германии газовые резервы

Стратегическая задача России — не дать сформировать Германии газовые резервы на предстоящую зиму. Это не только поражающий фактор в прокси-войне, но даже, в моменте, экономически выгодно для РФ, считает эксперт Алексей Громов.

Германии угрожает "газовая бомба"

Как сообщает Bild со ссылкой на исследование аналитиков Prognos AG, потенциальное прекращение поставок российского газа с 1 июля приведёт ВВП Германии к падению на 12,5%, работу потеряют 5,6 млн. человек. Согласно исследованию, из-за остановки поставок газа стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность Германии, понесут убытки в размере 49 млрд евро. Кроме того, отраслевые потери повлияют на производство и цепочки поставок в других отраслях, что грозит убытком на сумму $144 млрд.

"Германия скатится в глубокую рецессию", — подводит краткий итог один из исследователей.

Немцы уверены, что на такой шаг РФ может пойти. Так, агентство Reuters сообщает, что транзит грузов в Калининград будет восстановлен. Одна из причин — опасение Берлина, что Москва перекроет поставки газа.

Так как Германия сейчас является главным газовым хабом ЕС и реэкспортирует газ в страны, отказавшиеся от прямых поставок из РФ, ситуация коснётся всей еврозоны.

На этом фоне из Великобритании пришло сообщение, что, если ей начнёт угрожать опасность нехватки газа на внутреннем рынке, страна остановит любые поставки энергоресурса по подводному трубопроводу в Европу, сообщает Financial Times.

Трубопроводный газ заменить нечем

Как пишет Телеграм-канал Spydell_finance, Россия может сократить поставки трубопроводного газа в Европу на 70-75 млрд куб. м. в 2022 году относительно 2021 года.

Поставки за первое полугодие 2022 года, по факту, уже сократились более, чем на 30 млрд куб. м. на фоне невозврата турбин " Северного потока-1" с техобслуживания из Канады. По мнению автора канала, этот газ заменить нечем. Единственный импортёр, который может нарастить объёмы поставок СПГ — США, но они уже и так на пределе.

"Из потенциального сокращения на 75 млрд куб. м российских поставок, замещение происходит на 50-55 млрд, где СПГ — около 50 млрд куб. м", — пишет Spydell_finance.

Блогер-финансист предлагает не дать Германии заполнить свои хранилища к зиме, тогда ЕС необходимо будет нормировать потребление газа и аварийно отключать промышленность.

"В данный момент, стратегическая энергетическая устойчивость Европы полностью во власти России. Ни в коем случае нельзя допустить формирование газовых резервов в Европе на этот год! План по ПГХ должен быть провален и Европа должна быть дестабилизирована. Если они сформируют газовые резервы — это будет геополитическим провалом России", — уверен Spydell_finance.

Сейчас газовые хранилища Германии заполнены на 60%, по данным вице-канцлера Германии Роберта Хабека. Норма, по его словам, — 90%.

России в моменте выгодно снижать экспорт газа

В комментарии для Pravda.Ru главный директор энергетического направления в Институте энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что РФ перестала критически зависеть, в том числе, из-за санкционного давления от объёма нефтегазовых доходов.

Эксперт пояснил, что ранее выручка от экспорта нефти и газа шла, в основном, в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и эти деньги "мы хранили в американских облигациях, в других ценных бумагах на зарубежных рынках". Сейчас доступ к этим рынкам для России закрыт, поэтому накапливать резервы в зарубежных финансовых инструментах невозможно.

Также, по словам Алексея Громова, нефтегазовая выручка шла на закупку необходимых товаров и оборудования за рубежом. Но из-за санкционного давления этот канал импорта теперь ограничен.

По мнению эксперта, сокращение экспорта газа поддерживает на него высокие цены. Кроме того, сейчас РФ наращивание нефтегазовых доходов "даже невыгодно" с точки зрения торгового баланса страны.

"В этом случае будет укрепляться рубль до тех значений, которые уже являются невыгодными для российских экспортёров, а следовательно для экономики", — сказал Алексей Громов.

Эксперт полагает, что Россия могла бы решить европейские проблемы по заполнению ПВХ, например, путём использования альтернативных маршрутов поставок газа, но "принципиально этого не делает из-за откровенно недружественной позиции Германии".

"Я думаю, что позиция "Газпрома" такая: если в ЕС хотят скоро уйти от российского газа, пусть попробуют сделать это прямо сейчас. Посмотрим на то, как Германия справится с этим вызовом", — сказал Алексей Громов.

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