Максим Загорский: Российский рубль ждёт укрепление до рекордных значений

Рубль продолжает укрепляться больше двух месяцев подряд и уже обновил максимумы. Стоит напомнить про один из рекордов — 24 мая в ходе торгов на Московской бирже доллар торговался ниже 57 рублей. О том, какая судьба ждёт рубль, рассказал в своем экономическом прогнозе специально для читателей Pravda.Ru помощник управляющего АО "Крымское производственное предприятие "Созвездие" Максим Загорский.

Факторы, влияющие на укрепление рубля

На укрепление российского рубля играет множество факторов. Основные из них:

санкции, введённые западными странами против России, и их последствия;

проведение специальной военной операции;

принятие новых мер ЦБ и правительства, влияющих на укрепление курса рубля.

В результате санкций, введённых после начала СВО, курс рубля продемонстрировал большую волатильность: в определённые дни марта 2022 года он был чуть более 120₽ за доллар США. Это, безусловно, был спекулятивный курс, вызванный ажиотажным спросом и паникой. Меры, хотя и немного запоздалые, но всё же принятые ЦБ РФ, заключались в:

запрете вывоза валюты и денежных переводов за границу,

мгновенном резком увеличении учётной ставки до рекордных 20%,

введении комиссии на покупку валюты в размере 30% и другие.

Фактически они позволили быстро сбить весь этот накал и ажиотажный спрос.

Российский рубль ждёт укрепление

Курс национальной валюты достаточно быстро стал стабилизироваться, а после принятия правительством РФ ряда решений, особенно о продаже газа западным странам только за рубли, он вернулся на докризисный уровень, затем ещё более укрепился и уже составляет около 53 ₽ за 1 доллар США.

Санкции, введённые западными странами в отношении российских юридических и физических лиц, как в отношении неограниченного круга этих лиц, так и в отношении отдельных персон, также, как ни странно, прямо способствовали именно укреплению рубля, а не его девальвации. По сравнению с предыдущими годами, из-за санкций россияне практически перестали ездить за границу, особенно в Европу и США. Соответственно, пропала необходимость в покупке валюты.

Значительно сократился, а в отдельных отраслях прекратился, импорт зарубежных товаров, приобретаемых за доллары и евро. Валютные счета в России в настоящее время экономически не привлекательны, а за рубежом такие счета россиян либо уже арестованы, либо могут быть арестованы в любой момент, возможно, даже и конфискованы. Это лишает соотечественников стимула перечислять валюту на свои заграничные счета. Муссируются слухи о конфискации недвижимости россиян в зарубежных странах. Все эти события способствуют тому, что привлекательность европейской и американской валют падает.

Снижение темпов российской экономики также означает значительное сокращение объёмов валютных операций в долларах и евро. Продолжается перевод российских валютных выплат на "рублёвую" основу, расчёты по внешним российским облигационным займам до 1 января 2023 года будут теперь производиться в иностранной валюте.

В случае принятия правительством России решений о продаже российской нефти западным странам также за рубли нас может ждать дальнейшее укрепление курса нацвалюты до рекордных значений. Большое влияние на курс рубля оказывает само проведение СВО, ожидание её результатов.

Низкий курс валюты влияет на закупочные цены на все импортные товары, но предприниматели сейчас сильно завышают цены, так как вынуждены компенсировать убытки, возникшие в результате скачков курса рубля до 120₽. Бизнесу непонятно, какой курс будет через месяц, полгода. Населению в целом и отдельным группам потребителей выгоден как можно более низкий курс иностранной валюты, так как это будет способствовать высокой покупательской способности. Бизнесу в целом нужна постоянная стабильность курса, отсутствие волатильности, курс при этом должен быть в разумных пределах. Всё это позволит бизнесу прогнозировать ситуацию, особенно по закупке импортных товаров, избежать убытков и боязни работать с "длинными деньгами".

Правительству, наоборот, выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар США, так как это позволяет быстрее наполнять доходную часть бюджета, о чём прямо заявил ряд российских чиновников. Отсутствие фактической возможности и экономической целесообразности вывозить валюту заграницу способствует дальнейшему укреплению курсу рубля, так как эти деньги начнут постепенно работать на российскую экономику. В случае же перехода ряда зарубежных стран, особенно стран ОПЕК, на расчёты в национальных валютах при продаже нефти, доллар и евро продолжат своё падение, а рубль будет и далее укрепляться. Негативное влияние на доллар и евро также оказывает рекордная инфляция в западных странах.

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