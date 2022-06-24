Латвия возобновила импорт газа из РФ после клятв навсегда от него отказаться

Латвия впервые с апреля возобновила полноценный импорт газа из России. Дело в том, что запасы единственного в Прибалтике подземного хранилища газа (ПХГ) ниже показателей прошлого года.

А из этого ПХГ ещё идут поставки в Финляндию. Которая ранее объявила о том, что не будет платить "Газпрому" в рублях. А потому поставки в эту страну были остановлены.

Поставки в Латвию возобновились с 16 июня, среднесуточный импорт составляет 3,6 миллиона кубометров. по данным платформы операторов ГТС стран ЕС ENTSOG. Латвийский оператор Conexus указывает, что 24 июня поставки составят 1,8 миллионов кубометров, сообщает EurAsia Daily.

Запасы латвийского хранилища в Инчукалнс, которое является единственным в Прибалтике, ниже показателей прошлого года на 100 миллионов кубометров. ПХГ заполнено на 44 процентов (900 миллионов кубометров).

Ещё один фактор — из Латвии с конца мая идут поставки газа в Финляндию. В июне это 2,6 миллионов кубометров в сутки. Кроме поставок из России, у стран Прибалтики источником поступления энергоносителей является терминал по приёму сжиженного природного газа в Клайпеде (Литва).

В мае запустили интерконнектор на границе Литвы и Польши, но он работает только на Польшу, которая получает часть СПГ через Литву и сама с конца апреля отрезана от прямых поставок из России.

Собственно, в факте возобновления импорта газа из России не было бы ничего особенного, если бы не постоянные декларации властей этого прибалтийского государства о намерениях раз и навсегда от него отказаться.

В частности, в интервью испанской газете El Pais, опубликованном на прошлой неделе, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в Риге исключают сценарий, при котором будет возобновлён импорт российского газа.

"Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, так что в этом нет необходимости", — заявил Кариньш, отвечая на вопрос о готовности возобновить импорт российских энергоресурсов на случай аномально холодной зимы.

Он также подчеркнул, что надо найти способ договориться, как включить российский газ в санкции. По словам Кариньша, "около 90 процентов газа, который Латвия импортировала в прошлом году, был российским, и больше мы покупать не собираемся".

А министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что власти планируют принять законодательные поправки и запретить импорт российского газа с 1 января 2023 года.

Однако несмотря на такие вполне однозначные заявления, в Риге продемонстрировали, что слова вполне могут расходиться с делами.