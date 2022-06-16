Newsweek: ЮАР задумалась об импорте нефти из России, что означает победу Путина

Официальные лица в Южной Африке открыто рассматривают возможность импорта российской нефти для снижения рекордных цен на топливо, что поможет Москве обойти санкции, введенные западными державами.

В ЮАР готовы покупать российскую нефть

Гведе Манташе, министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР, заявил в ходе парламентских дебатов в среду, что Южной Африке пора обратиться к России за топливом. Заявление Манташе, которое было встречено аплодисментами, указывает на то, что в Южной Африке достигнут предел в усилиях по сдерживанию цен на топливо, которые продолжают расти, пишет Newsweek.

"Мы должны рассмотреть возможность импорта нефти из России по низкой цене", — сказал Манташе.

После начала спецоперации России на Украине в феврале США ввели ряд санкций, включая запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Позднее Евросоюз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. В результате цены на энергоносители взлетели до небес. По данным Statista, средняя цена барреля сырой нефти в апреле 2022 года выросла на 101 доллар, что более чем на 30 долларов выше, чем среднегодовая цена в 2021 году.

Министерство финансов ЮАР продлило в июне налоговые каникулы на топливо, чтобы помочь жителям страны справиться с рекордно высокими ценами, сообщает Independent Online. Выходные дни будут сокращены наполовину в июле, что заставит лидеров найти более долгосрочное решение, сообщает издание.

Мондли Гунгубеле, министр в канцелярии президента ЮАР, заявил журналистам на прошлой неделе, что правительство не исключает закупки нефти у России, если это поможет снизить цены на топливо, сообщает Fin24.

Выступая в парламенте, Манташе сказал, что санкции, введенные США и ЕС, "привели к серьезному дисбалансу спроса и предложения" на нефть. Он предупредил, что рост цен на энергоносители может вызвать мировую рецессию.

В то время как Россия столкнулась с негативной реакцией на спецоперацию со стороны многих европейских стран, африканские страны все же предпочитают не ссориться с Москвой. В марте ЮАР воздержалась при голосовании по резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине.

Другие африканские страны продолжают обращаться к России за импортом зерна, несмотря на санкции. Ранее в июне Путин приветствовал президента Сенегала Маки Салла, председателя Африканского союза, в своей резиденции в Сочи, чтобы обсудить прекращение блокады, несмотря на предупреждения США.

Поскольку мировые цены на нефть выросли, Кремль проигнорировал санкции США и ЕС. Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции не ударят по бюджету страны.

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