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Автор Инна Новикова

Эксперт: для всего мира важнее зерно из России, а не с Украины

Экономика » Аграрный сектор

Правда ли, что скандал с украинским зерном — это информационный пузырь, чем грозит отсутствие украинского зерна на рынке и почему намного важнее прекращение поставок зерна из России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай” Олег Барабанов.

Эксперт: для всего мира важнее зерно из России, а не с Украины

— Олег Николаевич, что происходит с украинским зерном, вокруг которого сейчас разгорелся международный скандал?

— Украина была достаточно крупным поставщиком зерна вместе с Россией в Северную Африку, на Ближний Восток.

Но зерно прошлогоднего урожая продаётся в декабре. Сейчас остаётся в закромах фуражное зерно на корм скоту, непроданные остатки, кукуруза. Объёмы зерна в украинском порту сильно преувеличены.

И эти цифры "пухнут". Если мы возьмем статистику зернового экспорта за последние годы, то средний годовой экспорт Украины — 8-10 миллионов тонн зерна. Российский экспорт — 35-50 миллионов тонн. Общий массив глобального зернового рынка — 800 миллионов тонн. Поэтому украинский объем 8 тонн — это 1 % мирового рынка.

По мере развития зерновой темы 8 миллионов тонн стали превращаться в 20, потом в 25, 27. То есть идет гипертрофирование, политическое использование темы.

Война становится рутиной. Держать за нерв простого американского и европейского обывателя-телезрителя, чтобы он бился в благородной ярости против России, уже сложно через четыре месяца конфликта. Сначала информационной машине на Западе удалось вызвать чувство резкого антироссийского протеста. Затем оно начало стихать. Периодически что-то там подбрасывалось: Мариуполь, "Азовсталь" и так далее. Но и это стихает. Война становится рутиной, показ очередных "зверств российских оккупантов" уже не пробирает. К тому же:

  • цены растут,
  • украинские беженцы рядом.

Европейцы за три месяца поняли, что это за люди. Поэтому надо чем-то другим пронять. Вот и используется зерновая тема. Я не хочу сказать, что проблемы нет. Она есть, и для ряда стран действительно сильна.

Блокирование поставок российского зерна ударит гораздо сильнее, чем недопоставки украинского зерна, поскольку экспорт России в 4-5 раз больше экспорта Украины в тот же самый регион.

Но разговор о том, что Путин морит мир голодом — это просто новый фокус. Когда смакование "зверств" уже не работает, появляется "голодомор". Это медийные технологии, которые сейчас используются по полной. Причём, сами же украинцы говорят: пока мы не победим, мы зерно экспортировать не будем, разминировать порты не дадим.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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