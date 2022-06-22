Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения"

"Кому на Руси шить хорошо?" — задались вопросом участники деловой программы Московской недели моды. Однако найти на него ответ оказалось не так-то просто.

В эти дни, с 20 по 26 июня, в Москве проходит Неделя моды — Moscow Fashion Week. Может показаться странным, что подобное мероприятие проходит в то время, когда наша страна ведёт беспрецедентную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, но это не так, и примеры уже были в истории. Именно во время Второй мировой войны в США набрала бешеную популярность красная помада: женщины хотят выглядеть хорошо всегда, независимо от происходящих в мире событий.

Помимо этого, наша страна столкнулась с невиданным ранее санкционным ураганом, затронувшим практически все отрасли. В числе пострадавших оказалась и модная индустрия.

Взлетевшие цены на оборудование, ткани, фурнитуру,

образовавшийся дефицит всего и вся,

разрушение логистических цепочек,

трудности с оплатой импорта,

блокировка популярных площадок продвижения и продаж —

вот лишь немногие из вызовов, с которыми пришлось столкнуться российским дизайнерам-модельерам в последнее время.

С другой стороны, уход из России многих зарубежных брендов открывает широкое окно возможностей для "модного импортозамещения".

Поэтому Московская неделя моды — 2022 проходит под девизом "Самое стильное импортозамещение, которое вы когда-либо видели".

В каком состоянии находится российская лёгкая промышленность? В чём мы будем ходить? Кто и из чего всё это будет шить? Об этом и многом другом "без лакировки" говорили участники пленарной сессии "Новая модная инфраструктура России и импортозамещение".

Мнения экспертов

Игорь Чапурин, модельер-дизайнер: "Мы уничтожили то, что не создавали сами"

Для именитого российского модельера Игоря Чапурина текстильная промышленность — это семейная история: его родители работали на огромной трикотажной фабрике полного цикла, а дед известен тем, что строил и запускал в производство льняные фабрики по всей России. Сегодня же всё уничтожено, с нескрываемой горечью констатировал модельер, приведя в пример лишь несколько производств, созданных и успешно функционировавших в дореволюционные и советские времена, а ныне разрушенных.

"Мы уничтожили то, что не создавали сами. И я не вижу другого варианта, кроме того момента, когда государство решит восстановить всё это. Этот момент и станет началом возрождения. Всё равно это придётся делать", — отметил он.

По мнению Чапурина, возрождать российскую лёгкую промышленность необходимо, создавая новые кластеры. Это позволит ей более динамично развиваться.

Олеся Шиповская, основатель бренда Lesyanebo: "Хотелось бы найти общий язык с государством"

Дизайнер популярного, в том числе за рубежом, бренда Lesyanebo Олеся Шиповская озвучила основные проблемы, с которыми приходится иметь дело. Это, во-первых, дорогая аренда и отсутствие субсидий со стороны государства. Кроме того, очень остро стоит кадровый вопрос. По словам Шиповской, практически все технологи швейного производства — это уже пожилые люди, получавшие образование ещё в советское время, найти же молодого специалиста — задача на грани фантастики.

"Все наши коллекции целиком состоят из иностранного сырья, нет ничего, что мы производим сами. И, конечно, хотелось бы найти общий язык с государством, чтобы как-то все эти проблемы решить", — добавила Олеся.

Александр Рогов, стилист: "Мода — это не развлечение, а серьёзная индустрия"

Модный эксперт Александр Рогов эмоционально включился в дискуссию. По его мнению, государству пора обратить внимание на "лёгонькую промышленность".

"Государство должно осознать, что мода — это важно для страны. А то получается, что мы — дизайнеры, модельеры, стилисты — всё делаем как будто только для себя. Мода — это не развлечение, а серьёзная индустрия!" — высказался он.

Михаил Куснирович, предприниматель: "Не государево дело — вам фенечки производить"

Предыдущим спикерам оппонировал председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. Он уверен, что льготы и преференции от государства лишь только губят предпринимательскую самостоятельность. По его мнению, российские предприниматели зависимы от всего мира в силу собственных ментальных проблем, главная из которых — это иждивенческая позиция.

"Вы творите и веселитесь, пока вы сами по себе. Как только государство начинает отвечать за частную инициативу — веселиться уже не приходится. Вообще, не государево дело — вам фенечки производить. Только клиент является движителем нашей индустрии", — сказал бизнесмен.

Кроме того, Куснирович убеждён, что каждому бренду необходима историческая составляющая, к которой необходимо относиться уважительно, чтобы не нивелировать само понятие бренда. Поэтому, по его мнению, самонадеянно рассчитывать, что молодые российские бренды "в одну минуту" смогут заменить таких "мастодонтов модного мира", как, например, Chanel.

Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А. Н. Косыгина: "Восстанавливаем провал нулевых"

Ректор ведущего профильного вуза страны Валерий Белгородский разъяснил ситуацию с кадрами, которых так сейчас не хватает в лёгкой промышленности. По словам Белгородского, нынешний кадровый голод объясняется тем, что в 1990-2000-е годы сильно упал престиж профессии (большинство тогдашних абитуриентов действительно предпочитало поступать преимущественно на юридические и экономические факультеты. — Прим. ред.). В итоге из 37 направлений в отрасли остался практически один только дизайн. Сейчас в России осталось два университета (Москва и Санкт-Петербург), которые продолжают выпускать специалистов по всем отраслевым направлениям.

"Москва очень многое делает для того, чтобы восстановить этот кадровый провал нулевых годов. Нынешняя профподготовка — это целая экосистема, начиная от детских технопарков, включая колледжи, которые готовят кадры для предприятий, и заканчивая университетами", — рассказал ректор.

По мнению Белгородского, сейчас не идёт речи о государственном управлении отраслью. Но государство готово поддерживать молодых дизайнеров, субсидируя и популяризируя их творчество.

Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub, посетовал:

"В России много дизайнеров, но мало брендов. И не все ретейлеры готовы интегрировать российские бренды в свои бренд-листы".

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы: "Мода — не только творчество, но и бизнес"

Представитель столичных властей объяснил интерес к модному событию. По словам Алексея Фурсина, для правительства Москвы важна в первую очередь экономика, а Moscow Fashion Week — это не только модные показы и гламурные рауты, но и заключённые сделки на сотни миллионов рублей.

"Мода — это не только творчество, но и бизнес. А Москва — самый большой рынок, составляющий около 30% от всего российского модного рынка", — уточнил он.

Глава департамента также прокомментировал горячую полемику между спикерами, отметив, что властям есть что предложить модному бизнесу: субсидии, помощь в организации показов и т. д.

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ: "Надо научиться не обманывать самих себя"

Замглавы минпромторга в своём выступлении отметил множество острых моментов, существующих в отрасли, самый главный из которых — фактическое отсутствие отрасли как таковой. По его мнению, эти острые вопросы необходимо ставить, потому что даже ответ "не знаю" позволяет увидеть проблемные точки, точки роста. Самой же отрасли, конечно, нужна поддержка государства, считает Олег Бочаров.

"Мир перевернулся. Сейчас только выстраиваются заново все цепочки. Отрасль не сформирована, единого пространства нет, и проблемы сейчас у любого бизнеса — малого, среднего, крупного. У нас нет базового ресурса. Это люди, оборудование, собственно материальные ресурсы. Это задача минпромторга, и задача долгая. В первую очередь надо научиться не обманывать самих себя", — заявил замминистра.

Гламур на руинах

Таким образом, пока москвичи наслаждаются модными показами и прикидывают, какими обновками производства российских дизайнеров стоит обзавестись, на переговорных площадках разворачиваются нешуточные баталии между профессионалами модной индустрии, представителями бизнеса и власти. Кто бы мог подумать, что, например, пуговицы (казалось бы, какая мелочь!) могут оказаться целой проблемой! Но — не производится в России нужных пуговиц, и если бы речь шла только о них. То же самое касается и прочей фурнитуры, и швейного оборудования и комплектующих к нему, и тканей, которые вроде бы всё же производятся у нас, но — не то качество, не те принты, говорят дизайнеры. Так что же мы будем носить в уже недалёком будущем?

Варианты, конечно, есть. Например, можно завозить одежду и обувь из Юго-Восточной Азии. Но, сами понимаете, что в этих товарах соотношение цена/качество зачастую далеко не в пользу качества. Так что самый стратегически верный и перспективный вариант — восстанавливать собственную лёгкую промышленность. И очень хочется надеяться, что одним из итогов этой "модной недели" станут не только новые имена российских дизайнеров и многомиллионные суммы контрактов, но и то, что государство и креативная индустрия услышат друг друга и начнут делать шаги навстречу. Это пойдёт на пользу всей стране.

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