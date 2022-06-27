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20 идей по развитию России
Автор Людмила Черткова

Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России

Экономика

В своём безудержном стремлении "лишить путинский режим финансирования" коллективный Запад готов на многое. Даже продолжать стрелять себе в ноги.

Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России

Марлезонский балет, часть 100500

В эти дни, с 26 по 28 июня, в баварском замке Эльмау проходит очередной саммит G7 (Большой семёрки). Хотя, точнее это мероприятие было бы назвать встречей звёздно-полосатого Шерхана со своими Табаки, как в своё время метко выразился о коллективном Западе президент России Владимир Путин. И на выходных американский лидер Джо Байден анонсировал введение запрета на импорт российского золота.

"Это крупная доля экспорта, дающая России десятки миллиардов долларов", — пояснил президент США свою позицию.

С ним незамедлительно согласился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это", — продолжил он "генеральную линию партии".

Это, впрочем, неудивительно: англосаксы проявляют редкостное единство в своих попытках — не мытьём, так катаньем, не нытьём, так карканьем — одним словом, так или иначе удушить ненавистную Россию, не желающую плясать под дудку западных кукловодов. В Большой семёрке таких решительных оказалось четверо: США, Великобритания, Канада и Япония уже объявили о введении эмбарго на российское золото. А хитрый канцлер ФРГ Олаф Шольц, очевидно не желая брать на себя ответственность, заявил, что эту идею необходимо сначала обсудить на уровне Европейского союза. Заодно толсто намекнув, что неплохо бы и всему ЕС присоединиться к очередному акту этого тщательно разыгрываемого "марлезонского балета".

К слову, рядовые граждане "свободного мира" не оценили потуги своих лидеров снова побольней укусить Россию.

"К сожалению, Байден и Джонсон только что нанесли ещё один удар по положению Лондона как глобального центра по торговле золотом: за пределами эхокамеры США-Великобритания-НАТО быстро развиваются новые системы, которые не полагаются на Запад, а политики зарываются глубже вместо того, чтобы признать, что они потерпели неудачу", — пишут в англоязычном сегменте Сети.

Золотые цифры

Россия действительно входит в первую пятёрку мировых лидеров по добыче золота. По данным Минфина РФ, в 2020 году было добыто 340,17 тонн, в 2021 году — 346,42 тонн этого драгметалла.

При этом, по данным ФТС, в 2021 году золота было продано на 17,4 млрд долларов. По сравнению с 2020 годом экспорт в натуральном выражении сократился на 6%, отмечает таможенная служба. Большая часть российского золота ушла в Великобританию, являющуюся одним из мировых хабов по хранению и обороту драгметаллов.

Куда ведёт "дорога из жёлтого кирпича"?

Здесь будет уместно напомнить, что, во-первых, российское золото уже попало под санкции в тот момент, когда Западом были заморожены золотовалютные резервы России, находящиеся за рубежом. А во-вторых, золото — это не только (и не столько) ювелирные изделия и "тихая гавань" для инвесторов, спасающих свои накопления от инфляции в периоды "финансовых штормов". Этот драгметалл широко используется и в промышленности — в частности, в производстве микросхем, которых в нашем высокотехнологичном мире производится всё больше и больше. А это значит, что спрос на него будет всегда, было бы предложение.

Негативные моменты, конечно, имеются. Например, могут просесть акции российских золотодобывающих компаний. Кроме того, России придётся искать новые рынки сбыта. В последнее время свои золотые запасы активно пополняет Китай. Кроме того, как ранее пояснял Pravda.Ru вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский, в последние месяцы "очень резко вырос экспорт золота в ОАЭ, откуда его уже переваливают в другие страны". Значит, варианты есть.

Помимо этого, ЦБ РФ может увеличить закупки золота для пополнения российского золотого запаса. А российское правительство могло бы и вовсе сделать "ход конём", включив полномасштабную дедолларизацию экономики и введя оплату за рубли вообще всех экспортируемых ресурсов. И "вишенкой на торте" стала бы привязка рубля к золоту. В российской истории уже имеется, по крайней мере, один успешный прецедент такого рода — это сталинская денежная реформа 1947 года.

И как бы кого-то ни коробило при упоминании имени Иосифа Сталина, но, как сейчас модно выражаться, "успешные кейсы" вполне можно брать на своё вооружение, коль скоро против нас развязана (и даже официально объявлена, как ни странно это звучит, главой евродипломатии Жозепом Боррелем) "тотальная экономическая война".

Когда-то в Советском Союзе умели поворачивать реки вспять. Теперь, похоже, пришло время для России развернуть с запада на восток "дорогу из жёлтого кирпича". А коллективный Запад пусть продолжает стрелять себе в ноги до тех пор, пока не пройдёт этот приступ массового психоза.

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Золото в кризис: спасет ли оно Россию от санкций? | Инвестиции в золото
Редактор: Алексей Ткаченко
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